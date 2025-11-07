Apa yang dimaksud dengan ABBC Coin (ABBC)

ABCC adalah platform blockchain yang memungkinkan transaksi pembayaran yang aman, membantu memfasilitasi adopsi ritel cryptocurrency dan menjadikan belanja online dengan aset digital menjadi pengalaman yang lebih aman dan lebih menyenangkan bagi pengguna akhir. ABCC adalah platform blockchain yang memungkinkan transaksi pembayaran yang aman, membantu memfasilitasi adopsi ritel cryptocurrency dan menjadikan belanja online dengan aset digital menjadi pengalaman yang lebih aman dan lebih menyenangkan bagi pengguna akhir.

Prediksi Harga ABBC Coin (USD)

Berapa nilai ABBC Coin (ABBC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ABBC Coin (ABBC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ABBC Coin.

Tokenomi ABBC Coin (ABBC)

Memahami tokenomi ABBC Coin (ABBC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ABBC sekarang!

Cara membeli ABBC Coin (ABBC)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ABBC Coin Berapa nilai ABBC Coin (ABBC) hari ini? Harga live ABBC dalam USD adalah 0.013067 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ABBC ke USD saat ini? $ 0.013067 . Cobalah Harga ABBC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ABBC Coin? Kapitalisasi pasar ABBC adalah $ 11.83M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ABBC? Suplai beredar ABBC adalah 905.30M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ABBC? ABBC mencapai harga ATH sebesar 2.05421 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ABBC? ABBC mencapai harga ATL 0.000710730004387872 USD . Berapa volume perdagangan ABBC? Volume perdagangan 24 jam live ABBC adalah $ 58.29K USD . Akankah harga ABBC naik lebih tinggi tahun ini? ABBC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ABBC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

