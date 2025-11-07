BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Alephim hari ini adalah 0.0488 USD. Lacak informasi harga aktual ALEPH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALEPH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Alephim hari ini adalah 0.0488 USD. Lacak informasi harga aktual ALEPH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALEPH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ALEPH

Info Harga ALEPH

Penjelasan ALEPH

Whitepaper ALEPH

Situs Web Resmi ALEPH

Tokenomi ALEPH

Prakiraan Harga ALEPH

Riwayat ALEPH

Panduan Membeli ALEPH

Konverter ALEPH ke Mata Uang Fiat

Spot ALEPH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Alephim

Harga Alephim(ALEPH)

Harga Live 1 ALEPH ke USD:

$0.04875
$0.04875$0.04875
-0.18%1D
USD
Grafik Harga Live Alephim (ALEPH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:05:07 (UTC+8)

Informasi Harga Alephim (ALEPH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04854
$ 0.04854$ 0.04854
Low 24 Jam
$ 0.05059
$ 0.05059$ 0.05059
High 24 Jam

$ 0.04854
$ 0.04854$ 0.04854

$ 0.05059
$ 0.05059$ 0.05059

$ 0.8692133803115093
$ 0.8692133803115093$ 0.8692133803115093

$ 0.02469909
$ 0.02469909$ 0.02469909

-0.47%

-0.18%

-12.96%

-12.96%

Harga aktual Alephim (ALEPH) adalah $ 0.0488. Selama 24 jam terakhir, ALEPH diperdagangkan antara low $ 0.04854 dan high $ 0.05059, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALEPH adalah $ 0.8692133803115093, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02469909.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALEPH telah berubah sebesar -0.47% selama 1 jam terakhir, -0.18% selama 24 jam, dan -12.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alephim (ALEPH)

No.1015

$ 12.06M
$ 12.06M$ 12.06M

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

$ 24.40M
$ 24.40M$ 24.40M

247.22M
247.22M 247.22M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

49.44%

2020-04-01 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Alephim saat ini adalah $ 12.06M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.52K. Suplai beredar ALEPH adalah 247.22M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.40M.

Riwayat Harga Alephim (ALEPH) USD

Pantau perubahan harga Alephim untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000879-0.18%
30 Days$ -0.01963-28.69%
60 Hari$ -0.02797-36.44%
90 Hari$ -0.03064-38.57%
Perubahan Harga Alephim Hari Ini

Hari ini, ALEPH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000879 (-0.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Alephim 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01963 (-28.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Alephim 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALEPH terlihat mengalami perubahan $ -0.02797 (-36.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Alephim 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03064 (-38.57%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Alephim (ALEPH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Alephim sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Alephim (ALEPH)

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

Alephim tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alephim Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ALEPH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Alephim di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alephim dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alephim (USD)

Berapa nilai Alephim (ALEPH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alephim (ALEPH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alephim.

Cek prediksi harga Alephim sekarang!

Tokenomi Alephim (ALEPH)

Memahami tokenomi Alephim (ALEPH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALEPH sekarang!

Cara membeli Alephim (ALEPH)

Ingin mengetahui cara membeli Alephim? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Alephim di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALEPH ke Mata Uang Lokal

