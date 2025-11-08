Harga 10 figs (FIGS)
Harga live 10 figs (FIGS) hari ini adalah $ 3,672.56, dengan perubahan 2.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIGS ke USD saat ini adalah $ 3,672.56 per FIGS.
10 figs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,726, dengan suplai yang beredar 10.00 FIGS. Selama 24 jam terakhir, FIGS diperdagangkan antara $ 3,510.16 (low) dan $ 3,682.62 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 117,193, sementara all-time low aset ini adalah $ 3,359.95.
Dalam kinerja jangka pendek, FIGS bergerak +2.81% dalam satu jam terakhir dan -17.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar 10 figs saat ini adalah $ 36.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIGS adalah 10.00, dan total suplainya sebesar 10.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.73K.
+2.81%
+2.06%
-17.22%
-17.22%
Sepanjang hari ini, perubahan harga 10 figs ke USD adalah $ +74.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 10 figs ke USD adalah $ -763.2688793120.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 10 figs ke USD adalah $ -974.0260800320.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 10 figs ke USD adalah $ -2,643.11657806036.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +74.0
|+2.06%
|30 Days
|$ -763.2688793120
|-20.78%
|60 Hari
|$ -974.0260800320
|-26.52%
|90 Hari
|$ -2,643.11657806036
|-41.85%
Pada tahun 2040, harga 10 figs berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
10 figs is literally 10 figs
limited supply of ten delicious figs
symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.
wtf is 10 figs?
$figs is an entirely original meta
let’s break it down 👇
figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers
6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs
what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs
tokenomics:
tl:dr there are only 10 $figs
Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10
memes part 1:
beyond numbers & tokenomics…
figs is a just a f****** fruit
figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.
memes part 2:
fig heads
we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.
memes part 3:
fig season
As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe
fig season is coming.
memes part 4:
fig brained = high IQ + retardio
A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.
the community:
what is a meme without a community?
Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process
it’s always a sunny day on the farm, so lock in
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
