Harga live Arweave hari ini adalah 5.333 USD. Lacak informasi harga aktual AR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AR

Info Harga AR

Penjelasan AR

Whitepaper AR

Situs Web Resmi AR

Tokenomi AR

Prakiraan Harga AR

Riwayat AR

Panduan Membeli AR

Konverter AR ke Mata Uang Fiat

Spot AR

Futures USDT-M AR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Arweave

Harga Arweave(AR)

Harga Live 1 AR ke USD:

$5.333
+13.08%1D
USD
Grafik Harga Live Arweave (AR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:07:45 (UTC+8)

Informasi Harga Arweave (AR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 4.103
Low 24 Jam
$ 5.8
High 24 Jam

$ 4.103
$ 5.8
$ 90.94004420870436
$ 0.485449842644
-5.40%

+13.08%

+52.37%

+52.37%

Harga aktual Arweave (AR) adalah $ 5.333. Selama 24 jam terakhir, AR diperdagangkan antara low $ 4.103 dan high $ 5.8, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAR adalah $ 90.94004420870436, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.485449842644.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AR telah berubah sebesar -5.40% selama 1 jam terakhir, +13.08% selama 24 jam, dan +52.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Arweave (AR)

No.148

$ 350.12M
$ 21.03M
$ 351.98M
65.65M
66,000,000
65,652,466
99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Kapitalisasi Pasar Arweave saat ini adalah $ 350.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.03M. Suplai beredar AR adalah 65.65M, dan total suplainya sebesar 65652466. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 351.98M.

Riwayat Harga Arweave (AR) USD

Pantau perubahan harga Arweave untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.61687+13.08%
30 Days$ -0.517-8.84%
60 Hari$ -1.233-18.78%
90 Hari$ -2.165-28.88%
Perubahan Harga Arweave Hari Ini

Hari ini, AR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.61687 (+13.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Arweave 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.517 (-8.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Arweave 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AR terlihat mengalami perubahan $ -1.233 (-18.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Arweave 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.165 (-28.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Arweave (AR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Arweave sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.

For more information of the project, please visit its official website below.

Arweave tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Arweave Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Arweave di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Arweave dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Arweave (USD)

Berapa nilai Arweave (AR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arweave (AR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arweave.

Cek prediksi harga Arweave sekarang!

Tokenomi Arweave (AR)

Memahami tokenomi Arweave (AR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AR sekarang!

Cara membeli Arweave (AR)

Ingin mengetahui cara membeli Arweave? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Arweave di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AR ke Mata Uang Lokal

