AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens. AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

AKEDO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Prediksi Harga AKEDO (USD)

Berapa nilai AKEDO (AKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AKEDO (AKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AKEDO.

Tokenomi AKEDO (AKE)

Memahami tokenomi AKEDO (AKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AKE sekarang!

Cara membeli AKEDO (AKE)

Ingin mengetahui cara membeli AKEDO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AKEDO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli.

AKE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya AKEDO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AKEDO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AKEDO Berapa nilai AKEDO (AKE) hari ini? Harga live AKE dalam USD adalah 0.0010807 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AKE ke USD saat ini? $ 0.0010807 . Cobalah Harga AKE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar AKEDO? Kapitalisasi pasar AKE adalah $ 24.64M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AKE? Suplai beredar AKE adalah 22.80B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AKE? AKE mencapai harga ATH sebesar 0.003244164590350006 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AKE? AKE mencapai harga ATL 0.000357263506855573 USD . Berapa volume perdagangan AKE? Volume perdagangan 24 jam live AKE adalah $ 120.43K USD . Akankah harga AKE naik lebih tinggi tahun ini? AKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting AKEDO (AKE)

