Harga XRP Terjebak Di Bawah Struktur Bearish, Apa yang Terjadi Jika Tidak Menembus $2,5

Harga XRP tampaknya berada di ambang penurunan lain yang dapat mengirimnya ke level terendah multi-bulan baru. Ini terjadi setelah kegagalan untuk mempertahankan dukungan di $2,5 dan penurunan berikutnya yang telah menempatkannya pada jalur yang cukup bearish. Jika tren bearish ini berlanjut, maka kemungkinan besar harga XRP akan menguji kembali level $2,1 segera, dan kegagalan total akan menyebabkan crash yang bisa menyaingi crash tahun 2020, yang dipicu oleh gugatan SEC.

Bears Telah Menjebak Harga XRP

Dalam sebuah analisis, analis kripto Lingrid mengungkapkan bahwa harga XRP sekarang berada di bawah tekanan bearish yang besar. Tanda pertama dari hal ini adalah bahwa harga altcoin terus menurun dalam saluran menurun yang terdefinisi dengan baik, dan ini terjadi setelah harga ditolak di dekat garis tren resistensi di bawah $2,44.

Akibat langsung dari hal ini adalah harga XRP masih melihat level tertinggi yang lebih rendah dan level terendah yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa para penjual masih sangat mengendalikan harga. Pada titik ini, analis menjelaskan bahwa harga XRP saat ini masih terjebak di bawah tekanan bearish karena hal ini.

Dari sini, ada banyak hal yang bisa terjadi pada harga. Yang pertama adalah harga terus menurun, akhirnya bergerak serendah $2,1. Ini akan menjadi tempat dukungan utama berikutnya untuk harga, dan dalam hal ini, harga harus mempertahankan $2,1 dan memantul jika ingin ada pemulihan.

Di sisi lain, jika bulls ingin membatalkan tesis bearish, maka mereka harus mendapatkan harga di atas $2,5. Jika harga XRP mampu menembus resistensi utama ini dengan momentum, maka bisa terjadi perubahan arah untuk aset digital ini.

Faktor-Faktor Yang Perlu Diperhatikan

Lingrid juga menyoroti sejumlah faktor yang dapat menyiapkan harga XRP untuk kenaikan lain. Yang pertama berkaitan dengan harga Bitcoin, yang secara kategoris mengendalikan pasar kripto yang lebih luas. Jika harga Bitcoin bergerak, maka bisa membawa harga XRP bersamanya dan membatalkan bears.

Selanjutnya dalam daftar adalah harga XRP untuk menembus di atas $2,45. Dalam hal ini, breakout akan menetapkannya pada jalur menuju $2,8, menandai kenaikan lebih dari 10% dari titik breakout. Ini juga berperan dalam analisis bulls yang mempertahankan dukungan sebelum penurunan ke $2,1.

Terakhir namun tidak kalah penting adalah fakta bahwa akan ada beberapa berita tak terduga di pasar. Ini bisa berkaitan dengan masalah regulasi atau peristiwa likuiditas yang akhirnya mengganggu aliran teknis jangka pendek, sementara pasar mencari tahu arah selanjutnya.