1 Arweave(AR) ke VND
140,337.895
1 Arweave(AR) ke AUD
A$8.21282
1 Arweave(AR) ke GBP
4.05308
1 Arweave(AR) ke EUR
4.58638
1 Arweave(AR) ke USD
$5.333
1 Arweave(AR) ke MYR
RM22.29194
1 Arweave(AR) ke TRY
224.5193
1 Arweave(AR) ke JPY
¥815.949
1 Arweave(AR) ke ARS
ARS$7,740.15621
1 Arweave(AR) ke RUB
433.25292
1 Arweave(AR) ke INR
472.82378
1 Arweave(AR) ke IDR
Rp88,883.29778
1 Arweave(AR) ke PHP
314.59367
1 Arweave(AR) ke EGP
￡E.252.2509
1 Arweave(AR) ke BRL
R$28.53155
1 Arweave(AR) ke CAD
C$7.51953
1 Arweave(AR) ke BDT
650.67933
1 Arweave(AR) ke NGN
7,673.33372
1 Arweave(AR) ke COP
$20,432.90953
1 Arweave(AR) ke ZAR
R.92.63421
1 Arweave(AR) ke UAH
224.30598
1 Arweave(AR) ke TZS
T.Sh.13,103.181
1 Arweave(AR) ke VES
Bs1,189.259
1 Arweave(AR) ke CLP
$5,023.686
1 Arweave(AR) ke PKR
Rs1,507.31912
1 Arweave(AR) ke KZT
2,805.31799
1 Arweave(AR) ke THB
฿172.7892
1 Arweave(AR) ke TWD
NT$165.21634
1 Arweave(AR) ke AED
د.إ19.57211
1 Arweave(AR) ke CHF
Fr4.2664
1 Arweave(AR) ke HKD
HK$41.43741
1 Arweave(AR) ke AMD
֏2,039.3392
1 Arweave(AR) ke MAD
.د.م49.65023
1 Arweave(AR) ke MXN
$99.03381
1 Arweave(AR) ke SAR
ريال19.99875
1 Arweave(AR) ke ETB
Br818.56217
1 Arweave(AR) ke KES
KSh688.70362
1 Arweave(AR) ke JOD
د.أ3.781097
1 Arweave(AR) ke PLN
19.62544
1 Arweave(AR) ke RON
лв23.4652
1 Arweave(AR) ke SEK
kr50.98348
1 Arweave(AR) ke BGN
лв9.01277
1 Arweave(AR) ke HUF
Ft1,782.98189
1 Arweave(AR) ke CZK
112.36631
1 Arweave(AR) ke KWD
د.ك1.631898
1 Arweave(AR) ke ILS
17.43891
1 Arweave(AR) ke BOB
Bs36.7977
1 Arweave(AR) ke AZN
9.0661
1 Arweave(AR) ke TJS
SM49.17026
1 Arweave(AR) ke GEL
14.45243
1 Arweave(AR) ke AOA
Kz4,865.8292
1 Arweave(AR) ke BHD
.د.ب2.005208
1 Arweave(AR) ke BMD
$5.333
1 Arweave(AR) ke DKK
kr34.45118
1 Arweave(AR) ke HNL
L140.15124
1 Arweave(AR) ke MUR
245.318
1 Arweave(AR) ke NAD
$92.63421
1 Arweave(AR) ke NOK
kr54.3966
1 Arweave(AR) ke NZD
$9.43941
1 Arweave(AR) ke PAB
B/.5.333
1 Arweave(AR) ke PGK
K22.77191
1 Arweave(AR) ke QAR
ر.ق19.41212
1 Arweave(AR) ke RSD
дин.541.2995
1 Arweave(AR) ke UZS
soʻm63,488.08508
1 Arweave(AR) ke ALL
L447.27871
1 Arweave(AR) ke ANG
ƒ9.54607
1 Arweave(AR) ke AWG
ƒ9.5994
1 Arweave(AR) ke BBD
$10.666
1 Arweave(AR) ke BAM
KM9.01277
1 Arweave(AR) ke BIF
Fr15,727.017
1 Arweave(AR) ke BND
$6.9329
1 Arweave(AR) ke BSD
$5.333
1 Arweave(AR) ke JMD
$855.14655
1 Arweave(AR) ke KHR
21,417.64798
1 Arweave(AR) ke KMF
Fr2,277.191
1 Arweave(AR) ke LAK
115,934.78029
1 Arweave(AR) ke LKR
රු1,625.87171
1 Arweave(AR) ke MDL
L91.24763
1 Arweave(AR) ke MGA
Ar24,022.4985
1 Arweave(AR) ke MOP
P42.664
1 Arweave(AR) ke MVR
82.1282
1 Arweave(AR) ke MWK
MK9,242.6223
1 Arweave(AR) ke MZN
MT341.04535
1 Arweave(AR) ke NPR
रु755.6861
1 Arweave(AR) ke PYG
37,821.636
1 Arweave(AR) ke RWF
Fr7,748.849
1 Arweave(AR) ke SBD
$43.83726
1 Arweave(AR) ke SCR
74.28869
1 Arweave(AR) ke SRD
$205.3205
1 Arweave(AR) ke SVC
$46.61042
1 Arweave(AR) ke SZL
L92.52755
1 Arweave(AR) ke TMT
m18.6655
1 Arweave(AR) ke TND
د.ت15.780347
1 Arweave(AR) ke TTD
$36.10441
1 Arweave(AR) ke UGX
Sh18,644.168
1 Arweave(AR) ke XAF
Fr3,029.144
1 Arweave(AR) ke XCD
$14.3991
1 Arweave(AR) ke XOF
Fr3,029.144
1 Arweave(AR) ke XPF
Fr549.299
1 Arweave(AR) ke BWP
P71.72885
1 Arweave(AR) ke BZD
$10.71933
1 Arweave(AR) ke CVE
$511.11472
1 Arweave(AR) ke DJF
Fr949.274
1 Arweave(AR) ke DOP
$342.9119
1 Arweave(AR) ke DZD
د.ج695.74318
1 Arweave(AR) ke FJD
$12.15924
1 Arweave(AR) ke GNF
Fr46,370.435
1 Arweave(AR) ke GTQ
Q40.85078
1 Arweave(AR) ke GYD
$1,115.45028
1 Arweave(AR) ke ISK
kr671.958

Sumber Daya Arweave

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Arweave, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Arweave
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arweave

Berapa nilai Arweave (AR) hari ini?
Harga live AR dalam USD adalah 5.333 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AR ke USD saat ini?
Harga AR ke USD saat ini adalah $ 5.333. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Arweave?
Kapitalisasi pasar AR adalah $ 350.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AR?
Suplai beredar AR adalah 65.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AR?
AR mencapai harga ATH sebesar 90.94004420870436 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AR?
AR mencapai harga ATL 0.485449842644 USD.
Berapa volume perdagangan AR?
Volume perdagangan 24 jam live AR adalah $ 21.03M USD.
Akankah harga AR naik lebih tinggi tahun ini?
AR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Arweave (AR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AR ke USD

Jumlah

AR
AR
USD
USD

1 AR = 5.333 USD

Perdagangkan AR

AR/ETH
$0.001615
$0.001615$0.001615
+12.92%
AR/USDT
$5.333
$5.333$5.333
+13.15%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

