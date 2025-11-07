BursaDEX+
Harga live ABBC Coin hari ini adalah 0.013067 USD. Lacak informasi harga aktual ABBC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ABBC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ABBC

Info Harga ABBC

Penjelasan ABBC

Whitepaper ABBC

Situs Web Resmi ABBC

Tokenomi ABBC

Prakiraan Harga ABBC

Riwayat ABBC

Panduan Membeli ABBC

Konverter ABBC ke Mata Uang Fiat

Spot ABBC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ABBC Coin

Harga ABBC Coin(ABBC)

Harga Live 1 ABBC ke USD:

$0.013067
-1.37%1D
USD
Grafik Harga Live ABBC Coin (ABBC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:22:27 (UTC+8)

Informasi Harga ABBC Coin (ABBC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.012139
Low 24 Jam
$ 0.01346
High 24 Jam

$ 0.012139
$ 0.01346
$ 2.05421
$ 0.000710730004387872
-0.06%

-1.37%

-36.78%

-36.78%

Harga aktual ABBC Coin (ABBC) adalah $ 0.013067. Selama 24 jam terakhir, ABBC diperdagangkan antara low $ 0.012139 dan high $ 0.01346, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highABBC adalah $ 2.05421, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000710730004387872.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ABBC telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, -1.37% selama 24 jam, dan -36.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ABBC Coin (ABBC)

No.1024

$ 11.83M
$ 58.29K
$ 16.01M
905.30M
1,225,109,279
907,217,636.86
73.89%

ABBC

Kapitalisasi Pasar ABBC Coin saat ini adalah $ 11.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.29K. Suplai beredar ABBC adalah 905.30M, dan total suplainya sebesar 907217636.86. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.01M.

Riwayat Harga ABBC Coin (ABBC) USD

Pantau perubahan harga ABBC Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001815-1.37%
30 Days$ +0.00671+105.55%
60 Hari$ +0.004641+55.07%
90 Hari$ +0.007324+127.52%
Perubahan Harga ABBC Coin Hari Ini

Hari ini, ABBC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001815 (-1.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ABBC Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00671 (+105.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ABBC Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ABBC terlihat mengalami perubahan $ +0.004641 (+55.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ABBC Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.007324 (+127.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ABBC Coin (ABBC)?

Lihat halaman Riwayat Harga ABBC Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ABBC Coin (ABBC)

ABCC adalah platform blockchain yang memungkinkan transaksi pembayaran yang aman, membantu memfasilitasi adopsi ritel cryptocurrency dan menjadikan belanja online dengan aset digital menjadi pengalaman yang lebih aman dan lebih menyenangkan bagi pengguna akhir.

ABBC Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ABBC Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ABBC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ABBC Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ABBC Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ABBC Coin (USD)

Berapa nilai ABBC Coin (ABBC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ABBC Coin (ABBC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ABBC Coin.

Cek prediksi harga ABBC Coin sekarang!

Tokenomi ABBC Coin (ABBC)

Memahami tokenomi ABBC Coin (ABBC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ABBC sekarang!

Cara membeli ABBC Coin (ABBC)

Ingin mengetahui cara membeli ABBC Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ABBC Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ABBC ke Mata Uang Lokal

