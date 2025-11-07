BursaDEX+
Harga live Arkham hari ini adalah 0.3061 USD. Lacak informasi harga aktual ARKM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARKM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ARKM

Info Harga ARKM

Penjelasan ARKM

Whitepaper ARKM

Situs Web Resmi ARKM

Tokenomi ARKM

Prakiraan Harga ARKM

Riwayat ARKM

Panduan Membeli ARKM

Konverter ARKM ke Mata Uang Fiat

Spot ARKM

Futures USDT-M ARKM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Arkham

Harga Arkham(ARKM)

Harga Live 1 ARKM ke USD:

$0.3062
$0.3062$0.3062
+6.17%1D
USD
Grafik Harga Live Arkham (ARKM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:35 (UTC+8)

Informasi Harga Arkham (ARKM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2834
$ 0.2834$ 0.2834
Low 24 Jam
$ 0.307
$ 0.307$ 0.307
High 24 Jam

$ 0.2834
$ 0.2834$ 0.2834

$ 0.307
$ 0.307$ 0.307

$ 3.9939637047529053
$ 3.9939637047529053$ 3.9939637047529053

$ 0.127564590374033
$ 0.127564590374033$ 0.127564590374033

+1.72%

+6.17%

-4.44%

-4.44%

Harga aktual Arkham (ARKM) adalah $ 0.3061. Selama 24 jam terakhir, ARKM diperdagangkan antara low $ 0.2834 dan high $ 0.307, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARKM adalah $ 3.9939637047529053, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.127564590374033.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARKM telah berubah sebesar +1.72% selama 1 jam terakhir, +6.17% selama 24 jam, dan -4.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Arkham (ARKM)

No.376

$ 68.90M
$ 68.90M$ 68.90M

$ 181.90K
$ 181.90K$ 181.90K

$ 306.10M
$ 306.10M$ 306.10M

225.10M
225.10M 225.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.51%

ETH

Kapitalisasi Pasar Arkham saat ini adalah $ 68.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 181.90K. Suplai beredar ARKM adalah 225.10M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 306.10M.

Riwayat Harga Arkham (ARKM) USD

Pantau perubahan harga Arkham untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.017795+6.17%
30 Days$ -0.2195-41.77%
60 Hari$ -0.2127-41.00%
90 Hari$ -0.2105-40.75%
Perubahan Harga Arkham Hari Ini

Hari ini, ARKM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.017795 (+6.17%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Arkham 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2195 (-41.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Arkham 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARKM terlihat mengalami perubahan $ -0.2127 (-41.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Arkham 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2105 (-40.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Arkham (ARKM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Arkham sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Arkham (ARKM)

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Arkham tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Arkham Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARKM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Arkham di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Arkham dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Arkham (USD)

Berapa nilai Arkham (ARKM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arkham (ARKM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arkham.

Cek prediksi harga Arkham sekarang!

Tokenomi Arkham (ARKM)

Memahami tokenomi Arkham (ARKM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARKM sekarang!

Cara membeli Arkham (ARKM)

Ingin mengetahui cara membeli Arkham? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Arkham di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARKM ke Mata Uang Lokal

