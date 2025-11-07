BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Amnis Finance hari ini adalah 0.02293 USD. Lacak informasi harga aktual AMI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Amnis Finance hari ini adalah 0.02293 USD. Lacak informasi harga aktual AMI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AMI

Info Harga AMI

Penjelasan AMI

Whitepaper AMI

Situs Web Resmi AMI

Tokenomi AMI

Prakiraan Harga AMI

Riwayat AMI

Panduan Membeli AMI

Konverter AMI ke Mata Uang Fiat

Spot AMI

Futures USDT-M AMI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Amnis Finance

Harga Amnis Finance(AMI)

Harga Live 1 AMI ke USD:

$0.02283
$0.02283$0.02283
+5.15%1D
USD
Grafik Harga Live Amnis Finance (AMI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:24:17 (UTC+8)

Informasi Harga Amnis Finance (AMI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02103
$ 0.02103$ 0.02103
Low 24 Jam
$ 0.02316
$ 0.02316$ 0.02316
High 24 Jam

$ 0.02103
$ 0.02103$ 0.02103

$ 0.02316
$ 0.02316$ 0.02316

$ 0.1417319144654527
$ 0.1417319144654527$ 0.1417319144654527

$ 0.01919531469073526
$ 0.01919531469073526$ 0.01919531469073526

+3.42%

+5.15%

-1.72%

-1.72%

Harga aktual Amnis Finance (AMI) adalah $ 0.02293. Selama 24 jam terakhir, AMI diperdagangkan antara low $ 0.02103 dan high $ 0.02316, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAMI adalah $ 0.1417319144654527, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01919531469073526.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AMI telah berubah sebesar +3.42% selama 1 jam terakhir, +5.15% selama 24 jam, dan -1.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Amnis Finance (AMI)

No.4506

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.03K
$ 57.03K$ 57.03K

$ 22.93M
$ 22.93M$ 22.93M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

APTOS

Kapitalisasi Pasar Amnis Finance saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.03K. Suplai beredar AMI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.93M.

Riwayat Harga Amnis Finance (AMI) USD

Pantau perubahan harga Amnis Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011182+5.15%
30 Days$ -0.02769-54.71%
60 Hari$ -0.02668-53.78%
90 Hari$ -0.07902-77.51%
Perubahan Harga Amnis Finance Hari Ini

Hari ini, AMI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0011182 (+5.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Amnis Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02769 (-54.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Amnis Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AMI terlihat mengalami perubahan $ -0.02668 (-53.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Amnis Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07902 (-77.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Amnis Finance (AMI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Amnis Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Amnis Finance (AMI)

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Amnis Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Amnis Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AMI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Amnis Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Amnis Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Amnis Finance (USD)

Berapa nilai Amnis Finance (AMI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Amnis Finance (AMI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Amnis Finance.

Cek prediksi harga Amnis Finance sekarang!

Tokenomi Amnis Finance (AMI)

Memahami tokenomi Amnis Finance (AMI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AMI sekarang!

Cara membeli Amnis Finance (AMI)

Ingin mengetahui cara membeli Amnis Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Amnis Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AMI ke Mata Uang Lokal

