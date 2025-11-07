Apa yang dimaksud dengan ApeBond (ABOND)

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

Tokenomi ApeBond (ABOND)

Memahami tokenomi ApeBond (ABOND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ABOND sekarang!

Sumber Daya ApeBond

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ApeBond, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ApeBond Berapa nilai ApeBond (ABOND) hari ini? Harga live ABOND dalam USD adalah 0.00123 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ABOND ke USD saat ini? $ 0.00123 . Cobalah Harga ABOND ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ApeBond? Kapitalisasi pasar ABOND adalah $ 422.83K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ABOND? Suplai beredar ABOND adalah 343.76M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ABOND? ABOND mencapai harga ATH sebesar 0.08104676105477272 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ABOND? ABOND mencapai harga ATL 0.00083091636859728 USD . Berapa volume perdagangan ABOND? Volume perdagangan 24 jam live ABOND adalah $ 264.81 USD . Akankah harga ABOND naik lebih tinggi tahun ini? ABOND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ABOND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting ApeBond (ABOND)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

