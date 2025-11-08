Harga 42069COIN Hari Ini

Harga live 42069COIN (42069COIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 42069COIN ke USD saat ini adalah -- per 42069COIN.

42069COIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,838.83, dengan suplai yang beredar 999.32M 42069COIN. Selama 24 jam terakhir, 42069COIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 42069COIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 42069COIN (42069COIN)

Kapitalisasi Pasar $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Suplai Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Total Suplai 999,315,676.9353 999,315,676.9353 999,315,676.9353

