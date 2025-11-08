BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live 10 figs hari ini adalah 3,672.56 USD. Kapitalisasi pasar FIGS adalah 36,726 USD. Lacak informasi harga aktual FIGS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live 10 figs hari ini adalah 3,672.56 USD. Kapitalisasi pasar FIGS adalah 36,726 USD. Lacak informasi harga aktual FIGS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang FIGS

Info Harga FIGS

Penjelasan FIGS

Situs Web Resmi FIGS

Tokenomi FIGS

Prakiraan Harga FIGS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo 10 figs

Harga 10 figs (FIGS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FIGS ke USD:

$3,672.56
$3,672.56$3,672.56
+2.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live 10 figs (FIGS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:07:10 (UTC+8)

Harga 10 figs Hari Ini

Harga live 10 figs (FIGS) hari ini adalah $ 3,672.56, dengan perubahan 2.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIGS ke USD saat ini adalah $ 3,672.56 per FIGS.

10 figs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,726, dengan suplai yang beredar 10.00 FIGS. Selama 24 jam terakhir, FIGS diperdagangkan antara $ 3,510.16 (low) dan $ 3,682.62 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 117,193, sementara all-time low aset ini adalah $ 3,359.95.

Dalam kinerja jangka pendek, FIGS bergerak +2.81% dalam satu jam terakhir dan -17.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 10 figs (FIGS)

$ 36.73K
$ 36.73K$ 36.73K

--
----

$ 36.73K
$ 36.73K$ 36.73K

10.00
10.00 10.00

10.0
10.0 10.0

Kapitalisasi Pasar 10 figs saat ini adalah $ 36.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIGS adalah 10.00, dan total suplainya sebesar 10.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.73K.

Riwayat Harga 10 figs USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,510.16
$ 3,510.16$ 3,510.16
Low 24 Jam
$ 3,682.62
$ 3,682.62$ 3,682.62
High 24 Jam

$ 3,510.16
$ 3,510.16$ 3,510.16

$ 3,682.62
$ 3,682.62$ 3,682.62

$ 117,193
$ 117,193$ 117,193

$ 3,359.95
$ 3,359.95$ 3,359.95

+2.81%

+2.06%

-17.22%

-17.22%

Riwayat Harga 10 figs (FIGS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 10 figs ke USD adalah $ +74.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 10 figs ke USD adalah $ -763.2688793120.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 10 figs ke USD adalah $ -974.0260800320.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 10 figs ke USD adalah $ -2,643.11657806036.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +74.0+2.06%
30 Days$ -763.2688793120-20.78%
60 Hari$ -974.0260800320-26.52%
90 Hari$ -2,643.11657806036-41.85%

Prediksi Harga untuk 10 figs

Prediksi Harga 10 figs (FIGS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FIGS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 10 figs (FIGS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga 10 figs berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga 10 figs yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga FIGS untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga 10 figs.

Apa yang dimaksud dengan 10 figs (FIGS)

10 figs is literally 10 figs

limited supply of ten delicious figs

symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.

wtf is 10 figs?

$figs is an entirely original meta

let’s break it down 👇

figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers

6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs

what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs

tokenomics:

tl:dr there are only 10 $figs

Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10

memes part 1:

beyond numbers & tokenomics…

figs is a just a f****** fruit

figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.

memes part 2:

fig heads

we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.

memes part 3:

fig season

As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe

fig season is coming.

memes part 4:

fig brained = high IQ + retardio

A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.

the community:

what is a meme without a community?

Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process

it’s always a sunny day on the farm, so lock in

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya 10 figs (FIGS)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 10 figs

Berapa nilai 1 10 figs pada tahun 2030?
Jika 10 figs tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga 10 figs tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:07:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 10 figs (FIGS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi 10 figs Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.77
$20.77$20.77

+107.70%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00011236
$0.00011236$0.00011236

+2,147.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016750
$0.000016750$0.000016750

+179.16%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010574
$0.010574$0.010574

+164.35%

Flux

Flux

FLUX

$0.23089
$0.23089$0.23089

+111.18%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.01420
$0.01420$0.01420

+29.09%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.