Harga live AARK Token hari ini adalah 0.00326 USD. Lacak informasi harga aktual AARK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AARK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AARK

Info Harga AARK

Penjelasan AARK

Situs Web Resmi AARK

Tokenomi AARK

Prakiraan Harga AARK

Riwayat AARK

Panduan Membeli AARK

Konverter AARK ke Mata Uang Fiat

Spot AARK

Harga AARK Token(AARK)

Harga Live 1 AARK ke USD:

$0.00326
$0.00326$0.00326
-0.60%1D
USD
Grafik Harga Live AARK Token (AARK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:45 (UTC+8)

Informasi Harga AARK Token (AARK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00288
$ 0.00288$ 0.00288
Low 24 Jam
$ 0.00406
$ 0.00406$ 0.00406
High 24 Jam

$ 0.00288
$ 0.00288$ 0.00288

$ 0.00406
$ 0.00406$ 0.00406

$ 0.1045358482566569
$ 0.1045358482566569$ 0.1045358482566569

$ 0.000232563952425149
$ 0.000232563952425149$ 0.000232563952425149

0.00%

-0.60%

-17.26%

-17.26%

Harga aktual AARK Token (AARK) adalah $ 0.00326. Selama 24 jam terakhir, AARK diperdagangkan antara low $ 0.00288 dan high $ 0.00406, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAARK adalah $ 0.1045358482566569, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000232563952425149.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AARK telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.60% selama 24 jam, dan -17.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AARK Token (AARK)

No.1866

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

452.97M
452.97M 452.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

483,891,204.0391739
483,891,204.0391739 483,891,204.0391739

45.29%

ARB

Kapitalisasi Pasar AARK Token saat ini adalah $ 1.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.52K. Suplai beredar AARK adalah 452.97M, dan total suplainya sebesar 483891204.0391739. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.26M.

Riwayat Harga AARK Token (AARK) USD

Pantau perubahan harga AARK Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000197-0.60%
30 Days$ -0.00474-59.25%
60 Hari$ -0.00474-59.25%
90 Hari$ -0.00474-59.25%
Perubahan Harga AARK Token Hari Ini

Hari ini, AARK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000197 (-0.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AARK Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00474 (-59.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AARK Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AARK terlihat mengalami perubahan $ -0.00474 (-59.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AARK Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00474 (-59.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AARK Token (AARK)?

Lihat halaman Riwayat Harga AARK Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AARK Token (AARK)

$AARK adalah token tata kelola/governance dan utilitas dari Aark, sebuah bursa aset kripto perpetual terdesentralisasi. Aark memberdayakan pemegangnya untuk memengaruhi evolusi protokol melalui pemungutan suara on-chain dan mendapatkan berbagai imbalan ekosistem melalui staking.

AARK Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AARK Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AARK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AARK Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AARK Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AARK Token (USD)

Berapa nilai AARK Token (AARK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AARK Token (AARK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AARK Token.

Cek prediksi harga AARK Token sekarang!

Tokenomi AARK Token (AARK)

Memahami tokenomi AARK Token (AARK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AARK sekarang!

Cara membeli AARK Token (AARK)

Ingin mengetahui cara membeli AARK Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AARK Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AARK ke Mata Uang Lokal

