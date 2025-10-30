Telegram Meluncurkan Cocoon untuk Komputasi AI yang Aman melalui Blockchain TON

TLDR

CEO Telegram Pavel Durov telah memperkenalkan Cocoon sebagai jaringan komputasi AI terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain TON.

Cocoon secara resmi diperkenalkan pada konferensi Blockchain Life di Dubai pada tahun 2025.

Platform ini dirancang untuk memberikan komputasi AI yang privat dan aman tanpa mengkompromikan data pengguna.

Pemilik GPU dapat berkontribusi daya komputasi ke Cocoon dan mendapatkan token TON sebagai imbalannya.

Pengembang dapat mengakses komputasi AI berbiaya rendah melalui model berbasis pasar dan tahan sensor dari jaringan ini.

CEO Telegram Pavel Durov telah mengumumkan Cocoon, jaringan komputasi AI terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain TON. Platform ini memprioritaskan privasi dan terintegrasi secara mulus ke dalam ekosistem Telegram yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna.

Telegram Memperkenalkan Cocoon di Blockchain TON

Pavel Durov memperkenalkan Cocoon pada konferensi Blockchain Life di Dubai pada tahun 2025. Dia mendeskripsikannya sebagai jaringan terdesentralisasi bernama Confidential Compute Open Network.

Sistem ini menggabungkan blockchain, kecerdasan buatan, dan jangkauan Telegram untuk memperkenalkan model baru komputasi AI yang aman. Blockchain TON menjadi penggerak Cocoon dan akan beroperasi sebagai alternatif terdesentralisasi untuk layanan AI terpusat saat ini.

Jaringan ini menawarkan komputasi AI yang privat dan aman sambil melindungi data pengguna melalui infrastruktur TON. Durov mengkonfirmasi bahwa privasi akan menjadi misi utama bagi Cocoon.

Cocoon akan memungkinkan pemilik GPU untuk berkontribusi daya komputasi dan mendapatkan token TON sebagai imbalan. Model ini membuka peluang bagi individu dan organisasi untuk memonetisasi sumber daya GPU yang tidak terpakai.

Pengembang akan mengakses layanan komputasi AI berbiaya rendah melalui kerangka terdistribusi Cocoon. Struktur ini memastikan harga yang kompetitif dan transparansi dengan mengandalkan mekanisme penawaran dan permintaan terbuka.

Pavel Durov menyatakan, "Model berbasis pasar ini menawarkan ketahanan terhadap sensor dan menghindari kontrol monopolistik." Partisipasi kini terbuka untuk pengembang dan pemilik GPU.

Telegram akan menjadi pelanggan skala besar pertama Cocoon, mengintegrasikan fitur-fiturnya ke dalam aplikasi. Perusahaan berencana untuk mengintegrasikan alat AI, termasuk peringkasan pesan dan bantuan penulisan, langsung ke dalam Telegram.

Sebuah postingan di halaman Telegram resmi Cocoon mengatakan,

Telegram juga berjanji untuk mempromosikan Cocoon dalam platform globalnya.

Langkah ini mencerminkan keterlibatan Telegram yang semakin meningkat dalam sistem Web3 dan AI terdesentralisasi. Aplikasi ini sudah mendukung mini-apps dan ekosistem bot yang terus berkembang.

Blockchain TON Menjadi Penggerak Infrastruktur Cocoon

TON akan berfungsi sebagai tulang punggung Cocoon dan mendukung layanan komputasi terdesentralisasinya. Jaringan TON memungkinkan komunikasi yang aman dan tanpa kepercayaan antara layanan AI dan pengguna.

Setiap tugas AI di Cocoon akan berjalan menggunakan TON untuk memvalidasi transaksi dan mengelola alokasi sumber daya. Platform ini mengandalkan TON untuk menawarkan privasi dan menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat.

Integrasi ini memperkuat hubungan antara Telegram, Cocoon, dan ekosistem blockchain TON. Visi Durov berpusat pada desentralisasi dan keamanan menggunakan teknologi TON.

Beberapa hari sebelum mengumumkan Cocoon, Durov mengungkapkan rencana untuk meluncurkan laboratorium AI di Kazakhstan. Dia membagikan pembaruan tersebut pada forum Digital Bridge 2025 di Astana.

Telegram akan berkolaborasi dengan inisiatif komputasi lokal untuk menciptakan laboratorium tersebut. Fasilitas baru ini akan mengkhususkan diri dalam pengembangan AI dan mendukung peta jalan teknologi Telegram yang terus berkembang.

Inisiatif Kazakhstan semakin menegaskan komitmen jangka panjang Telegram terhadap AI. Cocoon dan laboratorium AI menunjukkan investasi yang berkembang dalam teknologi terdesentralisasi.

Toncoin mengalami kenaikan harga setelah pengumuman Cocoon. Token tersebut naik sekitar 1% dan diperdagangkan pada $2,26 pada 29 Oktober.

Pengamat pasar menghubungkan pergerakan tersebut dengan pengenalan Cocoon dan minat yang berkembang pada solusi berbasis TON. Kenaikan tersebut terjadi tak lama setelah presentasi Durov di acara Dubai.

Blockchain TON diperkirakan akan mendapatkan lebih banyak penggunaan saat Cocoon diluncurkan pada November. Aplikasi untuk pengembang dan penyedia GPU sudah dibuka.

