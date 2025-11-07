BursaDEX+
Harga live AVAIL hari ini adalah 0.008071 USD. Lacak informasi harga aktual AVAIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVAIL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AVAIL(AVAIL)

Harga Live 1 AVAIL ke USD:

$0.008051
+0.63%1D
USD
Grafik Harga Live AVAIL (AVAIL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:10:13 (UTC+8)

Informasi Harga AVAIL (AVAIL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00762
Low 24 Jam
$ 0.00988
High 24 Jam

$ 0.00762
$ 0.00988
$ 0.2439235691578749
$ 0.007469549740525757
+0.19%

+0.63%

-7.38%

-7.38%

Harga aktual AVAIL (AVAIL) adalah $ 0.008071. Selama 24 jam terakhir, AVAIL diperdagangkan antara low $ 0.00762 dan high $ 0.00988, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVAIL adalah $ 0.2439235691578749, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007469549740525757.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVAIL telah berubah sebesar +0.19% selama 1 jam terakhir, +0.63% selama 24 jam, dan -7.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AVAIL (AVAIL)

No.833

$ 18.94M
$ 146.74K
$ 85.99M
2.35B
10,654,307,507
AVAIL

Kapitalisasi Pasar AVAIL saat ini adalah $ 18.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 146.74K. Suplai beredar AVAIL adalah 2.35B, dan total suplainya sebesar 10654307507. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.99M.

Riwayat Harga AVAIL (AVAIL) USD

Pantau perubahan harga AVAIL untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000504+0.63%
30 Days$ -0.004989-38.21%
60 Hari$ -0.003729-31.61%
90 Hari$ -0.010659-56.91%
Perubahan Harga AVAIL Hari Ini

Hari ini, AVAIL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000504 (+0.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AVAIL 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.004989 (-38.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AVAIL 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AVAIL terlihat mengalami perubahan $ -0.003729 (-31.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AVAIL 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.010659 (-56.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AVAIL (AVAIL)?

Lihat halaman Riwayat Harga AVAIL sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AVAIL (AVAIL)

Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.

AVAIL tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AVAIL Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AVAIL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AVAIL di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AVAIL dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AVAIL (USD)

Berapa nilai AVAIL (AVAIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AVAIL (AVAIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AVAIL.

Cek prediksi harga AVAIL sekarang!

Tokenomi AVAIL (AVAIL)

Memahami tokenomi AVAIL (AVAIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVAIL sekarang!

Cara membeli AVAIL (AVAIL)

Ingin mengetahui cara membeli AVAIL? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AVAIL di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AVAIL ke Mata Uang Lokal

