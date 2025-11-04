Uplink – Konektivitas Terdesentralisasi

Uplink sedang membangun jaringan terdesentralisasi yang menghubungkan orang, perangkat, dan bisnis melalui infrastruktur internet bersama. Ini memungkinkan individu dan organisasi untuk menyumbangkan router Wi-Fi dan perangkat konektivitas lainnya yang mereka miliki ke jaringan global, mengubah bandwidth yang tidak terpakai menjadi aset. Peserta dapat memperoleh imbalan dengan menyediakan konektivitas atau memverifikasi bahwa node jaringan beroperasi dengan benar, menciptakan ekosistem internet yang terdistribusi dan berinsentif daripada hanya mengandalkan penyedia telekomunikasi terpusat.
Sistem Uplink beroperasi dengan beberapa peran kunci. Konsumen menggunakan jaringan untuk mengakses konektivitas, sementara penyedia berbagi atau menerapkan router dan perangkat keras lainnya untuk memperluas cakupan. Verifikator memeriksa bahwa node jaringan asli dan berfungsi sebagaimana diklaim, validator memelihara blockchain yang mendasari operasi jaringan, dan pemegang mempertaruhkan token asli untuk membantu mengatur dan mengamankan ekosistem. Bersama-sama, peran-peran ini membentuk ekonomi sirkular di mana konektivitas, verifikasi, dan tata kelola saling memperkuat satu sama lain.
Tujuan Uplink adalah untuk berkembang melampaui Wi-Fi ke teknologi komunikasi lain seperti 5G dan LoRaWAN, menciptakan lapisan konektivitas terdesentralisasi sepenuhnya untuk internet modern. Perusahaan ini bersifat agnostik terhadap perangkat keras dan bertujuan untuk berintegrasi dengan jutaan titik akses yang ada di seluruh dunia. Seiring waktu, Uplink berencana untuk memperluas jaringannya melalui adopsi pengguna, kemitraan, dan insentif blockchain, membangun infrastruktur terbuka dan dapat diverifikasi di mana siapa pun dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari konektivitas global.
Stabull Finance
Uplink
Andy di Twitter
Brave New Coin di Twitter
Brave New Coin
Jika Anda menikmati acara ini, silakan berlangganan Crypto Conversation dan berikan kami peringkat bintang 5 dan ulasan positif di aplikasi podcast apa pun yang Anda gunakan.