BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live The AI Prophecy hari ini adalah 0.01745 USD. Lacak informasi harga aktual ACT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live The AI Prophecy hari ini adalah 0.01745 USD. Lacak informasi harga aktual ACT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ACT

Info Harga ACT

Penjelasan ACT

Situs Web Resmi ACT

Tokenomi ACT

Prakiraan Harga ACT

Riwayat ACT

Panduan Membeli ACT

Konverter ACT ke Mata Uang Fiat

Spot ACT

Futures USDT-M ACT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo The AI Prophecy

Harga The AI Prophecy(ACT)

Harga Live 1 ACT ke USD:

$0.01745
$0.01745$0.01745
+3.37%1D
USD
Grafik Harga Live The AI Prophecy (ACT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:06:04 (UTC+8)

Informasi Harga The AI Prophecy (ACT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0166
$ 0.0166$ 0.0166
Low 24 Jam
$ 0.01779
$ 0.01779$ 0.01779
High 24 Jam

$ 0.0166
$ 0.0166$ 0.0166

$ 0.01779
$ 0.01779$ 0.01779

$ 0.9420350523479352
$ 0.9420350523479352$ 0.9420350523479352

$ 0.000144794046739875
$ 0.000144794046739875$ 0.000144794046739875

-1.08%

+3.37%

-9.96%

-9.96%

Harga aktual The AI Prophecy (ACT) adalah $ 0.01745. Selama 24 jam terakhir, ACT diperdagangkan antara low $ 0.0166 dan high $ 0.01779, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highACT adalah $ 0.9420350523479352, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000144794046739875.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ACT telah berubah sebesar -1.08% selama 1 jam terakhir, +3.37% selama 24 jam, dan -9.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The AI Prophecy (ACT)

No.896

$ 16.55M
$ 16.55M$ 16.55M

$ 594.15K
$ 594.15K$ 594.15K

$ 16.55M
$ 16.55M$ 16.55M

948.24M
948.24M 948.24M

948,244,299.911405
948,244,299.911405 948,244,299.911405

SOL

Kapitalisasi Pasar The AI Prophecy saat ini adalah $ 16.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 594.15K. Suplai beredar ACT adalah 948.24M, dan total suplainya sebesar 948244299.911405. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.55M.

Riwayat Harga The AI Prophecy (ACT) USD

Pantau perubahan harga The AI Prophecy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005689+3.37%
30 Days$ -0.01451-45.41%
60 Hari$ -0.0182-51.06%
90 Hari$ -0.02323-57.11%
Perubahan Harga The AI Prophecy Hari Ini

Hari ini, ACT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005689 (+3.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga The AI Prophecy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01451 (-45.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga The AI Prophecy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ACT terlihat mengalami perubahan $ -0.0182 (-51.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga The AI Prophecy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02323 (-57.11%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari The AI Prophecy (ACT)?

Lihat halaman Riwayat Harga The AI Prophecy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan The AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi The AI Prophecy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ACT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang The AI Prophecy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli The AI Prophecy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga The AI Prophecy (USD)

Berapa nilai The AI Prophecy (ACT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The AI Prophecy (ACT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The AI Prophecy.

Cek prediksi harga The AI Prophecy sekarang!

Tokenomi The AI Prophecy (ACT)

Memahami tokenomi The AI Prophecy (ACT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACT sekarang!

Cara membeli The AI Prophecy (ACT)

Ingin mengetahui cara membeli The AI Prophecy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli The AI Prophecy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ACT ke Mata Uang Lokal