1 AVAIL(AVAIL) ke VND
212.388365
1 AVAIL(AVAIL) ke AUD
A$0.01242934
1 AVAIL(AVAIL) ke GBP
0.00613396
1 AVAIL(AVAIL) ke EUR
0.00694106
1 AVAIL(AVAIL) ke USD
$0.008071
1 AVAIL(AVAIL) ke MYR
RM0.03373678
1 AVAIL(AVAIL) ke TRY
0.3397891
1 AVAIL(AVAIL) ke JPY
¥1.234863
1 AVAIL(AVAIL) ke ARS
ARS$11.71400727
1 AVAIL(AVAIL) ke RUB
0.65568804
1 AVAIL(AVAIL) ke INR
0.71557486
1 AVAIL(AVAIL) ke IDR
Rp134.51661286
1 AVAIL(AVAIL) ke PHP
0.47610829
1 AVAIL(AVAIL) ke EGP
￡E.0.3817583
1 AVAIL(AVAIL) ke BRL
R$0.04317985
1 AVAIL(AVAIL) ke CAD
C$0.01138011
1 AVAIL(AVAIL) ke BDT
0.98474271
1 AVAIL(AVAIL) ke NGN
11.61287764
1 AVAIL(AVAIL) ke COP
$30.92331011
1 AVAIL(AVAIL) ke ZAR
R.0.14019327
1 AVAIL(AVAIL) ke UAH
0.33946626
1 AVAIL(AVAIL) ke TZS
T.Sh.19.830447
1 AVAIL(AVAIL) ke VES
Bs1.799833
1 AVAIL(AVAIL) ke CLP
$7.602882
1 AVAIL(AVAIL) ke PKR
Rs2.28118744
1 AVAIL(AVAIL) ke KZT
4.24558813
1 AVAIL(AVAIL) ke THB
฿0.2615004
1 AVAIL(AVAIL) ke TWD
NT$0.25003958
1 AVAIL(AVAIL) ke AED
د.إ0.02962057
1 AVAIL(AVAIL) ke CHF
Fr0.0064568
1 AVAIL(AVAIL) ke HKD
HK$0.06271167
1 AVAIL(AVAIL) ke AMD
֏3.0863504
1 AVAIL(AVAIL) ke MAD
.د.م0.07514101
1 AVAIL(AVAIL) ke MXN
$0.14987847
1 AVAIL(AVAIL) ke SAR
ريال0.03026625
1 AVAIL(AVAIL) ke ETB
Br1.23881779
1 AVAIL(AVAIL) ke KES
KSh1.04228894
1 AVAIL(AVAIL) ke JOD
د.أ0.005722339
1 AVAIL(AVAIL) ke PLN
0.02970128
1 AVAIL(AVAIL) ke RON
лв0.0355124
1 AVAIL(AVAIL) ke SEK
kr0.07715876
1 AVAIL(AVAIL) ke BGN
лв0.01363999
1 AVAIL(AVAIL) ke HUF
Ft2.69837743
1 AVAIL(AVAIL) ke CZK
0.17005597
1 AVAIL(AVAIL) ke KWD
د.ك0.002469726
1 AVAIL(AVAIL) ke ILS
0.02639217
1 AVAIL(AVAIL) ke BOB
Bs0.0556899
1 AVAIL(AVAIL) ke AZN
0.0137207
1 AVAIL(AVAIL) ke TJS
SM0.07441462
1 AVAIL(AVAIL) ke GEL
0.02187241
1 AVAIL(AVAIL) ke AOA
Kz7.3639804
1 AVAIL(AVAIL) ke BHD
.د.ب0.003034696
1 AVAIL(AVAIL) ke BMD
$0.008071
1 AVAIL(AVAIL) ke DKK
kr0.05213866
1 AVAIL(AVAIL) ke HNL
L0.21210588
1 AVAIL(AVAIL) ke MUR
0.371266
1 AVAIL(AVAIL) ke NAD
$0.14019327
1 AVAIL(AVAIL) ke NOK
kr0.0823242
1 AVAIL(AVAIL) ke NZD
$0.01428567
1 AVAIL(AVAIL) ke PAB
B/.0.008071
1 AVAIL(AVAIL) ke PGK
K0.03446317
1 AVAIL(AVAIL) ke QAR
ر.ق0.02937844
1 AVAIL(AVAIL) ke RSD
дин.0.8192065
1 AVAIL(AVAIL) ke UZS
soʻm96.08331796
1 AVAIL(AVAIL) ke ALL
L0.67691477
1 AVAIL(AVAIL) ke ANG
ƒ0.01444709
1 AVAIL(AVAIL) ke AWG
ƒ0.0145278
1 AVAIL(AVAIL) ke BBD
$0.016142
1 AVAIL(AVAIL) ke BAM
KM0.01363999
1 AVAIL(AVAIL) ke BIF
Fr23.801379
1 AVAIL(AVAIL) ke BND
$0.0104923
1 AVAIL(AVAIL) ke BSD
$0.008071
1 AVAIL(AVAIL) ke JMD
$1.29418485
1 AVAIL(AVAIL) ke KHR
32.41362026
1 AVAIL(AVAIL) ke KMF
Fr3.446317
1 AVAIL(AVAIL) ke LAK
175.45651823
1 AVAIL(AVAIL) ke LKR
රු2.46060577
1 AVAIL(AVAIL) ke MDL
L0.13809481
1 AVAIL(AVAIL) ke MGA
Ar36.3558195
1 AVAIL(AVAIL) ke MOP
P0.064568
1 AVAIL(AVAIL) ke MVR
0.1242934
1 AVAIL(AVAIL) ke MWK
MK13.9878501
1 AVAIL(AVAIL) ke MZN
MT0.51614045
1 AVAIL(AVAIL) ke NPR
रु1.1436607
1 AVAIL(AVAIL) ke PYG
57.239532
1 AVAIL(AVAIL) ke RWF
Fr11.727163
1 AVAIL(AVAIL) ke SBD
$0.06634362
1 AVAIL(AVAIL) ke SCR
0.11242903
1 AVAIL(AVAIL) ke SRD
$0.3107335
1 AVAIL(AVAIL) ke SVC
$0.07054054
1 AVAIL(AVAIL) ke SZL
L0.14003185
1 AVAIL(AVAIL) ke TMT
m0.0282485
1 AVAIL(AVAIL) ke TND
د.ت0.023882089
1 AVAIL(AVAIL) ke TTD
$0.05464067
1 AVAIL(AVAIL) ke UGX
Sh28.216216
1 AVAIL(AVAIL) ke XAF
Fr4.584328
1 AVAIL(AVAIL) ke XCD
$0.0217917
1 AVAIL(AVAIL) ke XOF
Fr4.584328
1 AVAIL(AVAIL) ke XPF
Fr0.831313
1 AVAIL(AVAIL) ke BWP
P0.10855495
1 AVAIL(AVAIL) ke BZD
$0.01622271
1 AVAIL(AVAIL) ke CVE
$0.77352464
1 AVAIL(AVAIL) ke DJF
Fr1.436638
1 AVAIL(AVAIL) ke DOP
$0.5189653
1 AVAIL(AVAIL) ke DZD
د.ج1.05294266
1 AVAIL(AVAIL) ke FJD
$0.01840188
1 AVAIL(AVAIL) ke GNF
Fr70.177345
1 AVAIL(AVAIL) ke GTQ
Q0.06182386
1 AVAIL(AVAIL) ke GYD
$1.68813036
1 AVAIL(AVAIL) ke ISK
kr1.016946

Sumber Daya AVAIL

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AVAIL, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AVAIL
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AVAIL

Berapa nilai AVAIL (AVAIL) hari ini?
Harga live AVAIL dalam USD adalah 0.008071 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVAIL ke USD saat ini?
Harga AVAIL ke USD saat ini adalah $ 0.008071. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AVAIL?
Kapitalisasi pasar AVAIL adalah $ 18.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVAIL?
Suplai beredar AVAIL adalah 2.35B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVAIL?
AVAIL mencapai harga ATH sebesar 0.2439235691578749 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVAIL?
AVAIL mencapai harga ATL 0.007469549740525757 USD.
Berapa volume perdagangan AVAIL?
Volume perdagangan 24 jam live AVAIL adalah $ 146.74K USD.
Akankah harga AVAIL naik lebih tinggi tahun ini?
AVAIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVAIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

