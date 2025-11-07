BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Star Atlas hari ini adalah 0.00045 USD. Lacak informasi harga aktual ATLAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATLAS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Star Atlas hari ini adalah 0.00045 USD. Lacak informasi harga aktual ATLAS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATLAS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATLAS

Info Harga ATLAS

Penjelasan ATLAS

Whitepaper ATLAS

Situs Web Resmi ATLAS

Tokenomi ATLAS

Prakiraan Harga ATLAS

Riwayat ATLAS

Panduan Membeli ATLAS

Konverter ATLAS ke Mata Uang Fiat

Spot ATLAS

Futures USDT-M ATLAS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Star Atlas

Harga Star Atlas(ATLAS)

Harga Live 1 ATLAS ke USD:

$0.00045
$0.00045$0.00045
+2.97%1D
USD
Grafik Harga Live Star Atlas (ATLAS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:09:36 (UTC+8)

Informasi Harga Star Atlas (ATLAS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000434
$ 0.000434$ 0.000434
Low 24 Jam
$ 0.00047
$ 0.00047$ 0.00047
High 24 Jam

$ 0.000434
$ 0.000434$ 0.000434

$ 0.00047
$ 0.00047$ 0.00047

$ 0.27733053
$ 0.27733053$ 0.27733053

$ 0.000420198766246226
$ 0.000420198766246226$ 0.000420198766246226

+2.04%

+2.97%

-8.17%

-8.17%

Harga aktual Star Atlas (ATLAS) adalah $ 0.00045. Selama 24 jam terakhir, ATLAS diperdagangkan antara low $ 0.000434 dan high $ 0.00047, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATLAS adalah $ 0.27733053, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000420198766246226.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATLAS telah berubah sebesar +2.04% selama 1 jam terakhir, +2.97% selama 24 jam, dan -8.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Star Atlas (ATLAS)

No.1106

$ 9.74M
$ 9.74M$ 9.74M

$ 14.35K
$ 14.35K$ 14.35K

$ 16.20M
$ 16.20M$ 16.20M

21.64B
21.64B 21.64B

36,000,000,000
36,000,000,000 36,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar Star Atlas saat ini adalah $ 9.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.35K. Suplai beredar ATLAS adalah 21.64B, dan total suplainya sebesar 36000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.20M.

Riwayat Harga Star Atlas (ATLAS) USD

Pantau perubahan harga Star Atlas untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001298+2.97%
30 Days$ -0.000324-41.87%
60 Hari$ -0.00045-50.00%
90 Hari$ -0.00061-57.55%
Perubahan Harga Star Atlas Hari Ini

Hari ini, ATLAS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001298 (+2.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Star Atlas 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000324 (-41.87%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Star Atlas 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ATLAS terlihat mengalami perubahan $ -0.00045 (-50.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Star Atlas 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00061 (-57.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Star Atlas (ATLAS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Star Atlas sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas adalah metaverse game virtual yang muncul dari pertemuan blockchain canggih, grafik waktu nyata, video game multipemain, dan teknologi keuangan terdesentralisasi

Star Atlas tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Star Atlas Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ATLAS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Star Atlas di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Star Atlas dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Star Atlas (USD)

Berapa nilai Star Atlas (ATLAS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Star Atlas (ATLAS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Star Atlas.

Cek prediksi harga Star Atlas sekarang!

Tokenomi Star Atlas (ATLAS)

Memahami tokenomi Star Atlas (ATLAS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATLAS sekarang!

Cara membeli Star Atlas (ATLAS)

Ingin mengetahui cara membeli Star Atlas? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Star Atlas di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ATLAS ke Mata Uang Lokal

