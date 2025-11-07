BursaDEX+
Harga live AITV hari ini adalah 0.0849 USD. Lacak informasi harga aktual AITV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AITV dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 AITV ke USD:

$0.0849
$0.0849
Grafik Harga Live AITV (AITV)
Informasi Harga AITV (AITV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0849
$ 0.0849
Low 24 Jam
$ 0.0866
$ 0.0866
High 24 Jam

$ 0.0849
$ 0.0849

$ 0.0866
$ 0.0866

Harga aktual AITV (AITV) adalah $ 0.0849. Selama 24 jam terakhir, AITV diperdagangkan antara low $ 0.0849 dan high $ 0.0866, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAITV adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AITV telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -8.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AITV (AITV)

$ 158.71
$ 158.71

$ 84.90M
$ 84.90M

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar AITV saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 158.71. Suplai beredar AITV adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 84.90M.

Riwayat Harga AITV (AITV) USD

Pantau perubahan harga AITV untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.0249+41.50%
60 Hari$ +0.0249+41.50%
90 Hari$ +0.0249+41.50%
Perubahan Harga AITV Hari Ini

Hari ini, AITV tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AITV 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0249 (+41.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AITV 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AITV terlihat mengalami perubahan $ +0.0249 (+41.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AITV 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0249 (+41.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AITV (AITV)?

Lihat halaman Riwayat Harga AITV sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AITV (AITV)

AITV adalah Jaringan Media Agen Otonom pertama di dunia, tempat agen AI berperan sebagai kreator siaran langsung, kolaborator, dan penggerak ekonomi. Platform ini memungkinkan pengguna dan komunitas untuk meluncurkan, berinteraksi dengan, dan memonetisasi agen AI melalui insentif onchain, penayangan interaktif, dan peluncuran token yang adil.

AITV tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AITV Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AITV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AITV di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AITV dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AITV (USD)

Berapa nilai AITV (AITV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AITV (AITV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AITV.

Cek prediksi harga AITV sekarang!

Tokenomi AITV (AITV)

Memahami tokenomi AITV (AITV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AITV sekarang!

Cara membeli AITV (AITV)

Ingin mengetahui cara membeli AITV? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AITV di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AITV ke Mata Uang Lokal