1 Amnis Finance(AMI) ke VND
603.40295
1 Amnis Finance(AMI) ke AUD
A$0.0353122
1 Amnis Finance(AMI) ke GBP
0.0174268
1 Amnis Finance(AMI) ke EUR
0.0197198
1 Amnis Finance(AMI) ke USD
$0.02293
1 Amnis Finance(AMI) ke MYR
RM0.0958474
1 Amnis Finance(AMI) ke TRY
0.9674167
1 Amnis Finance(AMI) ke JPY
¥3.50829
1 Amnis Finance(AMI) ke ARS
ARS$33.2799141
1 Amnis Finance(AMI) ke RUB
1.8630625
1 Amnis Finance(AMI) ke INR
2.0332031
1 Amnis Finance(AMI) ke IDR
Rp382.1665138
1 Amnis Finance(AMI) ke PHP
1.3514942
1 Amnis Finance(AMI) ke EGP
￡E.1.0843597
1 Amnis Finance(AMI) ke BRL
R$0.1224462
1 Amnis Finance(AMI) ke CAD
C$0.0323313
1 Amnis Finance(AMI) ke BDT
2.7976893
1 Amnis Finance(AMI) ke NGN
32.9926012
1 Amnis Finance(AMI) ke COP
$87.8542313
1 Amnis Finance(AMI) ke ZAR
R.0.3982941
1 Amnis Finance(AMI) ke UAH
0.9644358
1 Amnis Finance(AMI) ke TZS
T.Sh.56.33901
1 Amnis Finance(AMI) ke VES
Bs5.20511
1 Amnis Finance(AMI) ke CLP
$21.62299
1 Amnis Finance(AMI) ke PKR
Rs6.4809352
1 Amnis Finance(AMI) ke KZT
12.0618679
1 Amnis Finance(AMI) ke THB
฿0.7424734
1 Amnis Finance(AMI) ke TWD
NT$0.7103714
1 Amnis Finance(AMI) ke AED
د.إ0.0841531
1 Amnis Finance(AMI) ke CHF
Fr0.018344
1 Amnis Finance(AMI) ke HKD
HK$0.1781661
1 Amnis Finance(AMI) ke AMD
֏8.768432
1 Amnis Finance(AMI) ke MAD
.د.م0.213249
1 Amnis Finance(AMI) ke MXN
$0.4258101
1 Amnis Finance(AMI) ke SAR
ريال0.0859875
1 Amnis Finance(AMI) ke ETB
Br3.5286977
1 Amnis Finance(AMI) ke KES
KSh2.9611802
1 Amnis Finance(AMI) ke JOD
د.أ0.01625737
1 Amnis Finance(AMI) ke PLN
0.0843824
1 Amnis Finance(AMI) ke RON
лв0.100892
1 Amnis Finance(AMI) ke SEK
kr0.2194401
1 Amnis Finance(AMI) ke BGN
лв0.0387517
1 Amnis Finance(AMI) ke HUF
Ft7.6765054
1 Amnis Finance(AMI) ke CZK
0.4835937
1 Amnis Finance(AMI) ke KWD
د.ك0.00701658
1 Amnis Finance(AMI) ke ILS
0.0749811
1 Amnis Finance(AMI) ke BOB
Bs0.158217
1 Amnis Finance(AMI) ke AZN
0.038981
1 Amnis Finance(AMI) ke TJS
SM0.2114146
1 Amnis Finance(AMI) ke GEL
0.0621403
1 Amnis Finance(AMI) ke AOA
Kz21.0174087
1 Amnis Finance(AMI) ke BHD
.د.ب0.00864461
1 Amnis Finance(AMI) ke BMD
$0.02293
1 Amnis Finance(AMI) ke DKK
kr0.1483571
1 Amnis Finance(AMI) ke HNL
L0.6039762
1 Amnis Finance(AMI) ke MUR
1.0534042
1 Amnis Finance(AMI) ke NAD
$0.3982941
1 Amnis Finance(AMI) ke NOK
kr0.2336567
1 Amnis Finance(AMI) ke NZD
$0.0405861
1 Amnis Finance(AMI) ke PAB
B/.0.02293
1 Amnis Finance(AMI) ke PGK
K0.096306
1 Amnis Finance(AMI) ke QAR
ر.ق0.0834652
1 Amnis Finance(AMI) ke RSD
дин.2.3292294
1 Amnis Finance(AMI) ke UZS
soʻm276.2649967
1 Amnis Finance(AMI) ke ALL
L1.9226805
1 Amnis Finance(AMI) ke ANG
ƒ0.0410447
1 Amnis Finance(AMI) ke AWG
ƒ0.041274
1 Amnis Finance(AMI) ke BBD
$0.04586
1 Amnis Finance(AMI) ke BAM
KM0.0387517
1 Amnis Finance(AMI) ke BIF
Fr67.62057
1 Amnis Finance(AMI) ke BND
$0.029809
1 Amnis Finance(AMI) ke BSD
$0.02293
1 Amnis Finance(AMI) ke JMD
$3.6768255
1 Amnis Finance(AMI) ke KHR
92.0882558
1 Amnis Finance(AMI) ke KMF
Fr9.6306
1 Amnis Finance(AMI) ke LAK
498.4782509
1 Amnis Finance(AMI) ke LKR
රු6.9906691
1 Amnis Finance(AMI) ke MDL
L0.38981
1 Amnis Finance(AMI) ke MGA
Ar103.288185
1 Amnis Finance(AMI) ke MOP
P0.18344
1 Amnis Finance(AMI) ke MVR
0.353122
1 Amnis Finance(AMI) ke MWK
MK39.8090023
1 Amnis Finance(AMI) ke MZN
MT1.4663735
1 Amnis Finance(AMI) ke NPR
रु3.249181
1 Amnis Finance(AMI) ke PYG
162.61956
1 Amnis Finance(AMI) ke RWF
Fr33.27143
1 Amnis Finance(AMI) ke SBD
$0.1887139
1 Amnis Finance(AMI) ke SCR
0.32102
1 Amnis Finance(AMI) ke SRD
$0.882805
1 Amnis Finance(AMI) ke SVC
$0.2004082
1 Amnis Finance(AMI) ke SZL
L0.3980648
1 Amnis Finance(AMI) ke TMT
m0.080255
1 Amnis Finance(AMI) ke TND
د.ت0.06784987
1 Amnis Finance(AMI) ke TTD
$0.1552361
1 Amnis Finance(AMI) ke UGX
Sh80.16328
1 Amnis Finance(AMI) ke XAF
Fr13.02424
1 Amnis Finance(AMI) ke XCD
$0.061911
1 Amnis Finance(AMI) ke XOF
Fr13.02424
1 Amnis Finance(AMI) ke XPF
Fr2.36179
1 Amnis Finance(AMI) ke BWP
P0.3084085
1 Amnis Finance(AMI) ke BZD
$0.0460893
1 Amnis Finance(AMI) ke CVE
$2.1976112
1 Amnis Finance(AMI) ke DJF
Fr4.05861
1 Amnis Finance(AMI) ke DOP
$1.4746283
1 Amnis Finance(AMI) ke DZD
د.ج2.9914478
1 Amnis Finance(AMI) ke FJD
$0.0522804
1 Amnis Finance(AMI) ke GNF
Fr199.37635
1 Amnis Finance(AMI) ke GTQ
Q0.1756438
1 Amnis Finance(AMI) ke GYD
$4.7960388
1 Amnis Finance(AMI) ke ISK
kr2.88918

