Harga live Arsenal Fan Token hari ini adalah 0.3977 USD. Lacak informasi harga aktual AFC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AFC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AFC

Info Harga AFC

Penjelasan AFC

Situs Web Resmi AFC

Tokenomi AFC

Prakiraan Harga AFC

Riwayat AFC

Panduan Membeli AFC

Konverter AFC ke Mata Uang Fiat

Spot AFC

Logo Arsenal Fan Token

Harga Arsenal Fan Token(AFC)

Harga Live 1 AFC ke USD:

$0.3977
$0.3977$0.3977
-0.07%1D
USD
Grafik Harga Live Arsenal Fan Token (AFC)
Informasi Harga Arsenal Fan Token (AFC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3948
$ 0.3948$ 0.3948
Low 24 Jam
$ 0.4049
$ 0.4049$ 0.4049
High 24 Jam

$ 0.3948
$ 0.3948$ 0.3948

$ 0.4049
$ 0.4049$ 0.4049

$ 6.5456604784946055
$ 6.5456604784946055$ 6.5456604784946055

$ 0.2940022024492133
$ 0.2940022024492133$ 0.2940022024492133

+0.15%

-0.06%

+3.11%

+3.11%

Harga aktual Arsenal Fan Token (AFC) adalah $ 0.3977. Selama 24 jam terakhir, AFC diperdagangkan antara low $ 0.3948 dan high $ 0.4049, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAFC adalah $ 6.5456604784946055, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.2940022024492133.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AFC telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, -0.06% selama 24 jam, dan +3.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Arsenal Fan Token (AFC)

No.1445

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

$ 62.27K
$ 62.27K$ 62.27K

$ 15.91M
$ 15.91M$ 15.91M

10.97M
10.97M 10.97M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

CHZ

Kapitalisasi Pasar Arsenal Fan Token saat ini adalah $ 4.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.27K. Suplai beredar AFC adalah 10.97M, dan total suplainya sebesar 40000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.91M.

Riwayat Harga Arsenal Fan Token (AFC) USD

Pantau perubahan harga Arsenal Fan Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000279-0.06%
30 Days$ +0.019+5.01%
60 Hari$ +0.0018+0.45%
90 Hari$ -0.0074-1.83%
Perubahan Harga Arsenal Fan Token Hari Ini

Hari ini, AFC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000279 (-0.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Arsenal Fan Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.019 (+5.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Arsenal Fan Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AFC terlihat mengalami perubahan $ +0.0018 (+0.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Arsenal Fan Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0074 (-1.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Arsenal Fan Token (AFC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Arsenal Fan Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Arsenal Fan Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Arsenal Fan Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AFC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Arsenal Fan Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Arsenal Fan Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Arsenal Fan Token (USD)

Berapa nilai Arsenal Fan Token (AFC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arsenal Fan Token (AFC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arsenal Fan Token.

Cek prediksi harga Arsenal Fan Token sekarang!

Tokenomi Arsenal Fan Token (AFC)

Memahami tokenomi Arsenal Fan Token (AFC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AFC sekarang!

Cara membeli Arsenal Fan Token (AFC)

Ingin mengetahui cara membeli Arsenal Fan Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Arsenal Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AFC ke Mata Uang Lokal

