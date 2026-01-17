Harga 2131KOBUSHIDE Hari Ini

Harga live 2131KOBUSHIDE (21) hari ini adalah $ 0.003377, dengan perubahan 237.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 21 ke USD saat ini adalah $ 0.003377 per 21.

2131KOBUSHIDE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 21. Selama 24 jam terakhir, 21 diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.005454 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 21 bergerak +13.70% dalam satu jam terakhir dan +237.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 47.93K.

Informasi Pasar 2131KOBUSHIDE (21)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 47.93K$ 47.93K $ 47.93K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