1 Alephim(ALEPH) ke VND
1,284.172
1 Alephim(ALEPH) ke AUD
A$0.075152
1 Alephim(ALEPH) ke GBP
0.037088
1 Alephim(ALEPH) ke EUR
0.041968
1 Alephim(ALEPH) ke USD
$0.0488
1 Alephim(ALEPH) ke MYR
RM0.203984
1 Alephim(ALEPH) ke TRY
2.05448
1 Alephim(ALEPH) ke JPY
¥7.4664
1 Alephim(ALEPH) ke ARS
ARS$70.826856
1 Alephim(ALEPH) ke RUB
3.964512
1 Alephim(ALEPH) ke INR
4.326608
1 Alephim(ALEPH) ke IDR
Rp813.333008
1 Alephim(ALEPH) ke PHP
2.878712
1 Alephim(ALEPH) ke EGP
￡E.2.30824
1 Alephim(ALEPH) ke BRL
R$0.26108
1 Alephim(ALEPH) ke CAD
C$0.068808
1 Alephim(ALEPH) ke BDT
5.954088
1 Alephim(ALEPH) ke NGN
70.215392
1 Alephim(ALEPH) ke COP
$186.972808
1 Alephim(ALEPH) ke ZAR
R.0.847656
1 Alephim(ALEPH) ke UAH
2.052528
1 Alephim(ALEPH) ke TZS
T.Sh.119.9016
1 Alephim(ALEPH) ke VES
Bs10.8824
1 Alephim(ALEPH) ke CLP
$45.9696
1 Alephim(ALEPH) ke PKR
Rs13.792832
1 Alephim(ALEPH) ke KZT
25.670264
1 Alephim(ALEPH) ke THB
฿1.58112
1 Alephim(ALEPH) ke TWD
NT$1.511824
1 Alephim(ALEPH) ke AED
د.إ0.179096
1 Alephim(ALEPH) ke CHF
Fr0.03904
1 Alephim(ALEPH) ke HKD
HK$0.379176
1 Alephim(ALEPH) ke AMD
֏18.66112
1 Alephim(ALEPH) ke MAD
.د.م0.454328
1 Alephim(ALEPH) ke MXN
$0.906216
1 Alephim(ALEPH) ke SAR
ريال0.183
1 Alephim(ALEPH) ke ETB
Br7.490312
1 Alephim(ALEPH) ke KES
KSh6.302032
1 Alephim(ALEPH) ke JOD
د.أ0.0345992
1 Alephim(ALEPH) ke PLN
0.179584
1 Alephim(ALEPH) ke RON
лв0.21472
1 Alephim(ALEPH) ke SEK
kr0.466528
1 Alephim(ALEPH) ke BGN
лв0.082472
1 Alephim(ALEPH) ke HUF
Ft16.315304
1 Alephim(ALEPH) ke CZK
1.028216
1 Alephim(ALEPH) ke KWD
د.ك0.0149328
1 Alephim(ALEPH) ke ILS
0.159576
1 Alephim(ALEPH) ke BOB
Bs0.33672
1 Alephim(ALEPH) ke AZN
0.08296
1 Alephim(ALEPH) ke TJS
SM0.449936
1 Alephim(ALEPH) ke GEL
0.132248
1 Alephim(ALEPH) ke AOA
Kz44.52512
1 Alephim(ALEPH) ke BHD
.د.ب0.0183488
1 Alephim(ALEPH) ke BMD
$0.0488
1 Alephim(ALEPH) ke DKK
kr0.315248
1 Alephim(ALEPH) ke HNL
L1.282464
1 Alephim(ALEPH) ke MUR
2.2448
1 Alephim(ALEPH) ke NAD
$0.847656
1 Alephim(ALEPH) ke NOK
kr0.49776
1 Alephim(ALEPH) ke NZD
$0.086376
1 Alephim(ALEPH) ke PAB
B/.0.0488
1 Alephim(ALEPH) ke PGK
K0.208376
1 Alephim(ALEPH) ke QAR
ر.ق0.177632
1 Alephim(ALEPH) ke RSD
дин.4.9532
1 Alephim(ALEPH) ke UZS
soʻm580.952288
1 Alephim(ALEPH) ke ALL
L4.092856
1 Alephim(ALEPH) ke ANG
ƒ0.087352
1 Alephim(ALEPH) ke AWG
ƒ0.08784
1 Alephim(ALEPH) ke BBD
$0.0976
1 Alephim(ALEPH) ke BAM
KM0.082472
1 Alephim(ALEPH) ke BIF
Fr143.9112
1 Alephim(ALEPH) ke BND
$0.06344
1 Alephim(ALEPH) ke BSD
$0.0488
1 Alephim(ALEPH) ke JMD
$7.82508
1 Alephim(ALEPH) ke KHR
195.983728
1 Alephim(ALEPH) ke KMF
Fr20.8376
1 Alephim(ALEPH) ke LAK
1,060.869544
1 Alephim(ALEPH) ke LKR
රු14.877656
1 Alephim(ALEPH) ke MDL
L0.834968
1 Alephim(ALEPH) ke MGA
Ar219.8196
1 Alephim(ALEPH) ke MOP
P0.3904
1 Alephim(ALEPH) ke MVR
0.75152
1 Alephim(ALEPH) ke MWK
MK84.57528
1 Alephim(ALEPH) ke MZN
MT3.12076
1 Alephim(ALEPH) ke NPR
रु6.91496
1 Alephim(ALEPH) ke PYG
346.0896
1 Alephim(ALEPH) ke RWF
Fr70.9064
1 Alephim(ALEPH) ke SBD
$0.401136
1 Alephim(ALEPH) ke SCR
0.679784
1 Alephim(ALEPH) ke SRD
$1.8788
1 Alephim(ALEPH) ke SVC
$0.426512
1 Alephim(ALEPH) ke SZL
L0.84668
1 Alephim(ALEPH) ke TMT
m0.1708
1 Alephim(ALEPH) ke TND
د.ت0.1443992
1 Alephim(ALEPH) ke TTD
$0.330376
1 Alephim(ALEPH) ke UGX
Sh170.6048
1 Alephim(ALEPH) ke XAF
Fr27.7184
1 Alephim(ALEPH) ke XCD
$0.13176
1 Alephim(ALEPH) ke XOF
Fr27.7184
1 Alephim(ALEPH) ke XPF
Fr5.0264
1 Alephim(ALEPH) ke BWP
P0.65636
1 Alephim(ALEPH) ke BZD
$0.098088
1 Alephim(ALEPH) ke CVE
$4.676992
1 Alephim(ALEPH) ke DJF
Fr8.6864
1 Alephim(ALEPH) ke DOP
$3.13784
1 Alephim(ALEPH) ke DZD
د.ج6.372304
1 Alephim(ALEPH) ke FJD
$0.111264
1 Alephim(ALEPH) ke GNF
Fr424.316
1 Alephim(ALEPH) ke GTQ
Q0.373808
1 Alephim(ALEPH) ke GYD
$10.207008
1 Alephim(ALEPH) ke ISK
kr6.1488

