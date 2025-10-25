Trump Mengatakan Kripto Bisa Membayar Utang AS Sebesar $38 Triliun – Seberapa Tinggi Bitcoin Harus Naik?

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa cryptocurrency dapat digunakan untuk meringankan utang nasional AS yang membengkak, yang baru-baru ini melebihi $38 triliun. Pernyataan Trump telah memicu percakapan global tentang peran aset digital, terutama Bitcoin (BTC), dalam mengatasi krisis utang AS.

Dapatkah Bitcoin Digunakan Untuk Melunasi Utang Nasional AS?

Berbicara pada konferensi pribadi, Trump mengatakan bahwa crypto "memiliki masa depan yang cerah." Dia mengisyaratkan bahwa mungkin AS dapat melunasi utang $35 triliun dalam crypto. Presiden tersebut mengatakan:

Perlu dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya Trump menyinggung gagasan menggunakan aset digital untuk menghapus utang Amerika yang terus membengkak. Faktanya, Trump telah beberapa kali tercatat mengatakan bahwa administrasinya dapat menggunakan BTC untuk "menyelamatkan Amerika."

Ini menimbulkan pertanyaan, seberapa tinggi sebenarnya Bitcoin perlu naik untuk melunasi utang nasional AS. Manajer aset Fidelity telah melakukan beberapa perhitungan untuk mendapatkan perkiraan harga BTC yang, secara teoritis, dapat berhasil.

Menurut perhitungan berdasarkan data Departemen Keuangan dan metrik pasokan blockchain, pasokan BTC yang beredar sebesar 19,93 juta BTC perlu meningkat secara signifikan nilainya untuk melunasi utang besar $38 triliun.

Secara matematis, dengan membagi utang nasional AS sebesar $38 miliar dengan pasokan 19,93 juta, satu Bitcoin akan melonjak menjadi $1,9 juta. Pada harga setinggi itu, kapitalisasi pasar BTC akan kurang lebih sama dengan total utang AS.

Namun, AS tidak memiliki semua 19,93 juta BTC. Menurut data terbaru, AS hanya memiliki sekitar 326.373 BTC, hampir 1,6% dari total pasokan cryptocurrency, sebagian besar diperoleh melalui penyitaan dari investigasi kriminal.

Jika AS mencoba melunasi utangnya hanya menggunakan jumlah BTC yang saat ini dimilikinya, maka harga aset digital tersebut dapat meningkat secara eksponensial. Secara khusus, BTC bisa melonjak setinggi $116,5 juta, hampir 1000 kali lebih dari harga perdagangannya saat ini.

Pada tingkat harga seperti itu, total kapitalisasi pasar BTC akan sekitar $230 triliun – angka yang bahkan lebih tinggi dari total PDB dunia saat ini. Setiap upaya untuk menjual BTC pada harga seperti itu akan menghancurkan likuiditasnya yang tipis, mengakibatkan kejatuhan besar untuk cryptocurrency unggulan tersebut.

Apakah Institusi Menyadari Potensi BTC?

Sementara Bitcoin mencapai harga $116,5 juta mungkin terdengar mustahil saat ini, tren akumulasi BTC baru-baru ini menunjukkan bahwa institusi yakin bahwa aset digital tersebut mungkin masih memiliki banyak ruang untuk berkembang.

Data perdagangan terbaru dari AS menunjukkan bahwa transaksi crypto telah mengalami peningkatan tajam sejak Trump menjabat sebagai Presiden. Pada waktu penulisan, BTC diperdagangkan pada $110.052, naik 0,1% dalam 24 jam terakhir.