Mengapa Presale Kripto Mono Protocol Mendorong Utilitas Nyata, Bukan Hanya Spekulasi

Mono Protocol telah secara resmi meluncurkan prapenjualan kripto-nya, mencapai $2,8 juta saat Tahap 15 dimulai. Berbeda dengan banyak peluncuran spekulatif, prapenjualan kripto Web3 ini mengintegrasikan utilitas token nyata yang mendukung fungsi inti jaringan.

Token $MONO mendukung staking, pembayaran gas universal, tata kelola, dan hadiah komunitas melalui Rewards Hub yang baru dirilis. Dengan token yang saat ini dihargai $0,0450 dan proyeksi harga peluncuran $0,50, investor dapat melihat potensi keuntungan hingga 1.011%.

Momentum Awal untuk Prapenjualan Kripto

Prapenjualan Mono Protocol dimulai dengan daya tarik yang mengesankan, melampaui $2 juta selama fase awalnya. Entri minimum tetap $10, memastikan inklusivitas bagi peserta ritel yang bergabung dalam acara prapenjualan kripto.

Setengah dari total pasokan—141.252.439 token—dialokasikan untuk prapenjualan cryptocurrency, dengan token yang dapat diklaim tersedia setelah Token Generation Event. Tahap saat ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan kepercayaan pada roadmap proyek saat bertransisi dari prapenjualan ke kesiapan mainnet.

Mengapa $MONO Penting

Token $MONO membentuk tulang punggung operasional protokol. Operator jaringan mempertaruhkannya untuk mengamankan keandalan eksekusi dan mendapatkan biaya jaringan sebagai imbalannya. Ini juga berfungsi sebagai token gas universal, memungkinkan transaksi multi-chain yang mulus tanpa memerlukan aset gas terpisah di setiap jaringan.

Desain ini memberikan nilai praktis yang tidak umum di antara prapenjualan cryptocurrency, memposisikan $MONO sebagai aset kunci untuk aktivitas Web3 sehari-hari.

Selain itu, fitur menonjol dari koin prapenjualan ini adalah model execution-bond-nya. Solver dan router harus mengunci token $MONO sebagai jaminan kinerja, memastikan bahwa semua transaksi diselesaikan secara instan dan aman.

Mekanisme ini mengikat permintaan token langsung ke kinerja jaringan, menyelaraskan insentif antara pengguna dan validator. Ini menunjukkan bagaimana prapenjualan kripto baru dapat fokus pada utilitas yang terukur daripada hype.

Tata Kelola dan Keterlibatan Komunitas

Tata kelola dibangun ke dalam protokol sejak peluncuran. Pemegang $MONO dapat memberikan suara pada proposal peningkatan, model biaya, dan struktur insentif, memastikan pengambilan keputusan yang transparan.

Tata kelola yang digerakkan oleh komunitas seperti ini membedakan Mono Protocol dari prapenjualan kripto spekulatif dengan memberdayakan pengguna untuk membentuk arah jangka panjang jaringan sambil menghasilkan melalui Rewards Hub.

Rewards Hub dan Langkah Selanjutnya

Rewards Hub Mono Protocol memungkinkan pengguna mendapatkan $MONO dengan staking, mereferensikan orang lain, atau menyelesaikan aktivitas jaringan. Ini mengubah partisipasi menjadi aliran pendapatan sambil memperkuat desentralisasi.

Roadmap mencakup pengujian Beta, Liquidity Locks, routing yang tahan MEV, dan ekspansi ke jaringan Solana dan Layer-2. Peningkatan tata kelola dan program likuiditas akan mengikuti sebagai bagian dari peluncuran protokol yang berkelanjutan, memastikan prapenjualan kripto Web3 ini tetap fokus pada utilitas sepanjang 2025.

Koin Prapenjualan Berbasis Utilitas untuk 2025

Dengan $2,8 juta yang terkumpul dan Tahap 15 aktif, Mono Protocol menonjol sebagai proyek kripto prapenjualan yang didasarkan pada kasus penggunaan nyata. Utilitas token—mencakup staking, tata kelola, execution bonds, dan gas universal—membedakannya dari prapenjualan cryptocurrency tipikal.

Investor dapat berpartisipasi melalui monoprotocol.com atau dashboard untuk melacak data penggalangan dana langsung. Model prapenjualan cryptocurrency Mono Protocol membuktikan bahwa fungsionalitas dunia nyata, bukan spekulasi, mendorong nilai yang bertahan di Web3.