1 AITV(AITV) ke VND
2,234.1435
1 AITV(AITV) ke AUD
A$0.130746
1 AITV(AITV) ke GBP
0.064524
1 AITV(AITV) ke EUR
0.073014
1 AITV(AITV) ke USD
$0.0849
1 AITV(AITV) ke MYR
RM0.354882
1 AITV(AITV) ke TRY
3.581931
1 AITV(AITV) ke JPY
¥12.9048
1 AITV(AITV) ke ARS
ARS$123.221313
1 AITV(AITV) ke RUB
6.897276
1 AITV(AITV) ke INR
7.528083
1 AITV(AITV) ke IDR
Rp1,414.999434
1 AITV(AITV) ke PHP
5.010798
1 AITV(AITV) ke EGP
￡E.4.01577
1 AITV(AITV) ke BRL
R$0.454215
1 AITV(AITV) ke CAD
C$0.119709
1 AITV(AITV) ke BDT
10.358649
1 AITV(AITV) ke NGN
122.157516
1 AITV(AITV) ke COP
$325.286709
1 AITV(AITV) ke ZAR
R.1.475562
1 AITV(AITV) ke UAH
3.570894
1 AITV(AITV) ke TZS
T.Sh.208.5993
1 AITV(AITV) ke VES
Bs19.2723
1 AITV(AITV) ke CLP
$80.0607
1 AITV(AITV) ke PKR
Rs23.996136
1 AITV(AITV) ke KZT
44.659947
1 AITV(AITV) ke THB
฿2.749911
1 AITV(AITV) ke TWD
NT$2.631051
1 AITV(AITV) ke AED
د.إ0.311583
1 AITV(AITV) ke CHF
Fr0.06792
1 AITV(AITV) ke HKD
HK$0.659673
1 AITV(AITV) ke AMD
֏32.46576
1 AITV(AITV) ke MAD
.د.م0.78957
1 AITV(AITV) ke MXN
$1.577442
1 AITV(AITV) ke SAR
ريال0.318375
1 AITV(AITV) ke ETB
Br13.065261
1 AITV(AITV) ke KES
KSh10.965684
1 AITV(AITV) ke JOD
د.أ0.0601941
1 AITV(AITV) ke PLN
0.312432
1 AITV(AITV) ke RON
лв0.37356
1 AITV(AITV) ke SEK
kr0.812493
1 AITV(AITV) ke BGN
лв0.143481
1 AITV(AITV) ke HUF
Ft28.375278
1 AITV(AITV) ke CZK
1.788843
1 AITV(AITV) ke KWD
د.ك0.0259794
1 AITV(AITV) ke ILS
0.277623
1 AITV(AITV) ke BOB
Bs0.58581
1 AITV(AITV) ke AZN
0.14433
1 AITV(AITV) ke TJS
SM0.782778
1 AITV(AITV) ke GEL
0.230079
1 AITV(AITV) ke AOA
Kz77.818491
1 AITV(AITV) ke BHD
.د.ب0.0319224
1 AITV(AITV) ke BMD
$0.0849
1 AITV(AITV) ke DKK
kr0.548454
1 AITV(AITV) ke HNL
L2.236266
1 AITV(AITV) ke MUR
3.9054
1 AITV(AITV) ke NAD
$1.474713
1 AITV(AITV) ke NOK
kr0.86598
1 AITV(AITV) ke NZD
$0.150273
1 AITV(AITV) ke PAB
B/.0.0849
1 AITV(AITV) ke PGK
K0.35658
1 AITV(AITV) ke QAR
ر.ق0.309036
1 AITV(AITV) ke RSD
дин.8.61735
1 AITV(AITV) ke UZS
soʻm1,022.891331
1 AITV(AITV) ke ALL
L7.118865
1 AITV(AITV) ke ANG
ƒ0.151971
1 AITV(AITV) ke AWG
ƒ0.15282
1 AITV(AITV) ke BBD
$0.1698
1 AITV(AITV) ke BAM
KM0.143481
1 AITV(AITV) ke BIF
Fr250.3701
1 AITV(AITV) ke BND
$0.11037
1 AITV(AITV) ke BSD
$0.0849
1 AITV(AITV) ke JMD
$13.613715
1 AITV(AITV) ke KHR
340.963494
1 AITV(AITV) ke KMF
Fr35.658
1 AITV(AITV) ke LAK
1,845.652137
1 AITV(AITV) ke LKR
රු25.883463
1 AITV(AITV) ke MDL
L1.452639
1 AITV(AITV) ke MGA
Ar382.43205
1 AITV(AITV) ke MOP
P0.6792
1 AITV(AITV) ke MVR
1.30746
1 AITV(AITV) ke MWK
MK147.395739
1 AITV(AITV) ke MZN
MT5.429355
1 AITV(AITV) ke NPR
रु12.03033
1 AITV(AITV) ke PYG
602.1108
1 AITV(AITV) ke RWF
Fr123.1899
1 AITV(AITV) ke SBD
$0.698727
1 AITV(AITV) ke SCR
1.277745
1 AITV(AITV) ke SRD
$3.26865
1 AITV(AITV) ke SVC
$0.742026
1 AITV(AITV) ke SZL
L1.473864
1 AITV(AITV) ke TMT
m0.29715
1 AITV(AITV) ke TND
د.ت0.2512191
1 AITV(AITV) ke TTD
$0.574773
1 AITV(AITV) ke UGX
Sh296.8104
1 AITV(AITV) ke XAF
Fr48.2232
1 AITV(AITV) ke XCD
$0.22923
1 AITV(AITV) ke XOF
Fr48.2232
1 AITV(AITV) ke XPF
Fr8.7447
1 AITV(AITV) ke BWP
P1.141905
1 AITV(AITV) ke BZD
$0.170649
1 AITV(AITV) ke CVE
$8.136816
1 AITV(AITV) ke DJF
Fr15.0273
1 AITV(AITV) ke DOP
$5.459919
1 AITV(AITV) ke DZD
د.ج11.084544
1 AITV(AITV) ke FJD
$0.193572
1 AITV(AITV) ke GNF
Fr738.2055
1 AITV(AITV) ke GTQ
Q0.650334
1 AITV(AITV) ke GYD
$17.757684
1 AITV(AITV) ke ISK
kr10.6974

Sumber Daya AITV

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AITV, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AITV
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AITV

Berapa nilai AITV (AITV) hari ini?
Harga live AITV dalam USD adalah 0.0849 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AITV ke USD saat ini?
Harga AITV ke USD saat ini adalah $ 0.0849. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AITV?
Kapitalisasi pasar AITV adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AITV?
Suplai beredar AITV adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AITV?
AITV mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AITV?
AITV mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan AITV?
Volume perdagangan 24 jam live AITV adalah $ 158.71 USD.
Akankah harga AITV naik lebih tinggi tahun ini?
AITV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AITV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

