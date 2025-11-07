Apa yang dimaksud dengan Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dengan membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa AVNT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Avantis di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Avantis dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Avantis (USD)

Berapa nilai Avantis (AVNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Avantis (AVNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avantis.

Tokenomi Avantis (AVNT)

Memahami tokenomi Avantis (AVNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek.

Cara membeli Avantis (AVNT)

Ingin mengetahui cara membeli Avantis? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Avantis di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli.

AVNT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Avantis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Avantis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Avantis Berapa nilai Avantis (AVNT) hari ini? Harga live AVNT dalam USD adalah 0.4983 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AVNT ke USD saat ini? $ 0.4983 . Cobalah Harga AVNT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Avantis? Kapitalisasi pasar AVNT adalah $ 128.66M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AVNT? Suplai beredar AVNT adalah 258.21M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AVNT? AVNT mencapai harga ATH sebesar 2.662191408541985 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AVNT? AVNT mencapai harga ATL 0.17956381875221758 USD . Berapa volume perdagangan AVNT? Volume perdagangan 24 jam live AVNT adalah $ 745.54K USD . Akankah harga AVNT naik lebih tinggi tahun ini? AVNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Avantis (AVNT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

