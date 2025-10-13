Pasar Kripto Diguncang oleh Trader dengan Timing yang Mencengangkan

Seorang trader yang beroperasi di platform terdesentralisasi Hyperliquid dilaporkan mengantongi lebih dari 150 juta dolar dengan bertaruh melawan pasar beberapa menit sebelum pengumuman politik besar memicu kejatuhan kripto. Operasi yang spektakuler sekaligus menggelisahkan ini menghidupkan kembali kecurigaan perdagangan orang dalam. Beberapa hari kemudian, pemain yang sama membuka posisi short baru sebesar 160 juta, memicu spekulasi tentang identitasnya dan akses ke informasi.
