Apa yang dimaksud dengan AARK Token (AARK)

$AARK adalah token tata kelola/governance dan utilitas dari Aark, sebuah bursa aset kripto perpetual terdesentralisasi. Aark memberdayakan pemegangnya untuk memengaruhi evolusi protokol melalui pemungutan suara on-chain dan mendapatkan berbagai imbalan ekosistem melalui staking. $AARK adalah token tata kelola/governance dan utilitas dari Aark, sebuah bursa aset kripto perpetual terdesentralisasi. Aark memberdayakan pemegangnya untuk memengaruhi evolusi protokol melalui pemungutan suara on-chain dan mendapatkan berbagai imbalan ekosistem melalui staking.

Prediksi Harga AARK Token (USD)

Berapa nilai AARK Token (AARK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AARK Token (AARK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AARK Token.

Tokenomi AARK Token (AARK)

Memahami tokenomi AARK Token (AARK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AARK sekarang!

Cara membeli AARK Token (AARK)

Sumber Daya AARK Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AARK Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

