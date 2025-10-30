BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR CEO Telegram Pavel Durov telah memperkenalkan Cocoon sebagai jaringan komputasi AI terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain TON. Cocoon secara resmi diluncurkan pada konferensi Blockchain Life di Dubai pada tahun 2025. Platform ini dirancang untuk memberikan komputasi AI yang privat dan aman tanpa mengkompromikan data pengguna. Pemilik GPU dapat berkontribusi daya komputasi ke Cocoon [...] Artikel Telegram Meluncurkan Cocoon untuk Komputasi AI Aman melalui Blockchain TON pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR CEO Telegram Pavel Durov telah memperkenalkan Cocoon sebagai jaringan komputasi AI terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain TON. Cocoon secara resmi diluncurkan pada konferensi Blockchain Life di Dubai pada tahun 2025. Platform ini dirancang untuk memberikan komputasi AI yang privat dan aman tanpa mengkompromikan data pengguna. Pemilik GPU dapat berkontribusi daya komputasi ke Cocoon [...] Artikel Telegram Meluncurkan Cocoon untuk Komputasi AI Aman melalui Blockchain TON pertama kali muncul di CoinCentral.

Telegram Meluncurkan Cocoon untuk Komputasi AI yang Aman melalui Blockchain TON

Oleh: Coincentral
2025/10/30 00:55
Sleepless AI
AI$0.06327+0.46%
Octavia
VIA$0.0137-9.27%
TONCOIN
TON$2.089+0.67%
Life Crypto
LIFE$0.00002669+2.93%
NodeAI
GPU$0.06566-6.32%

TLDR

  • CEO Telegram Pavel Durov telah memperkenalkan Cocoon sebagai jaringan komputasi AI terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain TON.
  • Cocoon secara resmi diperkenalkan pada konferensi Blockchain Life di Dubai pada tahun 2025.
  • Platform ini dirancang untuk memberikan komputasi AI yang privat dan aman tanpa mengkompromikan data pengguna.
  • Pemilik GPU dapat berkontribusi daya komputasi ke Cocoon dan mendapatkan token TON sebagai imbalannya.
  • Pengembang dapat mengakses komputasi AI berbiaya rendah melalui model berbasis pasar dan tahan sensor dari jaringan ini.

CEO Telegram Pavel Durov telah mengumumkan Cocoon, jaringan komputasi AI terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain TON. Platform ini memprioritaskan privasi dan terintegrasi secara mulus ke dalam ekosistem Telegram yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna.

Telegram Memperkenalkan Cocoon di Blockchain TON

Pavel Durov memperkenalkan Cocoon pada konferensi Blockchain Life di Dubai pada tahun 2025. Dia mendeskripsikannya sebagai jaringan terdesentralisasi bernama Confidential Compute Open Network.

Sistem ini menggabungkan blockchain, kecerdasan buatan, dan jangkauan Telegram untuk memperkenalkan model baru komputasi AI yang aman. Blockchain TON menjadi penggerak Cocoon dan akan beroperasi sebagai alternatif terdesentralisasi untuk layanan AI terpusat saat ini.

Jaringan ini menawarkan komputasi AI yang privat dan aman sambil melindungi data pengguna melalui infrastruktur TON. Durov mengkonfirmasi bahwa privasi akan menjadi misi utama bagi Cocoon.

Cocoon akan memungkinkan pemilik GPU untuk berkontribusi daya komputasi dan mendapatkan token TON sebagai imbalan. Model ini membuka peluang bagi individu dan organisasi untuk memonetisasi sumber daya GPU yang tidak terpakai.

Pengembang akan mengakses layanan komputasi AI berbiaya rendah melalui kerangka terdistribusi Cocoon. Struktur ini memastikan harga yang kompetitif dan transparansi dengan mengandalkan mekanisme penawaran dan permintaan terbuka.

Pavel Durov menyatakan, "Model berbasis pasar ini menawarkan ketahanan terhadap sensor dan menghindari kontrol monopolistik." Partisipasi kini terbuka untuk pengembang dan pemilik GPU.

Telegram akan menjadi pelanggan skala besar pertama Cocoon, mengintegrasikan fitur-fiturnya ke dalam aplikasi. Perusahaan berencana untuk mengintegrasikan alat AI, termasuk peringkasan pesan dan bantuan penulisan, langsung ke dalam Telegram.

Sebuah postingan di halaman Telegram resmi Cocoon mengatakan,

Telegram juga berjanji untuk mempromosikan Cocoon dalam platform globalnya.

Langkah ini mencerminkan keterlibatan Telegram yang semakin meningkat dalam sistem Web3 dan AI terdesentralisasi. Aplikasi ini sudah mendukung mini-apps dan ekosistem bot yang terus berkembang.

Blockchain TON Menjadi Penggerak Infrastruktur Cocoon

TON akan berfungsi sebagai tulang punggung Cocoon dan mendukung layanan komputasi terdesentralisasinya. Jaringan TON memungkinkan komunikasi yang aman dan tanpa kepercayaan antara layanan AI dan pengguna.

Setiap tugas AI di Cocoon akan berjalan menggunakan TON untuk memvalidasi transaksi dan mengelola alokasi sumber daya. Platform ini mengandalkan TON untuk menawarkan privasi dan menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat.

Integrasi ini memperkuat hubungan antara Telegram, Cocoon, dan ekosistem blockchain TON. Visi Durov berpusat pada desentralisasi dan keamanan menggunakan teknologi TON.

Beberapa hari sebelum mengumumkan Cocoon, Durov mengungkapkan rencana untuk meluncurkan laboratorium AI di Kazakhstan. Dia membagikan pembaruan tersebut pada forum Digital Bridge 2025 di Astana.

Telegram akan berkolaborasi dengan inisiatif komputasi lokal untuk menciptakan laboratorium tersebut. Fasilitas baru ini akan mengkhususkan diri dalam pengembangan AI dan mendukung peta jalan teknologi Telegram yang terus berkembang.

Inisiatif Kazakhstan semakin menegaskan komitmen jangka panjang Telegram terhadap AI. Cocoon dan laboratorium AI menunjukkan investasi yang berkembang dalam teknologi terdesentralisasi.

Toncoin mengalami kenaikan harga setelah pengumuman Cocoon. Token tersebut naik sekitar 1% dan diperdagangkan pada $2,26 pada 29 Oktober.

Pengamat pasar menghubungkan pergerakan tersebut dengan pengenalan Cocoon dan minat yang berkembang pada solusi berbasis TON. Kenaikan tersebut terjadi tak lama setelah presentasi Durov di acara Dubai.

Blockchain TON diperkirakan akan mendapatkan lebih banyak penggunaan saat Cocoon diluncurkan pada November. Aplikasi untuk pengembang dan penyedia GPU sudah dibuka.

Postingan Telegram Meluncurkan Cocoon untuk Komputasi AI Aman melalui Blockchain TON pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+2.94%
Bitcoin
BTC$103,142.91+1.46%
Major
MAJOR$0.10107+3.19%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002937-14.94%
Union
U$0.006182-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,194.92
$103,194.92$103,194.92

+1.45%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,483.47
$3,483.47$3,483.47

+3.16%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.27
$160.27$160.27

+2.29%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2861
$2.2861$2.2861

+1.31%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$610.11
$610.11$610.11

+19.37%