1 ABBC Coin(ABBC) ke VND
343.858105
1 ABBC Coin(ABBC) ke AUD
A$0.02012318
1 ABBC Coin(ABBC) ke GBP
0.00993092
1 ABBC Coin(ABBC) ke EUR
0.01123762
1 ABBC Coin(ABBC) ke USD
$0.013067
1 ABBC Coin(ABBC) ke MYR
RM0.05462006
1 ABBC Coin(ABBC) ke TRY
0.55129673
1 ABBC Coin(ABBC) ke JPY
¥1.999251
1 ABBC Coin(ABBC) ke ARS
ARS$18.96505179
1 ABBC Coin(ABBC) ke RUB
1.06169375
1 ABBC Coin(ABBC) ke INR
1.15865089
1 ABBC Coin(ABBC) ke IDR
Rp217.78324622
1 ABBC Coin(ABBC) ke PHP
0.77016898
1 ABBC Coin(ABBC) ke EGP
￡E.0.61793843
1 ABBC Coin(ABBC) ke BRL
R$0.06977778
1 ABBC Coin(ABBC) ke CAD
C$0.01842447
1 ABBC Coin(ABBC) ke BDT
1.59430467
1 ABBC Coin(ABBC) ke NGN
18.80132228
1 ABBC Coin(ABBC) ke COP
$50.06503447
1 ABBC Coin(ABBC) ke ZAR
R.0.22697379
1 ABBC Coin(ABBC) ke UAH
0.54959802
1 ABBC Coin(ABBC) ke TZS
T.Sh.32.105619
1 ABBC Coin(ABBC) ke VES
Bs2.966209
1 ABBC Coin(ABBC) ke CLP
$12.322181
1 ABBC Coin(ABBC) ke PKR
Rs3.69325688
1 ABBC Coin(ABBC) ke KZT
6.87363401
1 ABBC Coin(ABBC) ke THB
฿0.42310946
1 ABBC Coin(ABBC) ke TWD
NT$0.40481566
1 ABBC Coin(ABBC) ke AED
د.إ0.04795589
1 ABBC Coin(ABBC) ke CHF
Fr0.0104536
1 ABBC Coin(ABBC) ke HKD
HK$0.10153059
1 ABBC Coin(ABBC) ke AMD
֏4.9968208
1 ABBC Coin(ABBC) ke MAD
.د.م0.1215231
1 ABBC Coin(ABBC) ke MXN
$0.24265419
1 ABBC Coin(ABBC) ke SAR
ريال0.04900125
1 ABBC Coin(ABBC) ke ETB
Br2.01088063
1 ABBC Coin(ABBC) ke KES
KSh1.68747238
1 ABBC Coin(ABBC) ke JOD
د.أ0.009264503
1 ABBC Coin(ABBC) ke PLN
0.04808656
1 ABBC Coin(ABBC) ke RON
лв0.0574948
1 ABBC Coin(ABBC) ke SEK
kr0.12505119
1 ABBC Coin(ABBC) ke BGN
лв0.02208323
1 ABBC Coin(ABBC) ke HUF
Ft4.37457026
1 ABBC Coin(ABBC) ke CZK
0.27558303
1 ABBC Coin(ABBC) ke KWD
د.ك0.003998502
1 ABBC Coin(ABBC) ke ILS
0.04272909
1 ABBC Coin(ABBC) ke BOB
Bs0.0901623
1 ABBC Coin(ABBC) ke AZN
0.0222139
1 ABBC Coin(ABBC) ke TJS
SM0.12047774
1 ABBC Coin(ABBC) ke GEL
0.03541157
1 ABBC Coin(ABBC) ke AOA
Kz11.97708153
1 ABBC Coin(ABBC) ke BHD
.د.ب0.004926259
1 ABBC Coin(ABBC) ke BMD
$0.013067
1 ABBC Coin(ABBC) ke DKK
kr0.08454349
1 ABBC Coin(ABBC) ke HNL
L0.34418478
1 ABBC Coin(ABBC) ke MUR
0.60029798
1 ABBC Coin(ABBC) ke NAD
$0.22697379
1 ABBC Coin(ABBC) ke NOK
kr0.13315273
1 ABBC Coin(ABBC) ke NZD
$0.02312859
1 ABBC Coin(ABBC) ke PAB
B/.0.013067
1 ABBC Coin(ABBC) ke PGK
K0.0548814
1 ABBC Coin(ABBC) ke QAR
ر.ق0.04756388
1 ABBC Coin(ABBC) ke RSD
дин.1.32734586
1 ABBC Coin(ABBC) ke UZS
soʻm157.43369873
1 ABBC Coin(ABBC) ke ALL
L1.09566795
1 ABBC Coin(ABBC) ke ANG
ƒ0.02338993
1 ABBC Coin(ABBC) ke AWG
ƒ0.0235206
1 ABBC Coin(ABBC) ke BBD
$0.026134
1 ABBC Coin(ABBC) ke BAM
KM0.02208323
1 ABBC Coin(ABBC) ke BIF