1 The AI Prophecy(ACT) ke VND
459.19675
1 The AI Prophecy(ACT) ke AUD
A$0.026873
1 The AI Prophecy(ACT) ke GBP
0.013262
1 The AI Prophecy(ACT) ke EUR
0.015007
1 The AI Prophecy(ACT) ke USD
$0.01745
1 The AI Prophecy(ACT) ke MYR
RM0.072941
1 The AI Prophecy(ACT) ke TRY
0.735343
1 The AI Prophecy(ACT) ke JPY
¥2.66985
1 The AI Prophecy(ACT) ke ARS
ARS$25.3264065
1 The AI Prophecy(ACT) ke RUB
1.4178125
1 The AI Prophecy(ACT) ke INR
1.5472915
1 The AI Prophecy(ACT) ke IDR
Rp290.833217
1 The AI Prophecy(ACT) ke PHP
1.029899
1 The AI Prophecy(ACT) ke EGP
￡E.0.8252105
1 The AI Prophecy(ACT) ke BRL
R$0.0933575
1 The AI Prophecy(ACT) ke CAD
C$0.0246045
1 The AI Prophecy(ACT) ke BDT
2.1290745
1 The AI Prophecy(ACT) ke NGN
25.107758
1 The AI Prophecy(ACT) ke COP
$66.8581045
1 The AI Prophecy(ACT) ke ZAR
R.0.303281
1 The AI Prophecy(ACT) ke UAH
0.733947
1 The AI Prophecy(ACT) ke TZS
T.Sh.42.87465
1 The AI Prophecy(ACT) ke VES
Bs3.96115
1 The AI Prophecy(ACT) ke CLP
$16.45535
1 The AI Prophecy(ACT) ke PKR
Rs4.932068
1 The AI Prophecy(ACT) ke KZT
9.1792235
1 The AI Prophecy(ACT) ke THB
฿0.56538
1 The AI Prophecy(ACT) ke TWD
NT$0.5407755
1 The AI Prophecy(ACT) ke AED
د.إ0.0640415
1 The AI Prophecy(ACT) ke CHF
Fr0.01396
1 The AI Prophecy(ACT) ke HKD
HK$0.1355865
1 The AI Prophecy(ACT) ke AMD
֏6.67288
1 The AI Prophecy(ACT) ke MAD
.د.م0.162285
1 The AI Prophecy(ACT) ke MXN
$0.324221
1 The AI Prophecy(ACT) ke SAR
ريال0.0654375
1 The AI Prophecy(ACT) ke ETB
Br2.6853805
1 The AI Prophecy(ACT) ke KES
KSh2.253842
1 The AI Prophecy(ACT) ke JOD
د.أ0.01237205
1 The AI Prophecy(ACT) ke PLN
0.064216
1 The AI Prophecy(ACT) ke RON
лв0.07678
1 The AI Prophecy(ACT) ke SEK
kr0.1669965
1 The AI Prophecy(ACT) ke BGN
лв0.0294905
1 The AI Prophecy(ACT) ke HUF
Ft5.832139
1 The AI Prophecy(ACT) ke CZK
0.3676715
1 The AI Prophecy(ACT) ke KWD
د.ك0.0053397
1 The AI Prophecy(ACT) ke ILS
0.0570615
1 The AI Prophecy(ACT) ke BOB
Bs0.120405
1 The AI Prophecy(ACT) ke AZN
0.029665
1 The AI Prophecy(ACT) ke TJS
SM0.160889
1 The AI Prophecy(ACT) ke GEL
0.0472895
1 The AI Prophecy(ACT) ke AOA
Kz15.9944955
1 The AI Prophecy(ACT) ke BHD
.د.ب0.0065612
1 The AI Prophecy(ACT) ke BMD
$0.01745
1 The AI Prophecy(ACT) ke DKK
kr0.112727
1 The AI Prophecy(ACT) ke HNL
L0.459633
1 The AI Prophecy(ACT) ke MUR
0.8027
1 The AI Prophecy(ACT) ke NAD
$0.3031065
1 The AI Prophecy(ACT) ke NOK
kr0.17799
1 The AI Prophecy(ACT) ke NZD
$0.0308865
1 The AI Prophecy(ACT) ke PAB
B/.0.01745
1 The AI Prophecy(ACT) ke PGK
K0.07329
1 The AI Prophecy(ACT) ke QAR
ر.ق0.063518
1 The AI Prophecy(ACT) ke RSD
дин.1.771175
1 The AI Prophecy(ACT) ke UZS
soʻm210.2409155
1 The AI Prophecy(ACT) ke ALL
L1.4631825
1 The AI Prophecy(ACT) ke ANG
ƒ0.0312355
1 The AI Prophecy(ACT) ke AWG
ƒ0.03141
1 The AI Prophecy(ACT) ke BBD
$0.0349
1 The AI Prophecy(ACT) ke BAM
KM0.0294905
1 The AI Prophecy(ACT) ke BIF
Fr51.46005
1 The AI Prophecy(ACT) ke BND
$0.022685
1 The AI Prophecy(ACT) ke BSD
$0.01745
1 The AI Prophecy(ACT) ke JMD
$2.7981075
1 The AI Prophecy(ACT) ke KHR
70.080247
1 The AI Prophecy(ACT) ke KMF
Fr7.329
1 The AI Prophecy(ACT) ke LAK
379.3478185
1 The AI Prophecy(ACT) ke LKR
රු5.3199815
1 The AI Prophecy(ACT) ke MDL
L0.2985695
1 The AI Prophecy(ACT) ke MGA
Ar78.603525
1 The AI Prophecy(ACT) ke MOP
P0.1396
1 The AI Prophecy(ACT) ke MVR
0.26873
1 The AI Prophecy(ACT) ke MWK
MK30.2951195
1 The AI Prophecy(ACT) ke MZN
MT1.1159275
1 The AI Prophecy(ACT) ke NPR
रु2.472665
1 The AI Prophecy(ACT) ke PYG
123.7554
1 The AI Prophecy(ACT) ke RWF
Fr25.31995
1 The AI Prophecy(ACT) ke SBD
$0.1436135
1 The AI Prophecy(ACT) ke SCR
0.2626225
1 The AI Prophecy(ACT) ke SRD
$0.671825
1 The AI Prophecy(ACT) ke SVC
$0.152513
1 The AI Prophecy(ACT) ke SZL
L0.302932
1 The AI Prophecy(ACT) ke TMT
m0.061075
1 The AI Prophecy(ACT) ke TND
د.ت0.05163455
1 The AI Prophecy(ACT) ke TTD
$0.1181365
1 The AI Prophecy(ACT) ke UGX
Sh61.0052
1 The AI Prophecy(ACT) ke XAF
Fr9.9116
1 The AI Prophecy(ACT) ke XCD
$0.047115
1 The AI Prophecy(ACT) ke XOF
Fr9.9116
1 The AI Prophecy(ACT) ke XPF
Fr1.79735
1 The AI Prophecy(ACT) ke BWP
P0.2347025
1 The AI Prophecy(ACT) ke BZD
$0.0350745
1 The AI Prophecy(ACT) ke CVE
$1.672408
1 The AI Prophecy(ACT) ke DJF
Fr3.08865
1 The AI Prophecy(ACT) ke DOP
$1.1222095
1 The AI Prophecy(ACT) ke DZD
د.ج2.278272
1 The AI Prophecy(ACT) ke FJD
$0.039786
1 The AI Prophecy(ACT) ke GNF
Fr151.72775
1 The AI Prophecy(ACT) ke GTQ
Q0.133667
1 The AI Prophecy(ACT) ke GYD
$3.649842
1 The AI Prophecy(ACT) ke ISK
kr2.1987