1 Arsenal Fan Token(AFC) ke VND
10,465.4755
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke AUD
A$0.612458
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke GBP
0.302252
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke EUR
0.342022
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke USD
$0.3977
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MYR
RM1.662386
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke TRY
16.778963
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke JPY
¥60.4504
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke ARS
ARS$577.209849
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke RUB
32.309148
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke INR
35.264059
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke IDR
Rp6,628.330682
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke PHP
23.436461
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke EGP
￡E.18.81121
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BRL
R$2.127695
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke CAD
C$0.560757
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BDT
48.523377
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke NGN
572.226668
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke COP
$1,523.751757
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke ZAR
R.6.908049
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke UAH
16.727262
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke TZS
T.Sh.977.1489
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke VES
Bs90.2779
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke CLP
$375.0311
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke PKR
Rs112.405928
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke KZT
209.202131
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke THB
฿12.88548
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke TWD
NT$12.324723
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke AED
د.إ1.459559
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke CHF
Fr0.31816
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke HKD
HK$3.090129
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke AMD
֏152.08048
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MAD
.د.م3.69861
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MXN
$7.385289
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke SAR
ريال1.491375
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke ETB
Br61.202053
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke KES
KSh51.366932
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke JOD
د.أ0.2819693
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke PLN
1.463536
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke RON
лв1.74988
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke SEK
kr3.805989
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BGN
лв0.672113
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke HUF
Ft133.006788
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke CZK
8.379539
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke KWD
د.ك0.1216962
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke ILS
1.300479
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BOB
Bs2.74413
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke AZN
0.67609
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke TJS
SM3.666794
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke GEL
1.077767
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke AOA
Kz364.527843
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BHD
.د.ب0.1495352
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BMD
$0.3977
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke DKK
kr2.569142
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke HNL
L10.475418
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MUR
18.2942
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke NAD
$6.908049
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke NOK
kr4.052563
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke NZD
$0.703929
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke PAB
B/.0.3977
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke PGK
K1.67034
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke QAR
ر.ق1.447628
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke RSD
дин.40.374504
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke UZS
soʻm4,791.565163
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke ALL
L33.347145
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke ANG
ƒ0.711883
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke AWG
ƒ0.71586
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BBD
$0.7954
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BAM
KM0.672113
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BIF
Fr1,172.8173
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BND
$0.51701
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BSD
$0.3977
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke JMD
$63.771195
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke KHR
1,597.187062
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke KMF
Fr167.034
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke LAK
8,645.652001
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke LKR
රු121.246799
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MDL
L6.7609
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MGA
Ar1,791.43965
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MOP
P3.1816
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MVR
6.12458
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MWK
MK690.450947
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke MZN
MT25.432915
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke NPR
रु56.35409
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke PYG
2,820.4884
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke RWF
Fr577.0627
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke SBD
$3.273071
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke SCR
5.738811
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke SRD
$15.31145
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke SVC
$3.475898
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke SZL
L6.904072
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke TMT
m1.39195
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke TND
د.ت1.1767943
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke TTD
$2.692429
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke UGX
Sh1,390.3592
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke XAF
Fr225.8936
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke XCD
$1.07379
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke XOF
Fr225.8936
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke XPF
Fr40.9631
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BWP
P5.349065
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke BZD
$0.799377
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke CVE
$38.115568
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke DJF
Fr70.3929
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke DOP
$25.576087
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke DZD
د.ج51.923712
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke FJD
$0.906756
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke GNF
Fr3,458.0015
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke GTQ
Q3.046382
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke GYD
$83.182932
1 Arsenal Fan Token(AFC) ke ISK
kr50.1102

Sumber Daya Arsenal Fan Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Arsenal Fan Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Arsenal Fan Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arsenal Fan Token

Berapa nilai Arsenal Fan Token (AFC) hari ini?
Harga live AFC dalam USD adalah 0.3977 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AFC ke USD saat ini?
Harga AFC ke USD saat ini adalah $ 0.3977. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Arsenal Fan Token?
Kapitalisasi pasar AFC adalah $ 4.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AFC?
Suplai beredar AFC adalah 10.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AFC?
AFC mencapai harga ATH sebesar 6.5456604784946055 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AFC?
AFC mencapai harga ATL 0.2940022024492133 USD.
Berapa volume perdagangan AFC?
Volume perdagangan 24 jam live AFC adalah $ 62.27K USD.
Akankah harga AFC naik lebih tinggi tahun ini?
AFC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AFC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Arsenal Fan Token (AFC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

