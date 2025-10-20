SWAP Genesis Diluncurkan Hari Ini: HyperSwap Mengumumkan Distribusi Token dan Mekanisme Pembelian Kembali 75% Pendapatan

PANews melaporkan pada 20 Oktober bahwa HyperSwap mengumumkan Genesis token SWAP di HyperEVM dan HyperCore pada 20 Oktober, dengan pasokan maksimum 100 juta. Distribusi token adalah sebagai berikut: 25% untuk komunitas, 25% untuk investor, 25% untuk penambangan likuiditas, 8% untuk kontributor inti, 10% untuk airdrop aktivitas perdagangan, 3% untuk penasihat, 2,5% untuk mitra terbatas, dan 1,5% untuk HIP-2. Proyek ini akan menggunakan 75% dari pendapatan produk untuk membeli kembali SWAP, dengan volume perdagangan diperkirakan telah melebihi $5 juta dalam enam bulan terakhir. Komunitas Genesis dan investor awal masing-masing akan menerima 25 juta token, semuanya langsung terbuka. Bagian penambangan akan terkunci secara linear selama 12-36 bulan. Token xSWAP dapat ditebus dalam waktu hingga enam bulan, dan 50% dari token yang belum terbuka akan dibakar untuk penarikan awal.