Sumber Daya The AI Prophecy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai The AI Prophecy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi The AI Prophecy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The AI Prophecy

Berapa nilai The AI Prophecy (ACT) hari ini?
Harga live ACT dalam USD adalah 0.01745 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ACT ke USD saat ini?
Harga ACT ke USD saat ini adalah $ 0.01745. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The AI Prophecy?
Kapitalisasi pasar ACT adalah $ 16.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ACT?
Suplai beredar ACT adalah 948.24M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ACT?
ACT mencapai harga ATH sebesar 0.9420350523479352 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ACT?
ACT mencapai harga ATL 0.000144794046739875 USD.
Berapa volume perdagangan ACT?
Volume perdagangan 24 jam live ACT adalah $ 594.15K USD.
Akankah harga ACT naik lebih tinggi tahun ini?
ACT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:06:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The AI Prophecy (ACT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ACT ke USD

Jumlah

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0.01745 USD

Perdagangkan ACT

ACT/USDT
$0.01745
$0.01745$0.01745
+3.43%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,289.10
$101,289.10$101,289.10

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.61
$3,307.61$3,307.61

+0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.86
$154.86$154.86

-0.67%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0757
$1.0757$1.0757

+25.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,289.10
$101,289.10$101,289.10

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.61
$3,307.61$3,307.61

+0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.86
$154.86$154.86

-0.67%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2082
$2.2082$2.2082

-1.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0070
$1.0070$1.0070

-0.89%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0377
$0.0377$0.0377

-24.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003924
$0.0003924$0.0003924

+161.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012688
$0.012688$0.012688

+1,168.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.951
$3.951$3.951

+295.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007378
$0.007378$0.007378

+245.73%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002043
$0.002043$0.002043

+87.77%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002224
$0.0000002224$0.0000002224

+48.26%