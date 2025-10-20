Pesan Anda Tidak Aman—UE Mendorong Undang-Undang 'Kontrol Obrolan' untuk Memindai Semua Obrolan Pribadi

Pertarungan privasi digital Eropa mencapai titik didih saat Telegram memperingatkan jutaan orang tentang proposal UE yang dapat memaksa pemindaian pesan di seluruh platform, memicu reaksi keras lintas batas yang menyatukan negara-negara dalam membela kebebasan online. Telegram Memperingatkan Jutaan Orang—Hukum UE Dapat Memaksa Aplikasi untuk Memindai Semua Pesan Pribadi Pertarungan privasi besar sedang berlangsung […]