Fr38.534583
1 ABBC Coin(ABBC) ke BND
$0.0169871
1 ABBC Coin(ABBC) ke BSD
$0.013067
1 ABBC Coin(ABBC) ke JMD
$2.09529345
1 ABBC Coin(ABBC) ke KHR
52.47785602
1 ABBC Coin(ABBC) ke KMF
Fr5.48814
1 ABBC Coin(ABBC) ke LAK
284.06521171
1 ABBC Coin(ABBC) ke LKR
රු3.98373629
1 ABBC Coin(ABBC) ke MDL
L0.222139
1 ABBC Coin(ABBC) ke MGA
Ar58.8603015
1 ABBC Coin(ABBC) ke MOP
P0.104536
1 ABBC Coin(ABBC) ke MVR
0.2012318
1 ABBC Coin(ABBC) ke MWK
MK22.68574937
1 ABBC Coin(ABBC) ke MZN
MT0.83563465
1 ABBC Coin(ABBC) ke NPR
रु1.8515939
1 ABBC Coin(ABBC) ke PYG
92.671164
1 ABBC Coin(ABBC) ke RWF
Fr18.960217
1 ABBC Coin(ABBC) ke SBD
$0.10754141
1 ABBC Coin(ABBC) ke SCR
0.182938
1 ABBC Coin(ABBC) ke SRD
$0.5030795
1 ABBC Coin(ABBC) ke SVC
$0.11420558
1 ABBC Coin(ABBC) ke SZL
L0.22684312
1 ABBC Coin(ABBC) ke TMT
m0.0457345
1 ABBC Coin(ABBC) ke TND
د.ت0.038665253
1 ABBC Coin(ABBC) ke TTD
$0.08846359
1 ABBC Coin(ABBC) ke UGX
Sh45.682232
1 ABBC Coin(ABBC) ke XAF
Fr7.422056
1 ABBC Coin(ABBC) ke XCD
$0.0352809
1 ABBC Coin(ABBC) ke XOF
Fr7.422056
1 ABBC Coin(ABBC) ke XPF
Fr1.345901
1 ABBC Coin(ABBC) ke BWP
P0.17575115
1 ABBC Coin(ABBC) ke BZD
$0.02626467
1 ABBC Coin(ABBC) ke CVE
$1.25234128
1 ABBC Coin(ABBC) ke DJF
Fr2.312859
1 ABBC Coin(ABBC) ke DOP
$0.84033877
1 ABBC Coin(ABBC) ke DZD
د.ج1.70472082
1 ABBC Coin(ABBC) ke FJD
$0.02979276
1 ABBC Coin(ABBC) ke GNF
Fr113.617565
1 ABBC Coin(ABBC) ke GTQ
Q0.10009322
1 ABBC Coin(ABBC) ke GYD
$2.73309372
1 ABBC Coin(ABBC) ke ISK
kr1.646442

Sumber Daya ABBC Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ABBC Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ABBC Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ABBC Coin

Berapa nilai ABBC Coin (ABBC) hari ini?
Harga live ABBC dalam USD adalah 0.013067 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ABBC ke USD saat ini?
Harga ABBC ke USD saat ini adalah $ 0.013067. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ABBC Coin?
Kapitalisasi pasar ABBC adalah $ 11.83M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ABBC?
Suplai beredar ABBC adalah 905.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ABBC?
ABBC mencapai harga ATH sebesar 2.05421 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ABBC?
ABBC mencapai harga ATL 0.000710730004387872 USD.
Berapa volume perdagangan ABBC?
Volume perdagangan 24 jam live ABBC adalah $ 58.29K USD.
Akankah harga ABBC naik lebih tinggi tahun ini?
ABBC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ABBC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ABBC Coin (ABBC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