1 Arkham(ARKM) ke VND
8,055.0215
1 Arkham(ARKM) ke AUD
A$0.471394
1 Arkham(ARKM) ke GBP
0.232636
1 Arkham(ARKM) ke EUR
0.263246
1 Arkham(ARKM) ke USD
$0.3061
1 Arkham(ARKM) ke MYR
RM1.279498
1 Arkham(ARKM) ke TRY
12.914359
1 Arkham(ARKM) ke JPY
¥46.8333
1 Arkham(ARKM) ke ARS
ARS$444.264357
1 Arkham(ARKM) ke RUB
24.870625
1 Arkham(ARKM) ke INR
27.141887
1 Arkham(ARKM) ke IDR
Rp5,101.664626
1 Arkham(ARKM) ke PHP
18.041534
1 Arkham(ARKM) ke EGP
￡E.14.475469
1 Arkham(ARKM) ke BRL
R$1.634574
1 Arkham(ARKM) ke CAD
C$0.431601
1 Arkham(ARKM) ke BDT
37.347261
1 Arkham(ARKM) ke NGN
440.428924
1 Arkham(ARKM) ke COP
$1,172.794601
1 Arkham(ARKM) ke ZAR
R.5.316957
1 Arkham(ARKM) ke UAH
12.874566
1 Arkham(ARKM) ke TZS
T.Sh.752.0877
1 Arkham(ARKM) ke VES
Bs69.4847
1 Arkham(ARKM) ke CLP
$288.6523
1 Arkham(ARKM) ke PKR
Rs86.516104
1 Arkham(ARKM) ke KZT
161.017783
1 Arkham(ARKM) ke THB
฿9.911518
1 Arkham(ARKM) ke TWD
NT$9.482978
1 Arkham(ARKM) ke AED
د.إ1.123387
1 Arkham(ARKM) ke CHF
Fr0.24488
1 Arkham(ARKM) ke HKD
HK$2.378397
1 Arkham(ARKM) ke AMD
֏117.05264
1 Arkham(ARKM) ke MAD
.د.م2.84673
1 Arkham(ARKM) ke MXN
$5.684277
1 Arkham(ARKM) ke SAR
ريال1.147875
1 Arkham(ARKM) ke ETB
Br47.105729
1 Arkham(ARKM) ke KES
KSh39.529754
1 Arkham(ARKM) ke JOD
د.أ0.2170249
1 Arkham(ARKM) ke PLN
1.126448
1 Arkham(ARKM) ke RON
лв1.34684
1 Arkham(ARKM) ke SEK
kr2.929377
1 Arkham(ARKM) ke BGN
лв0.517309
1 Arkham(ARKM) ke HUF
Ft102.476158
1 Arkham(ARKM) ke CZK
6.455649
1 Arkham(ARKM) ke KWD
د.ك0.0936666
1 Arkham(ARKM) ke ILS
1.000947
1 Arkham(ARKM) ke BOB
Bs2.11209
1 Arkham(ARKM) ke AZN
0.52037
1 Arkham(ARKM) ke TJS
SM2.822242
1 Arkham(ARKM) ke GEL
0.829531
1 Arkham(ARKM) ke AOA
Kz280.568199
1 Arkham(ARKM) ke BHD
.د.ب0.1153997
1 Arkham(ARKM) ke BMD
$0.3061
1 Arkham(ARKM) ke DKK
kr1.980467
1 Arkham(ARKM) ke HNL
L8.062674
1 Arkham(ARKM) ke MUR
14.062234
1 Arkham(ARKM) ke NAD
$5.316957
1 Arkham(ARKM) ke NOK
kr3.119159
1 Arkham(ARKM) ke NZD
$0.541797
1 Arkham(ARKM) ke PAB
B/.0.3061
1 Arkham(ARKM) ke PGK
K1.28562
1 Arkham(ARKM) ke QAR
ر.ق1.114204
1 Arkham(ARKM) ke RSD
дин.31.093638
1 Arkham(ARKM) ke UZS
soʻm3,687.950959
1 Arkham(ARKM) ke ALL
L25.666485
1 Arkham(ARKM) ke ANG
ƒ0.547919
1 Arkham(ARKM) ke AWG
ƒ0.55098
1 Arkham(ARKM) ke BBD
$0.6122
1 Arkham(ARKM) ke BAM
KM0.517309
1 Arkham(ARKM) ke BIF
Fr902.6889
1 Arkham(ARKM) ke BND
$0.39793
1 Arkham(ARKM) ke BSD
$0.3061
1 Arkham(ARKM) ke JMD
$49.083135
1 Arkham(ARKM) ke KHR
1,229.315966
1 Arkham(ARKM) ke KMF
Fr128.562
1 Arkham(ARKM) ke LAK
6,654.347693
1 Arkham(ARKM) ke LKR
රු93.320707
1 Arkham(ARKM) ke MDL
L5.2037
1 Arkham(ARKM) ke MGA
Ar1,378.82745
1 Arkham(ARKM) ke MOP
P2.4488
1 Arkham(ARKM) ke MVR
4.71394
1 Arkham(ARKM) ke MWK
MK531.423271
1 Arkham(ARKM) ke MZN
MT19.575095
1 Arkham(ARKM) ke NPR
रु43.37437
1 Arkham(ARKM) ke PYG
2,170.8612
1 Arkham(ARKM) ke RWF
Fr444.1511
1 Arkham(ARKM) ke SBD
$2.519203
1 Arkham(ARKM) ke SCR
4.2854
1 Arkham(ARKM) ke SRD
$11.78485
1 Arkham(ARKM) ke SVC
$2.675314
1 Arkham(ARKM) ke SZL
L5.313896
1 Arkham(ARKM) ke TMT
m1.07135
1 Arkham(ARKM) ke TND
د.ت0.9057499
1 Arkham(ARKM) ke TTD
$2.072297
1 Arkham(ARKM) ke UGX
Sh1,070.1256
1 Arkham(ARKM) ke XAF
Fr173.8648
1 Arkham(ARKM) ke XCD
$0.82647
1 Arkham(ARKM) ke XOF
Fr173.8648
1 Arkham(ARKM) ke XPF
Fr31.5283
1 Arkham(ARKM) ke BWP
P4.117045
1 Arkham(ARKM) ke BZD
$0.615261
1 Arkham(ARKM) ke CVE
$29.336624
1 Arkham(ARKM) ke DJF
Fr54.1797
1 Arkham(ARKM) ke DOP
$19.685291
1 Arkham(ARKM) ke DZD
د.ج39.933806
1 Arkham(ARKM) ke FJD
$0.697908
1 Arkham(ARKM) ke GNF
Fr2,661.5395
1 Arkham(ARKM) ke GTQ
Q2.344726
1 Arkham(ARKM) ke GYD
$64.023876
1 Arkham(ARKM) ke ISK
kr38.5686

Sumber Daya Arkham

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Arkham, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Arkham
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arkham

Berapa nilai Arkham (ARKM) hari ini?
Harga live ARKM dalam USD adalah 0.3061 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARKM ke USD saat ini?
Harga ARKM ke USD saat ini adalah $ 0.3061. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Arkham?
Kapitalisasi pasar ARKM adalah $ 68.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARKM?
Suplai beredar ARKM adalah 225.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARKM?
ARKM mencapai harga ATH sebesar 3.9939637047529053 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARKM?
ARKM mencapai harga ATL 0.127564590374033 USD.
Berapa volume perdagangan ARKM?
Volume perdagangan 24 jam live ARKM adalah $ 181.90K USD.
Akankah harga ARKM naik lebih tinggi tahun ini?
ARKM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARKM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Arkham (ARKM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ARKM ke USD

Jumlah

ARKM
ARKM
USD
USD

1 ARKM = 0.3061 USD

