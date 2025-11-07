Apa yang dimaksud dengan Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.

Tokenomi Arweave (AR)

Memahami tokenomi Arweave (AR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AR sekarang!

Sumber Daya Arweave

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Arweave, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arweave Berapa nilai Arweave (AR) hari ini? Harga live AR dalam USD adalah 5.333 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AR ke USD saat ini? $ 5.333 . Cobalah Harga AR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Arweave? Kapitalisasi pasar AR adalah $ 350.12M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AR? Suplai beredar AR adalah 65.65M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AR? AR mencapai harga ATH sebesar 90.94004420870436 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AR? AR mencapai harga ATL 0.485449842644 USD . Berapa volume perdagangan AR? Volume perdagangan 24 jam live AR adalah $ 21.03M USD . Akankah harga AR naik lebih tinggi tahun ini? AR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

