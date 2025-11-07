BursaDEX+
Harga live BounceToken hari ini adalah 6.45 USD. Lacak informasi harga aktual AUCTION ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AUCTION dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BounceToken(AUCTION)

Harga Live 1 AUCTION ke USD:

$6.441
$6.441
+6.88%1D
USD
Grafik Harga Live BounceToken (AUCTION)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:26:04 (UTC+8)

Informasi Harga BounceToken (AUCTION) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 6.007
$ 6.007
Low 24 Jam
$ 6.64
$ 6.64
High 24 Jam

$ 6.007
$ 6.007

$ 6.64
$ 6.64

$ 70.55596041
$ 70.55596041

$ 2.8217004435230426
$ 2.8217004435230426

+1.11%

+6.88%

+1.94%

+1.94%

Harga aktual BounceToken (AUCTION) adalah $ 6.45. Selama 24 jam terakhir, AUCTION diperdagangkan antara low $ 6.007 dan high $ 6.64, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAUCTION adalah $ 70.55596041, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 2.8217004435230426.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AUCTION telah berubah sebesar +1.11% selama 1 jam terakhir, +6.88% selama 24 jam, dan +1.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BounceToken (AUCTION)

No.538

$ 42.51M
$ 42.51M

$ 883.99K
$ 883.99K

$ 64.50M
$ 64.50M

6.59M
6.59M

10,000,000
10,000,000

7,640,948.7729269
7,640,948.7729269

65.90%

2021-02-07 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar BounceToken saat ini adalah $ 42.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 883.99K. Suplai beredar AUCTION adalah 6.59M, dan total suplainya sebesar 7640948.7729269. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.50M.

Riwayat Harga BounceToken (AUCTION) USD

Pantau perubahan harga BounceToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.41462+6.88%
30 Days$ -1.903-22.79%
60 Hari$ -3.171-32.96%
90 Hari$ -3.928-37.85%
Perubahan Harga BounceToken Hari Ini

Hari ini, AUCTION tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.41462 (+6.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BounceToken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.903 (-22.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BounceToken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AUCTION terlihat mengalami perubahan $ -3.171 (-32.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BounceToken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.928 (-37.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BounceToken (AUCTION)?

Lihat halaman Riwayat Harga BounceToken sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

BounceToken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BounceToken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AUCTION ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BounceToken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BounceToken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BounceToken (USD)

Berapa nilai BounceToken (AUCTION) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BounceToken (AUCTION) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BounceToken.

Cek prediksi harga BounceToken sekarang!

Tokenomi BounceToken (AUCTION)

Memahami tokenomi BounceToken (AUCTION) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AUCTION sekarang!

Cara membeli BounceToken (AUCTION)

Ingin mengetahui cara membeli BounceToken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BounceToken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AUCTION ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BounceToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BounceToken

Berapa nilai BounceToken (AUCTION) hari ini?
Harga live AUCTION dalam USD adalah 6.45 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AUCTION ke USD saat ini?
Harga AUCTION ke USD saat ini adalah $ 6.45. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BounceToken?
Kapitalisasi pasar AUCTION adalah $ 42.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AUCTION?
Suplai beredar AUCTION adalah 6.59M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AUCTION?
AUCTION mencapai harga ATH sebesar 70.55596041 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AUCTION?
AUCTION mencapai harga ATL 2.8217004435230426 USD.
Berapa volume perdagangan AUCTION?
Volume perdagangan 24 jam live AUCTION adalah $ 883.99K USD.
Akankah harga AUCTION naik lebih tinggi tahun ini?
AUCTION mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AUCTION untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:26:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$6.441
$101,802.79

$3,324.58

$156.96

$1.0253

$1.0004

$101,802.79

$3,324.58

$2.2216

$156.96

$1.0286

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$31.23

$0.0936

$0.013186

$0.009586

$4.347

$0.0936

$2.166