Sumber Daya Alephim

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alephim, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Alephim
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alephim

Berapa nilai Alephim (ALEPH) hari ini?
Harga live ALEPH dalam USD adalah 0.0488 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALEPH ke USD saat ini?
Harga ALEPH ke USD saat ini adalah $ 0.0488. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alephim?
Kapitalisasi pasar ALEPH adalah $ 12.06M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALEPH?
Suplai beredar ALEPH adalah 247.22M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALEPH?
ALEPH mencapai harga ATH sebesar 0.8692133803115093 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALEPH?
ALEPH mencapai harga ATL 0.02469909 USD.
Berapa volume perdagangan ALEPH?
Volume perdagangan 24 jam live ALEPH adalah $ 55.52K USD.
Akankah harga ALEPH naik lebih tinggi tahun ini?
ALEPH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALEPH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:05:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Alephim (ALEPH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ALEPH ke USD

Jumlah

ALEPH
ALEPH
USD
USD

1 ALEPH = 0.0488 USD

Perdagangkan ALEPH

ALEPH/USDT
$0.04875
$0.04875$0.04875
-0.27%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,764.28
$100,764.28$100,764.28

-1.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.69
$3,302.69$3,302.69

+0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.27
$155.27$155.27

-0.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0704
$1.0704$1.0704

+24.75%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,764.28
$100,764.28$100,764.28

-1.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.69
$3,302.69$3,302.69

+0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.27
$155.27$155.27

-0.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1892
$2.1892$2.1892

-2.02%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9975
$0.9975$0.9975

-1.83%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1179
$0.1179$0.1179

+135.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004084
$0.0004084$0.0004084

+172.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018000
$0.018000$0.018000

+1,700.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.559
$4.559$4.559

+355.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1179
$0.1179$0.1179

+135.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001633
$0.001633$0.001633

+50.09%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002116
$0.0000002116$0.0000002116

+41.06%