1 Star Atlas(ATLAS) ke VND
11.84175
1 Star Atlas(ATLAS) ke AUD
A$0.000693
1 Star Atlas(ATLAS) ke GBP
0.000342
1 Star Atlas(ATLAS) ke EUR
0.000387
1 Star Atlas(ATLAS) ke USD
$0.00045
1 Star Atlas(ATLAS) ke MYR
RM0.001881
1 Star Atlas(ATLAS) ke TRY
0.018945
1 Star Atlas(ATLAS) ke JPY
¥0.06885
1 Star Atlas(ATLAS) ke ARS
ARS$0.6531165
1 Star Atlas(ATLAS) ke RUB
0.036558
1 Star Atlas(ATLAS) ke INR
0.039897
1 Star Atlas(ATLAS) ke IDR
Rp7.499997
1 Star Atlas(ATLAS) ke PHP
0.0265455
1 Star Atlas(ATLAS) ke EGP
￡E.0.021285
1 Star Atlas(ATLAS) ke BRL
R$0.0024075
1 Star Atlas(ATLAS) ke CAD
C$0.0006345
1 Star Atlas(ATLAS) ke BDT
0.0549045
1 Star Atlas(ATLAS) ke NGN
0.647478
1 Star Atlas(ATLAS) ke COP
$1.7241345
1 Star Atlas(ATLAS) ke ZAR
R.0.0078165
1 Star Atlas(ATLAS) ke UAH
0.018927
1 Star Atlas(ATLAS) ke TZS
T.Sh.1.10565
1 Star Atlas(ATLAS) ke VES
Bs0.10035
1 Star Atlas(ATLAS) ke CLP
$0.4239
1 Star Atlas(ATLAS) ke PKR
Rs0.127188
1 Star Atlas(ATLAS) ke KZT
0.2367135
1 Star Atlas(ATLAS) ke THB
฿0.01458
1 Star Atlas(ATLAS) ke TWD
NT$0.013941
1 Star Atlas(ATLAS) ke AED
د.إ0.0016515
1 Star Atlas(ATLAS) ke CHF
Fr0.00036
1 Star Atlas(ATLAS) ke HKD
HK$0.0034965
1 Star Atlas(ATLAS) ke AMD
֏0.17208
1 Star Atlas(ATLAS) ke MAD
.د.م0.0041895
1 Star Atlas(ATLAS) ke MXN
$0.0083565
1 Star Atlas(ATLAS) ke SAR
ريال0.0016875
1 Star Atlas(ATLAS) ke ETB
Br0.0690705
1 Star Atlas(ATLAS) ke KES
KSh0.058113
1 Star Atlas(ATLAS) ke JOD
د.أ0.00031905
1 Star Atlas(ATLAS) ke PLN
0.001656
1 Star Atlas(ATLAS) ke RON
лв0.00198
1 Star Atlas(ATLAS) ke SEK
kr0.004302
1 Star Atlas(ATLAS) ke BGN
лв0.0007605
1 Star Atlas(ATLAS) ke HUF
Ft0.1504485
1 Star Atlas(ATLAS) ke CZK
0.0094815
1 Star Atlas(ATLAS) ke KWD
د.ك0.0001377
1 Star Atlas(ATLAS) ke ILS
0.0014715
1 Star Atlas(ATLAS) ke BOB
Bs0.003105
1 Star Atlas(ATLAS) ke AZN
0.000765
1 Star Atlas(ATLAS) ke TJS
SM0.004149
1 Star Atlas(ATLAS) ke GEL
0.0012195
1 Star Atlas(ATLAS) ke AOA
Kz0.41058
1 Star Atlas(ATLAS) ke BHD
.د.ب0.0001692
1 Star Atlas(ATLAS) ke BMD
$0.00045
1 Star Atlas(ATLAS) ke DKK
kr0.002907
1 Star Atlas(ATLAS) ke HNL
L0.011826
1 Star Atlas(ATLAS) ke MUR
0.0207
1 Star Atlas(ATLAS) ke NAD
$0.0078165
1 Star Atlas(ATLAS) ke NOK
kr0.00459
1 Star Atlas(ATLAS) ke NZD
$0.0007965
1 Star Atlas(ATLAS) ke PAB
B/.0.00045
1 Star Atlas(ATLAS) ke PGK
K0.0019215
1 Star Atlas(ATLAS) ke QAR
ر.ق0.001638
1 Star Atlas(ATLAS) ke RSD
дин.0.045675
1 Star Atlas(ATLAS) ke UZS
soʻm5.357142
1 Star Atlas(ATLAS) ke ALL
L0.0377415
1 Star Atlas(ATLAS) ke ANG
ƒ0.0008055
1 Star Atlas(ATLAS) ke AWG
ƒ0.00081
1 Star Atlas(ATLAS) ke BBD
$0.0009
1 Star Atlas(ATLAS) ke BAM
KM0.0007605
1 Star Atlas(ATLAS) ke BIF
Fr1.32705
1 Star Atlas(ATLAS) ke BND
$0.000585
1 Star Atlas(ATLAS) ke BSD
$0.00045
1 Star Atlas(ATLAS) ke JMD
$0.0721575
1 Star Atlas(ATLAS) ke KHR
1.807227
1 Star Atlas(ATLAS) ke KMF
Fr0.19215
1 Star Atlas(ATLAS) ke LAK
9.7826085
1 Star Atlas(ATLAS) ke LKR
රු0.1371915
1 Star Atlas(ATLAS) ke MDL
L0.0076995
1 Star Atlas(ATLAS) ke MGA
Ar2.027025
1 Star Atlas(ATLAS) ke MOP
P0.0036
1 Star Atlas(ATLAS) ke MVR
0.00693
1 Star Atlas(ATLAS) ke MWK
MK0.779895
1 Star Atlas(ATLAS) ke MZN
MT0.0287775
1 Star Atlas(ATLAS) ke NPR
रु0.063765
1 Star Atlas(ATLAS) ke PYG
3.1914
1 Star Atlas(ATLAS) ke RWF
Fr0.65385
1 Star Atlas(ATLAS) ke SBD
$0.003699
1 Star Atlas(ATLAS) ke SCR
0.0062685
1 Star Atlas(ATLAS) ke SRD
$0.017325
1 Star Atlas(ATLAS) ke SVC
$0.003933
1 Star Atlas(ATLAS) ke SZL
L0.0078075
1 Star Atlas(ATLAS) ke TMT
m0.001575
1 Star Atlas(ATLAS) ke TND
د.ت0.00133155
1 Star Atlas(ATLAS) ke TTD
$0.0030465
1 Star Atlas(ATLAS) ke UGX
Sh1.5732
1 Star Atlas(ATLAS) ke XAF
Fr0.2556
1 Star Atlas(ATLAS) ke XCD
$0.001215
1 Star Atlas(ATLAS) ke XOF
Fr0.2556
1 Star Atlas(ATLAS) ke XPF
Fr0.04635
1 Star Atlas(ATLAS) ke BWP
P0.0060525
1 Star Atlas(ATLAS) ke BZD
$0.0009045
1 Star Atlas(ATLAS) ke CVE
$0.043128
1 Star Atlas(ATLAS) ke DJF
Fr0.0801
1 Star Atlas(ATLAS) ke DOP
$0.028935
1 Star Atlas(ATLAS) ke DZD
د.ج0.058707
1 Star Atlas(ATLAS) ke FJD
$0.001026
1 Star Atlas(ATLAS) ke GNF
Fr3.91275
1 Star Atlas(ATLAS) ke GTQ
Q0.003447
1 Star Atlas(ATLAS) ke GYD
$0.094122
1 Star Atlas(ATLAS) ke ISK
kr0.0567

