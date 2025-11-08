Harga 10 figs Hari Ini

Harga live 10 figs (FIGS) hari ini adalah $ 3,672.56, dengan perubahan 2.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIGS ke USD saat ini adalah $ 3,672.56 per FIGS.

10 figs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,726, dengan suplai yang beredar 10.00 FIGS. Selama 24 jam terakhir, FIGS diperdagangkan antara $ 3,510.16 (low) dan $ 3,682.62 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 117,193, sementara all-time low aset ini adalah $ 3,359.95.

Dalam kinerja jangka pendek, FIGS bergerak +2.81% dalam satu jam terakhir dan -17.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 10 figs (FIGS)

Kapitalisasi Pasar $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K Suplai Peredaran 10.00 10.00 10.00 Total Suplai 10.0 10.0 10.0

Kapitalisasi Pasar 10 figs saat ini adalah $ 36.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIGS adalah 10.00, dan total suplainya sebesar 10.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.73K.