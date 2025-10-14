Prediksi Harga Kripto XRP: Ripple (XRP) dan Mutuum Finance (MUTM) Siap untuk Lonjakan Tajam ke $5, Inilah Alasannya

BursaDEX+
Oleh: Cryptopolitan
2025/10/14 06:00
Seiring dengan optimisme pasar yang semakin meningkat pada tahun 2025, Ripple (XRP) sekali lagi mendapatkan perhatian berkat jaringan yang kuat dan adopsi yang meningkat, yang menunjukkan bahwa koreksi naik yang tajam mungkin akan segera terjadi. Para trader dan investor dengan cermat mengamati momentum XRP, tetapi pencarian kandidat terobosan berikutnya tidak berhenti di situ. Mutuum Finance (MUTM) perlahan mendapatkan perhatian sebagai pemain yang siap meniru jenis pertumbuhan eksplosif yang sama. 

Sudah berada di Fase 6 penjualan awalnya dan telah terjual lebih dari 65%, MUTM lebih dari sekadar koin spekulasi, ini adalah ekosistem DeFi yang dirancang dengan cermat yang menggabungkan fungsionalitas inovatif, tata kelola komunitas, dan peta jalan yang terstruktur untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan momentum dalam penjualan awalnya saat ini dan keingintahuan investor yang meningkat, MUTM mungkin menjadi altcoin yang perlu difokuskan bersama dengan Ripple karena kedua token tersebut menargetkan keuntungan besar pada tahun 2025.

Prediksi Harga Ripple: Siap Mencatat Lonjakan Mendadak ke $5

XRP saat ini diperdagangkan di dekat level support $2,70, wilayah yang telah diuji beberapa kali, menunjukkan kekuatan dan permintaan investor yang berkelanjutan. Selama level support ini tetap ada, mungkin akan ada momentum berkelanjutan untuk dorongan cepat menuju level $5, didorong oleh permintaan pembelian yang diperbarui dan sentimen yang menguntungkan. Bahkan jika pasar secara keseluruhan menjadi bergejolak, XRP menemukan lantai di atas $2,70, dan $2,60 sebagai jaring pengaman penting berikutnya, menunjukkan bahwa masih ada arah yang jelas ke depan bagi para bull. Saat pelaku pasar menunggu kemungkinan terobosan ini, mata tertuju pada altcoin yang sedang berkembang Mutuum Finance (MUTM), yang telah membuat banyak keributan karena investor mencari proyek prioritas tinggi berikutnya.

Buzz Penjualan Awal Mutuum Finance Semakin Meningkat

Mutuum Finance (MUTM) mendapatkan perhatian investor minggu ini setelah kecepatan luar biasa di Fase 6 penjualan awal. Token saat ini dinilai pada $0,035, peningkatan 16,17% dari putaran sebelumnya. Lebih dari 16.910 investor telah membeli dan menghasilkan lebih dari $17,25 juta, menggambarkan dengan sehat kepercayaan pasar yang muncul pada masa depan DeFi yang cerah dari Mutuum Finance. Dengan lebih dari 65% terjual di Fase 6, investor awal sedang memperoleh pembelian mereka sebelum kenaikan berikutnya.

Bahkan manajemen agunan dioptimalkan, untuk kekuatan pinjaman tertinggi dengan saling melengkapi leverage dari kepemilikan terkait, dengan penghapusan risiko kebangkrutan tertinggi dan kesehatan platform secara keseluruhan. 

Data Real-Time melalui Chainlink Oracles

Untuk mencapai harga yang tepat dan stabil serta penilaian risiko, Mutuum Finance menggunakan oracle Chainlink untuk feed USD, ETH, MATIC, dan AVAX. Oracle fallback, feed data canggih, dan TWAPS pertukaran terdesentralisasi juga memastikan bahwa penilaian yang berasal dari protokol tetap akurat, tidak peduli volatilitas rekor-rekor atau ketidaklikuiditas.

Protokol peminjaman dan pinjaman Mutuum akan segera diluncurkan. Versi 1 (V1) akan debut di Sepolia Testnet pada Q4 2025, dan akan memiliki komponen kunci sebagai berikut: pool likuiditas, mtTokens, token hutang, bot likuidator.

ETH dan USDT akan disediakan pada peluncuran untuk agunan, peminjaman, dan pinjaman dan akan memberikan pengguna DeFi yang efisien, dapat diskalakan, dan aman. Platform ini juga menyediakan alat floating-, fixed-, dan floating/fixed-degree dan menyeimbangkan pasokan versus permintaan untuk likuiditas serta menstabilkan ekosistem.

Mutuum Finance Siap Meluncur

Ripple (XRP) menunjukkan ketahanan di dekat $2,70, memprediksi kemungkinan lonjakan ke $5, tetapi investor altcoin yang mencari alt berikutnya dengan potensi tinggi sedang fokus pada Mutuum Finance (MUTM). Fase 6 penjualan awal MUTM telah menghasilkan lebih dari $17,25 juta dari lebih dari 16.910 investor, dan 65% token telah terjual. Protokol Sepolia Testnet yang akan datang untuk peminjaman dan pinjaman, yang melibatkan pool likuiditas, mtTokens, token hutang, dan bot likuidator, ditambah dengan penetapan harga yang dipimpin oracle Chainlink dan manajemen risiko yang baik, menjadikan MUTM ekosistem DeFi yang aman, dapat diskalakan, dan efisien. Investor awal harus berinvestasi sekarang untuk memperoleh token MUTM sebelum penjualan awal berlanjut, dan menuai keuntungan besar.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mutuum Finance (MUTM) silakan gunakan tautan berikut:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Shiba Inu (SHIB) turun 17% selama sebulan terakhir, melayang di sekitar $0,0000099. Namun beberapa tanda teknis menunjukkan kemungkinan pemulihan jika Bitcoin tetap di atas $100K.
Crypto Ticker2025/11/09 21:06
PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaran mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator.
Coinstats2025/11/09 20:05