Sumber Daya Star Atlas

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Star Atlas, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Star Atlas
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Star Atlas

Berapa nilai Star Atlas (ATLAS) hari ini?
Harga live ATLAS dalam USD adalah 0.00045 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATLAS ke USD saat ini?
Harga ATLAS ke USD saat ini adalah $ 0.00045. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Star Atlas?
Kapitalisasi pasar ATLAS adalah $ 9.74M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATLAS?
Suplai beredar ATLAS adalah 21.64B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATLAS?
ATLAS mencapai harga ATH sebesar 0.27733053 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATLAS?
ATLAS mencapai harga ATL 0.000420198766246226 USD.
Berapa volume perdagangan ATLAS?
Volume perdagangan 24 jam live ATLAS adalah $ 14.35K USD.
Akankah harga ATLAS naik lebih tinggi tahun ini?
ATLAS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATLAS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:09:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Star Atlas (ATLAS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ATLAS ke USD

Jumlah

ATLAS
ATLAS
USD
USD

1 ATLAS = 0.00045 USD

Perdagangkan ATLAS

ATLAS/USDT
$0.00045
$0.00045$0.00045
+2.97%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,813.78
$100,813.78$100,813.78

-1.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.31
$3,302.31$3,302.31

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.31
$155.31$155.31

-0.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0701
$1.0701$1.0701

+24.72%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,813.78
$100,813.78$100,813.78

-1.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,302.31
$3,302.31$3,302.31

+0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.31
$155.31$155.31

-0.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1913
$2.1913$2.1913

-1.93%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0005
$1.0005$1.0005

-1.53%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1167
$0.1167$0.1167

+133.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004081
$0.0004081$0.0004081

+172.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016500
$0.016500$0.016500

+1,550.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.656
$4.656$4.656

+365.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1167
$0.1167$0.1167

+133.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001652
$0.001652$0.001652

+51.83%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002141
$0.0000002141$0.0000002141

+42.73%