Saham VSee Health (VSEE): Lampu Hijau Federal Mendorong Saham Melonjak 125%

TLDR

Saham VSee Health melonjak 125% dalam perdagangan pra-pasar setelah menerima otorisasi FedRAMP High dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, memungkinkan lembaga federal menggunakan platform telehealth-nya untuk aplikasi kesehatan yang aman.

Otorisasi ini menghilangkan hambatan pengadaan dan membuka pintu untuk kontrak pemerintah di berbagai lembaga seperti Departemen Pertahanan, VA, dan CDC di mana keamanan cloud tingkat tinggi diperlukan.

VSee mendemonstrasikan kemampuan platformnya pada Juli dengan menerapkan sistem telemedicine yang aman untuk HHS setelah serangan siber memengaruhi rumah sakit di Kepulauan Virgin AS, memproses lebih dari 250 studi radiologi yang tertunda dalam beberapa hari.

Pengumuman ini mengikuti kontrak teleradiologi VSee senilai lebih dari $10 juta dan penghapusan utang sebesar $5 juta dari merger SPAC-nya, memperkuat neraca keuangannya.

Pendapat analis terbagi, dengan satu penilaian saham "Strong Buy" dengan target $5,00 sementara model AI menilainya "Underperform" dengan target $0,50, mengutip kekhawatiran ketidakstabilan keuangan.

Saham VSee Health dibuka pada hari Selasa dengan gemilang. Saham naik 125% dalam perdagangan pra-pasar setelah perusahaan mengumumkan menerima Authority to Operate pada level FedRAMP High.





VSee Health, Inc., VSEE



Otorisasi tersebut berasal dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS. Ini mewakili tingkat kepatuhan keamanan federal tertinggi untuk layanan cloud.

Persetujuan ini memungkinkan platform telehealth VSee digunakan oleh HHS dan lembaga federal lainnya. Departemen pemerintah mana pun yang memerlukan keamanan FedRAMP High sekarang dapat mengadopsi teknologi ini tanpa pemeriksaan terpisah.

Platform perusahaan menyediakan enkripsi tingkat perusahaan dan kepatuhan HIPAA. Ini juga menampilkan interoperabilitas pertukaran informasi kesehatan dan kemampuan telehealth hybrid.

VSee sekarang dapat memasarkan layanannya di seluruh lembaga federal. Ini termasuk Departemen Pertahanan, VA, dan CDC di mana keamanan cloud tingkat tinggi wajib.

Otorisasi ini menghilangkan hambatan pengadaan utama untuk beban kerja kesehatan pemerintah. Lembaga federal sebelumnya harus melakukan penilaian keamanan mereka sendiri sebelum mengadopsi platform telehealth baru.

Keberhasilan Penerapan di Dunia Nyata

VSee membuktikan kemampuannya selama situasi krisis pada Juli. Serangan siber melumpuhkan sistem IT di Rumah Sakit Governor Juan F. Luis di St. Croix di Kepulauan Virgin AS.

Perusahaan dengan cepat menerapkan sistem telemedicine berbasis cloud yang aman untuk HHS ASPR. Solusi ini membuat satu-satunya rumah sakit di St. Croix tetap beroperasi selama krisis.

Platform VSee membantu mempertahankan layanan darurat sepanjang insiden tersebut. Sistem ini memproses lebih dari 250 studi radiologi yang tertunda dalam beberapa hari setelah penerapan.

Demonstrasi dunia nyata itu kemungkinan memengaruhi keputusan HHS untuk memberikan otorisasi FedRAMP High. Ini menunjukkan VSee dapat menangani situasi kesehatan yang kritis dalam tekanan.

Perusahaan juga mengembangkan AIMEE, inisiatif yang berfokus pada transformasi rumah sakit pedesaan. Program ini menggunakan infrastruktur kesehatan digital berbasis AI untuk meningkatkan keberlanjutan layanan kesehatan.

Perkembangan Bisnis Terbaru

Berita FedRAMP mengikuti Oktober yang sibuk untuk VSee Health. Pada 21 Oktober, perusahaan mengumumkan kesepakatan layanan teleradiologi multi-tahun senilai lebih dari $10 juta.

Kontrak dengan sistem rumah sakit premier akan menggandakan pendapatan berulang tahunan VSee. Target kinerja dapat menambahkan $5 juta lagi ke kesepakatan tersebut.

Dua hari kemudian, VSee menghilangkan lebih dari $5 juta utang lama dari merger SPAC-nya. Langkah ini memperkuat neraca perusahaan dan membantu kepatuhan NASDAQ.

VSee sebelumnya menghadapi pemberitahuan delisting karena jatuh di bawah ambang batas keuangan yang diperlukan. Perusahaan diberikan perpanjangan untuk memperbaiki situasi.

Pada pertengahan Oktober, VSee mengajukan hasil keuangan Q2 2025 yang tertunda. Laporan tersebut menunjukkan pendapatan $3,4 juta, naik 98% dibandingkan tahun sebelumnya.

Margin kotor meningkat menjadi sekitar 47%. Manajemen menunjuk pada pendapatan yang tumbuh dan efisiensi operasional yang meningkat sebagai tanda positif.

Meskipun pertumbuhan pendapatan solid, VSee tetap tidak menguntungkan. Kerugian bersih terus berlanjut dan pembakaran kas tetap menjadi kekhawatiran yang berkelanjutan.

Volume perdagangan meledak setelah pengumuman FedRAMP. Lebih dari 156 juta saham berpindah tangan dibandingkan dengan kurang dari 2 juta pada hari biasa.

Rentang 52 minggu saham berada di antara $0,46 dan $3,54. Ini menyoroti volatilitas ekstrem yang umum pada saham penny micro-cap.

Cakupan analis terhadap VSee tetap jarang. Satu analis telah mengeluarkan peringkat "Strong Buy" dengan target harga $5,00.

Namun, model berbasis AI menilai saham "Underperform" dengan target $0,50. Model tersebut menyebutkan ketidakstabilan keuangan dan risiko delisting sebagai kekhawatiran.

Kapitalisasi pasar VSee tetap sekitar $10-15 juta bahkan setelah lonjakan baru-baru ini. Perusahaan beroperasi di sektor telehealth yang berkembang pesat, diproyeksikan akan berkembang 20-25% setiap tahun selama dekade berikutnya.

Postingan VSee Health (VSEE) Stock: Federal Green Light Sends Shares Soaring 125% pertama kali muncul di CoinCentral.