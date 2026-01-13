Harga Almanak Hari Ini

Harga live Almanak (ALMANAK) hari ini adalah $ 0.006612, dengan perubahan 3.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALMANAK ke USD saat ini adalah $ 0.006612 per ALMANAK.

Almanak saat ini berada di peringkat #3776 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 ALMANAK. Selama 24 jam terakhir, ALMANAK diperdagangkan antara $ 0.006061 (low) dan $ 0.009214 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.17490929269365108, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.005644182494603045.

Dalam kinerja jangka pendek, ALMANAK bergerak +1.64% dalam satu jam terakhir dan -10.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 192.16K.

Informasi Pasar Almanak (ALMANAK)

Peringkat No.3776 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 192.16K$ 192.16K $ 192.16K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik ETH

