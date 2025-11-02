10 Ekstensi Chrome yang Dibutuhkan Setiap Pengembang pada 2025

Berhenti berjuang dengan alur kerja yang tidak efisien. Instal alat pengembang yang kuat ini untuk meningkatkan produktivitas, debug lebih cepat, dan menulis kode yang lebih bersih langsung dari browser Anda.
6 menit baca
·
13 jam yang lalu
Tekan enter atau klik untuk melihat gambar dalam ukuran penuh
Foto oleh Nubelson Fernandes di Unsplash
Sebagai pengembang, browser Anda adalah kokpit Anda. Di sinilah Anda meneliti, menguji, dan men-deploy aplikasi Anda. Namun, banyak pengembang menggunakan setup Chrome standar, melewatkan banyak peningkatan produktivitas.
Set ekstensi Chrome yang tepat dapat mengubah browser Anda dari penampil web sederhana menjadi mesin pengembangan yang kuat. Sebelum Anda menulis baris kode lainnya, instal 10 ekstensi penting ini untuk debug dengan presisi, mengoptimalkan alur kerja Anda, dan meningkatkan kualitas kode.
1. 🧙♂️ Web Developer
♟️ Apa itu: Pisau Swiss untuk pengembang web, ekstensi ini menambahkan tombol toolbar yang diisi dengan menu besar alat yang berguna untuk memanipulasi DOM, CSS, gambar, formulir, dan banyak lagi.
⭐ Kelebihan:
- Toolset Komprehensif: Ini menggabungkan puluhan fungsi menjadi satu ekstensi — tidak perlu menginstal sepuluh ekstensi berbeda.
- Manipulasi CSS Instan: Nonaktifkan CSS, lihat stylesheet, atau tambahkan border ke semua elemen untuk debug...
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.