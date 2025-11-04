BursaDEX+
Mengapa Crypto Turun Meskipun Gencatan Senjata AS-China: Beli Saat Harga Turun dengan PEPENODE

Oleh: Bitcoinist
2025/11/04 00:36
Fakta Singkat:

  • ➡ Pasar kripto mengalami penurunan pada awal Oktober yang menghapus $19B dalam posisi leverage.
  • ➡ Perang dagang AS dengan China menjadi pemicu utama tetapi sejak itu telah diselesaikan.
  • ➡ Namun, pasar kripto pulih dengan lambat sementara Bitcoin bergerak sekitar $107K.
  • ➡ PEPENODE bisa menjadi investasi yang lebih baik sementara sentimen terhadap Bitcoin berubah.

Pasar cryptocurrency belum pulih dari penurunan Oktober, meskipun pertemuan terbaru antara Trump dan Xi Jinping, yang menyelesaikan sebagian besar pemicu penurunan tersebut. Sementara itu, kami mengevaluasi $PEPENODE sebagai investasi alternatif potensial sementara pasar kripto tetap lesu.

Pasar kripto mengalami penurunan parah pada Oktober setelah AS mengumumkan tarif 100% pada barang-barang dari China, menghapus $19B dalam posisi leverage. Sejak itu, pasar telah pulih perlahan, tetapi koin-koin utama seperti Bitcoin dan Ethereum masih berada jauh di bawah harga ATH mereka.

Donald Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada 30 Oktober untuk membahas masalah tersebut dan menyepakati beberapa poin penting untuk masa depan perdagangan antara kedua negara, termasuk penundaan satu tahun pada pembatasan ekspor mineral tanah langka.

Meskipun nada optimis yang disampaikan oleh kedua pemimpin setelah konferensi, investor kripto belum melihat pemulihan pasar yang diharapkan dari resolusi konflik perdagangan. Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $107K, sedikit di atas titik terendah Oktober yaitu $105K.

Meskipun Bitcoin tampak pulih ke $110K setelah pertemuan tersebut, sentimen terhadap cryptocurrency ini kembali menurun. Sebagian, ini adalah efek lanjutan dari gelombang likuidasi brutal, yang menghentikan momentum $BTC. Kepercayaan ritel akan membutuhkan waktu untuk kembali, tetapi kondisi pasar tidak membantu.

Sementara Federal Reserve menurunkan suku bunga pada 29 Oktober, Ketua Jerome Powell melemparkan gangguan dengan menyarankan bahwa Fed tidak akan terus memotong suku bunga pada Desember.

Belum jelas apakah kita telah mencapai dasar penurunan, karena momentum Bitcoin terus goyah. Membeli $BTC murah adalah langkah cerdas, tetapi juga penting untuk mendiversifikasi portofolio Anda untuk memastikan Anda tidak mencoba menangkap pisau yang jatuh.

Itulah mengapa kami melihat presale kripto yang menjanjikan yang bermaksud menawarkan apresiasi jangka panjang untuk investasi Anda. Ini adalah $PEPENODE, token kripto untuk simulator penambangan yang akan datang yang memiliki ekonomi on-chain dunia nyata yang memberi Anda hadiah dalam kripto. Mari kita lihat.

PEPENODE – Bangun Rig Penambangan Virtual Anda Sendiri dan Dapatkan $PEPENODE sebagai Hadiah

$PEPENODE adalah token kripto untuk proyek PEPENODE. Dalam simulator Mine-To-Earn ini, Anda dapat menjalankan server penambangan kripto virtual Anda sendiri dengan hadiah dalam koin meme nyata, termasuk $PEPENODE.

Masa ketika siapa pun bisa menjalankan server penambangan kripto mereka sendiri dari rumah dan mendapatkan keuntungan sudah lama berlalu. Saat ini, penambangan token proof-of-work sebagian besar adalah domain whale dan institusi dengan dana besar. Namun, PEPENODE menawarkan semua kegembiraan mengoperasikan setup penambangan kripto tanpa biaya.

Ini adalah game online yang sepenuhnya terhubung ke blockchain, memastikan semua aset Anda disimpan dengan aman di dompet Anda sendiri. Ketika Anda mulai menjalankan PEPENODE, Anda menerima ruang server pribadi yang dapat Anda sesuaikan dengan node server yang Anda beli menggunakan $PEPENODE.

Setelah server Anda beroperasi, mereka akan secara pasif menghasilkan $PEPENODE berdasarkan hash rate virtual Anda. Semakin banyak server yang Anda miliki, semakin banyak $PEPENODE yang akan Anda peroleh. Tentu saja, karena ruang terbatas, berinvestasi dalam node server yang lebih mahal meningkatkan efisiensi setup penambangan Anda.

Sebagian daya tarik PEPENODE terletak pada ekonomi game yang fleksibel. Tidak seperti staking, $PEPENODE Anda dapat diakses kapan saja. Yang perlu Anda lakukan adalah menjual node server Anda, dan Anda segera memiliki akses ke token yang telah Anda investasikan di dalamnya — tetapi ini akan menurunkan hash rate Anda sebagai hasilnya.

Kesuksesan di PEPENODE semuanya tentang bagaimana Anda membelanjakan $PEPENODE Anda untuk pengembalian terbaik. Membeli server termahal tidak selalu cara terbaik – beberapa node server menawarkan bonus ketika dikombinasikan, jadi Anda perlu berpikir taktis tentang mana yang Anda beli untuk memaksimalkan hash rate Anda.

Pemain yang bergabung dengan game PEPENODE segera setelah diluncurkan akan memiliki keuntungan, karena node server mereka telah berjalan lebih lama. Itu memudahkan untuk naik peringkat dan membeli tier node server yang lebih tinggi, tetapi ada cara lain untuk memaksimalkan awal permainan Anda.

Presale $PEPENODE saat ini sedang berlangsung, menawarkan token murah kepada mereka yang ingin membangun peternakan server besar sejak game diluncurkan. Presale telah mengumpulkan lebih dari $2M, tetapi $PEPENODE masih hanya $0.0011317 per token.

Keuntungan sebenarnya ada pada hadiah staking presale. $PEPENODE yang Anda beli dapat di-stake untuk mendapatkan hadiah hingga 633% per tahun, tetapi jangan tunda – ini adalah presale dinamis, jadi semakin lama Anda menunggu, semakin sedikit hadiah yang akan Anda terima ketika Anda melakukan staking token Anda.

Untuk pemain terbaik yang berlimpah $PEPENODE, ada hadiah lain juga. Game PEPENODE akan menampilkan papan peringkat yang menunjukkan siapa yang menjalankan peternakan server paling menguntungkan, dengan token meme yang di-airdrop seperti $PEPE dan $FARTCOIN diberikan kepada posisi teratas.

Beli $PEPENODE sekarang sebelum game penambangan diluncurkan.

Semua produk kripto bersifat volatil. Pastikan untuk selalu melakukan riset Anda sendiri sebelum berinvestasi dan hanya investasikan apa yang Anda siap untuk kehilangan. Artikel ini bukan nasihat keuangan.

Ditulis oleh Bodgan Patru, Bitcoinist, https://bitcoinist.com/why-crypto-is-down-despite-us-truce-dip-buy-pepenode/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