1 AARK Token(AARK) ke VND
85.7869
1 AARK Token(AARK) ke AUD
A$0.0050204
1 AARK Token(AARK) ke GBP
0.0024776
1 AARK Token(AARK) ke EUR
0.0028036
1 AARK Token(AARK) ke USD
$0.00326
1 AARK Token(AARK) ke MYR
RM0.0136268
1 AARK Token(AARK) ke TRY
0.1375394
1 AARK Token(AARK) ke JPY
¥0.49552
1 AARK Token(AARK) ke ARS
ARS$4.7314662
1 AARK Token(AARK) ke RUB
0.2648424
1 AARK Token(AARK) ke INR
0.2890642
1 AARK Token(AARK) ke IDR
Rp54.3333116
1 AARK Token(AARK) ke PHP
0.1921118
1 AARK Token(AARK) ke EGP
￡E.0.154198
1 AARK Token(AARK) ke BRL
R$0.017441
1 AARK Token(AARK) ke CAD
C$0.0045966
1 AARK Token(AARK) ke BDT
0.3977526
1 AARK Token(AARK) ke NGN
4.6906184
1 AARK Token(AARK) ke COP
$12.4903966
1 AARK Token(AARK) ke ZAR
R.0.0566262
1 AARK Token(AARK) ke UAH
0.1371156
1 AARK Token(AARK) ke TZS
T.Sh.8.00982
1 AARK Token(AARK) ke VES
Bs0.74002
1 AARK Token(AARK) ke CLP
$3.07418
1 AARK Token(AARK) ke PKR
Rs0.9214064
1 AARK Token(AARK) ke KZT
1.7148578
1 AARK Token(AARK) ke THB
฿0.105624
1 AARK Token(AARK) ke TWD
NT$0.1010274
1 AARK Token(AARK) ke AED
د.إ0.0119642
1 AARK Token(AARK) ke CHF
Fr0.002608
1 AARK Token(AARK) ke HKD
HK$0.0253302
1 AARK Token(AARK) ke AMD
֏1.246624
1 AARK Token(AARK) ke MAD
.د.م0.030318
1 AARK Token(AARK) ke MXN
$0.0605382
1 AARK Token(AARK) ke SAR
ريال0.012225
1 AARK Token(AARK) ke ETB
Br0.5016814
1 AARK Token(AARK) ke KES
KSh0.4210616
1 AARK Token(AARK) ke JOD
د.أ0.00231134
1 AARK Token(AARK) ke PLN
0.0119968
1 AARK Token(AARK) ke RON
лв0.014344
1 AARK Token(AARK) ke SEK
kr0.0311982
1 AARK Token(AARK) ke BGN
лв0.0055094
1 AARK Token(AARK) ke HUF
Ft1.0902744
1 AARK Token(AARK) ke CZK
0.0686882
1 AARK Token(AARK) ke KWD
د.ك0.00099756
1 AARK Token(AARK) ke ILS
0.0106602
1 AARK Token(AARK) ke BOB
Bs0.022494
1 AARK Token(AARK) ke AZN
0.005542
1 AARK Token(AARK) ke TJS
SM0.0300572
1 AARK Token(AARK) ke GEL
0.0088346
1 AARK Token(AARK) ke AOA
Kz2.9880834
1 AARK Token(AARK) ke BHD
.د.ب0.00122576
1 AARK Token(AARK) ke BMD
$0.00326
1 AARK Token(AARK) ke DKK
kr0.0210596
1 AARK Token(AARK) ke HNL
L0.0858684
1 AARK Token(AARK) ke MUR
0.14996
1 AARK Token(AARK) ke NAD
$0.0566262
1 AARK Token(AARK) ke NOK
kr0.0332194
1 AARK Token(AARK) ke NZD
$0.0057702
1 AARK Token(AARK) ke PAB
B/.0.00326
1 AARK Token(AARK) ke PGK
K0.013692
1 AARK Token(AARK) ke QAR
ر.ق0.0118664
1 AARK Token(AARK) ke RSD
дин.0.3309552
1 AARK Token(AARK) ke UZS
soʻm39.2770994
1 AARK Token(AARK) ke ALL
L0.273351
1 AARK Token(AARK) ke ANG
ƒ0.0058354
1 AARK Token(AARK) ke AWG
ƒ0.005868
1 AARK Token(AARK) ke BBD
$0.00652
1 AARK Token(AARK) ke BAM
KM0.0055094
1 AARK Token(AARK) ke BIF
Fr9.61374
1 AARK Token(AARK) ke BND
$0.004238
1 AARK Token(AARK) ke BSD
$0.00326
1 AARK Token(AARK) ke JMD
$0.522741
1 AARK Token(AARK) ke KHR
13.0923556
1 AARK Token(AARK) ke KMF
Fr1.3692
1 AARK Token(AARK) ke LAK
70.8695638
1 AARK Token(AARK) ke LKR
රු0.9938762
1 AARK Token(AARK) ke MDL
L0.05542
1 AARK Token(AARK) ke MGA
Ar14.68467
1 AARK Token(AARK) ke MOP
P0.02608
1 AARK Token(AARK) ke MVR
0.050204
1 AARK Token(AARK) ke MWK
MK5.6597186
1 AARK Token(AARK) ke MZN
MT0.208477
1 AARK Token(AARK) ke NPR
रु0.461942
1 AARK Token(AARK) ke PYG
23.11992
1 AARK Token(AARK) ke RWF
Fr4.73026
1 AARK Token(AARK) ke SBD
$0.0268298
1 AARK Token(AARK) ke SCR
0.0470418
1 AARK Token(AARK) ke SRD
$0.12551
1 AARK Token(AARK) ke SVC
$0.0284924
1 AARK Token(AARK) ke SZL
L0.0565936
1 AARK Token(AARK) ke TMT
m0.01141
1 AARK Token(AARK) ke TND
د.ت0.00964634
1 AARK Token(AARK) ke TTD
$0.0220702
1 AARK Token(AARK) ke UGX
Sh11.39696
1 AARK Token(AARK) ke XAF
Fr1.85168
1 AARK Token(AARK) ke XCD
$0.008802
1 AARK Token(AARK) ke XOF
Fr1.85168
1 AARK Token(AARK) ke XPF
Fr0.33578
1 AARK Token(AARK) ke BWP
P0.043847
1 AARK Token(AARK) ke BZD
$0.0065526
1 AARK Token(AARK) ke CVE
$0.3124384
1 AARK Token(AARK) ke DJF
Fr0.57702
1 AARK Token(AARK) ke DOP
$0.2096506
1 AARK Token(AARK) ke DZD
د.ج0.4256256
1 AARK Token(AARK) ke FJD
$0.0074328
1 AARK Token(AARK) ke GNF
Fr28.3457
1 AARK Token(AARK) ke GTQ
Q0.0249716
1 AARK Token(AARK) ke GYD
$0.6818616
1 AARK Token(AARK) ke ISK
kr0.41076

Sumber Daya AARK Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AARK Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi AARK Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AARK Token

Berapa nilai AARK Token (AARK) hari ini?
Harga live AARK dalam USD adalah 0.00326 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AARK ke USD saat ini?
Harga AARK ke USD saat ini adalah $ 0.00326. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AARK Token?
Kapitalisasi pasar AARK adalah $ 1.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AARK?
Suplai beredar AARK adalah 452.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AARK?
AARK mencapai harga ATH sebesar 0.1045358482566569 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AARK?
AARK mencapai harga ATL 0.000232563952425149 USD.
Berapa volume perdagangan AARK?
Volume perdagangan 24 jam live AARK adalah $ 8.52K USD.
Akankah harga AARK naik lebih tinggi tahun ini?
AARK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AARK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AARK Token (AARK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AARK ke USD

Jumlah

AARK
AARK
USD
USD

1 AARK = 0.00326 USD

Perdagangkan AARK

AARK/USDT
$0.00326
$0.00326$0.00326
-0.60%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

