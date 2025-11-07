BursaDEX+
Harga live AVA hari ini adalah 0.3358 USD. Lacak informasi harga aktual AVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AVA(AVA)

Harga Live 1 AVA ke USD:

$0.3362
$0.3362$0.3362
-0.47%1D
USD
Grafik Harga Live AVA (AVA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:45 (UTC+8)

Informasi Harga AVA (AVA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3325
$ 0.3325$ 0.3325
Low 24 Jam
$ 0.3491
$ 0.3491$ 0.3491
High 24 Jam

$ 0.3325
$ 0.3325$ 0.3325

$ 0.3491
$ 0.3491$ 0.3491

$ 6.47585961
$ 6.47585961$ 6.47585961

$ 0.0439477
$ 0.0439477$ 0.0439477

-0.66%

-0.47%

-9.76%

-9.76%

Harga aktual AVA (AVA) adalah $ 0.3358. Selama 24 jam terakhir, AVA diperdagangkan antara low $ 0.3325 dan high $ 0.3491, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVA adalah $ 6.47585961, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0439477.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVA telah berubah sebesar -0.66% selama 1 jam terakhir, -0.47% selama 24 jam, dan -9.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AVA (AVA)

No.727

$ 23.49M
$ 23.49M$ 23.49M

$ 164.69K
$ 164.69K$ 164.69K

$ 33.58M
$ 33.58M$ 33.58M

69.95M
69.95M 69.95M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

69,949,531
69,949,531 69,949,531

69.94%

ETH

Kapitalisasi Pasar AVA saat ini adalah $ 23.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 164.69K. Suplai beredar AVA adalah 69.95M, dan total suplainya sebesar 69949531. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.58M.

Riwayat Harga AVA (AVA) USD

Pantau perubahan harga AVA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001588-0.47%
30 Days$ -0.1776-34.60%
60 Hari$ -0.1978-37.07%
90 Hari$ -0.2578-43.43%
Perubahan Harga AVA Hari Ini

Hari ini, AVA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001588 (-0.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AVA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1776 (-34.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AVA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AVA terlihat mengalami perubahan $ -0.1978 (-37.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AVA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2578 (-43.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AVA (AVA)?

Lihat halaman Riwayat Harga AVA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more.

Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AVA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AVA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AVA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AVA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AVA (USD)

Berapa nilai AVA (AVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AVA (AVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AVA.

Cek prediksi harga AVA sekarang!

Tokenomi AVA (AVA)

Memahami tokenomi AVA (AVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVA sekarang!

Cara membeli AVA (AVA)

Ingin mengetahui cara membeli AVA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AVA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AVA ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AVA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AVA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AVA

Berapa nilai AVA (AVA) hari ini?
Harga live AVA dalam USD adalah 0.3358 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVA ke USD saat ini?
Harga AVA ke USD saat ini adalah $ 0.3358. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AVA?
Kapitalisasi pasar AVA adalah $ 23.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVA?
Suplai beredar AVA adalah 69.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVA?
AVA mencapai harga ATH sebesar 6.47585961 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVA?
AVA mencapai harga ATL 0.0439477 USD.
Berapa volume perdagangan AVA?
Volume perdagangan 24 jam live AVA adalah $ 164.69K USD.
Akankah harga AVA naik lebih tinggi tahun ini?
AVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:10:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AVA (AVA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

