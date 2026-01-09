Harga Avici Hari Ini

Harga live Avici (AVICI) hari ini adalah $ 2.797, dengan perubahan 4.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AVICI ke USD saat ini adalah $ 2.797 per AVICI.

Avici saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AVICI. Selama 24 jam terakhir, AVICI diperdagangkan antara $ 2.431 (low) dan $ 3 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AVICI bergerak +3.36% dalam satu jam terakhir dan +13.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 119.84K.

Informasi Pasar Avici (AVICI)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 119.84K$ 119.84K $ 119.84K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Avici saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 119.84K. Suplai beredar AVICI adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.