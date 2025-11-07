Apa yang dimaksud dengan BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Tokenomi BounceToken (AUCTION)

Memahami tokenomi BounceToken (AUCTION) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AUCTION sekarang!

Sumber Daya BounceToken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BounceToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BounceToken Berapa nilai BounceToken (AUCTION) hari ini? Harga live AUCTION dalam USD adalah 6.45 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AUCTION ke USD saat ini? $ 6.45 . Cobalah Harga AUCTION ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BounceToken? Kapitalisasi pasar AUCTION adalah $ 42.51M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AUCTION? Suplai beredar AUCTION adalah 6.59M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AUCTION? AUCTION mencapai harga ATH sebesar 70.55596041 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AUCTION? AUCTION mencapai harga ATL 2.8217004435230426 USD . Berapa volume perdagangan AUCTION? Volume perdagangan 24 jam live AUCTION adalah $ 883.99K USD . Akankah harga AUCTION naik lebih tinggi tahun ini? AUCTION mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AUCTION untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BounceToken (AUCTION)