Sumber Daya Amnis Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Amnis Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Amnis Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Amnis Finance

Berapa nilai Amnis Finance (AMI) hari ini?
Harga live AMI dalam USD adalah 0.02293 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AMI ke USD saat ini?
Harga AMI ke USD saat ini adalah $ 0.02293. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Amnis Finance?
Kapitalisasi pasar AMI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AMI?
Suplai beredar AMI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AMI?
AMI mencapai harga ATH sebesar 0.1417319144654527 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AMI?
AMI mencapai harga ATL 0.01919531469073526 USD.
Berapa volume perdagangan AMI?
Volume perdagangan 24 jam live AMI adalah $ 57.03K USD.
Akankah harga AMI naik lebih tinggi tahun ini?
AMI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AMI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:24:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Amnis Finance (AMI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AMI ke USD

Jumlah

AMI
AMI
USD
USD

1 AMI = 0.02293 USD

Perdagangkan AMI

AMI/USDT
$0.02283
$0.02283$0.02283
+5.30%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,716.81
$101,716.81$101,716.81

-0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.48
$3,325.48$3,325.48

+0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.09
$157.09$157.09

+0.75%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0100
$1.0100$1.0100

+17.71%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,716.81
$101,716.81$101,716.81

-0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.48
$3,325.48$3,325.48

+0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2242
$2.2242$2.2242

-0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.09
$157.09$157.09

+0.75%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0283
$1.0283$1.0283

+1.20%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0945
$0.0945$0.0945

+89.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012892
$0.012892$0.012892

+1,189.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009582
$0.009582$0.009582

+349.01%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.339
$4.339$4.339

+333.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0945
$0.0945$0.0945

+89.00%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.206
$2.206$2.206

+59.97%