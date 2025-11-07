BursaDEX+
Harga live Avantis hari ini adalah 0.4983 USD. Lacak informasi harga aktual AVNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVNT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AVNT

Info Harga AVNT

Penjelasan AVNT

Whitepaper AVNT

Situs Web Resmi AVNT

Tokenomi AVNT

Prakiraan Harga AVNT

Riwayat AVNT

Panduan Membeli AVNT

Konverter AVNT ke Mata Uang Fiat

Spot AVNT

Futures USDT-M AVNT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Avantis

Harga Avantis(AVNT)

Harga Live 1 AVNT ke USD:

$0.4988
$0.4988$0.4988
+0.10%1D
USD
Grafik Harga Live Avantis (AVNT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:26:18 (UTC+8)

Informasi Harga Avantis (AVNT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.49
$ 0.49$ 0.49
Low 24 Jam
$ 0.5307
$ 0.5307$ 0.5307
High 24 Jam

$ 0.49
$ 0.49$ 0.49

$ 0.5307
$ 0.5307$ 0.5307

$ 2.662191408541985
$ 2.662191408541985$ 2.662191408541985

$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758

+1.19%

+0.10%

-17.38%

-17.38%

Harga aktual Avantis (AVNT) adalah $ 0.4983. Selama 24 jam terakhir, AVNT diperdagangkan antara low $ 0.49 dan high $ 0.5307, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVNT adalah $ 2.662191408541985, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.17956381875221758.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVNT telah berubah sebesar +1.19% selama 1 jam terakhir, +0.10% selama 24 jam, dan -17.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Avantis (AVNT)

No.254

$ 128.66M
$ 128.66M$ 128.66M

$ 745.54K
$ 745.54K$ 745.54K

$ 498.30M
$ 498.30M$ 498.30M

258.21M
258.21M 258.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

0.01%

BASE

Kapitalisasi Pasar Avantis saat ini adalah $ 128.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 745.54K. Suplai beredar AVNT adalah 258.21M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 498.30M.

Riwayat Harga Avantis (AVNT) USD

Pantau perubahan harga Avantis untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000498+0.10%
30 Days$ -0.4243-45.99%
60 Hari$ +0.4483+896.60%
90 Hari$ +0.4483+896.60%
Perubahan Harga Avantis Hari Ini

Hari ini, AVNT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000498 (+0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Avantis 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.4243 (-45.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Avantis 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AVNT terlihat mengalami perubahan $ +0.4483 (+896.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Avantis 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.4483 (+896.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Avantis (AVNT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Avantis sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Avantis Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AVNT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Avantis di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Avantis dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Avantis (USD)

Berapa nilai Avantis (AVNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Avantis (AVNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avantis.

Cek prediksi harga Avantis sekarang!

Tokenomi Avantis (AVNT)

Memahami tokenomi Avantis (AVNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVNT sekarang!

Cara membeli Avantis (AVNT)

Ingin mengetahui cara membeli Avantis? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Avantis di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AVNT ke Mata Uang Lokal

1 Avantis(AVNT) ke VND
13,112.7645
1 Avantis(AVNT) ke AUD
A$0.767382
1 Avantis(AVNT) ke GBP
0.378708
1 Avantis(AVNT) ke EUR
0.428538
1 Avantis(AVNT) ke USD
$0.4983
1 Avantis(AVNT) ke MYR
RM2.082894
1 Avantis(AVNT) ke TRY
21.023277
1 Avantis(AVNT) ke JPY
¥76.2399
1 Avantis(AVNT) ke ARS
ARS$723.217671
1 Avantis(AVNT) ke RUB
40.486875
1 Avantis(AVNT) ke INR
44.184261
1 Avantis(AVNT) ke IDR
Rp8,304.996678
1 Avantis(AVNT) ke PHP
29.369802
1 Avantis(AVNT) ke EGP
￡E.23.564607
1 Avantis(AVNT) ke BRL
R$2.660922
1 Avantis(AVNT) ke CAD
C$0.702603
1 Avantis(AVNT) ke BDT
60.797583
1 Avantis(AVNT) ke NGN
716.973972
1 Avantis(AVNT) ke COP
$1,909.191603
1 Avantis(AVNT) ke ZAR
R.8.655471
1 Avantis(AVNT) ke UAH
20.958498
1 Avantis(AVNT) ke TZS
T.Sh.1,224.3231
1 Avantis(AVNT) ke VES
Bs113.1141
1 Avantis(AVNT) ke CLP
$469.8969
1 Avantis(AVNT) ke PKR
Rs140.839512
1 Avantis(AVNT) ke KZT
262.120749
1 Avantis(AVNT) ke THB
฿16.134954
1 Avantis(AVNT) ke TWD
NT$15.437334
1 Avantis(AVNT) ke AED
د.إ1.828761
1 Avantis(AVNT) ke CHF
Fr0.39864
1 Avantis(AVNT) ke HKD
HK$3.871791
1 Avantis(AVNT) ke AMD
֏190.54992
1 Avantis(AVNT) ke MAD
.د.م4.63419
1 Avantis(AVNT) ke MXN
$9.253431
1 Avantis(AVNT) ke SAR
ريال1.868625
1 Avantis(AVNT) ke ETB
Br76.683387
1 Avantis(AVNT) ke KES
KSh64.350462
1 Avantis(AVNT) ke JOD
د.أ0.3532947
1 Avantis(AVNT) ke PLN
1.833744
1 Avantis(AVNT) ke RON
лв2.19252
1 Avantis(AVNT) ke SEK
kr4.768731
1 Avantis(AVNT) ke BGN
лв0.842127
1 Avantis(AVNT) ke HUF
Ft166.820874
1 Avantis(AVNT) ke CZK
10.509147
1 Avantis(AVNT) ke KWD
د.ك0.1524798
1 Avantis(AVNT) ke ILS
1.629441
1 Avantis(AVNT) ke BOB
Bs3.43827
1 Avantis(AVNT) ke AZN
0.84711
1 Avantis(AVNT) ke TJS
SM4.594326
1 Avantis(AVNT) ke GEL
1.350393
1 Avantis(AVNT) ke AOA
Kz456.736797
1 Avantis(AVNT) ke BHD
.د.ب0.1878591
1 Avantis(AVNT) ke BMD
$0.4983
1 Avantis(AVNT) ke DKK
kr3.224001
1 Avantis(AVNT) ke HNL
L13.125222
1 Avantis(AVNT) ke MUR
22.891902
1 Avantis(AVNT) ke NAD
$8.655471
1 Avantis(AVNT) ke NOK
kr5.077677
1 Avantis(AVNT) ke NZD
$0.881991
1 Avantis(AVNT) ke PAB
B/.0.4983
1 Avantis(AVNT) ke PGK
K2.09286
1 Avantis(AVNT) ke QAR
ر.ق1.813812
1 Avantis(AVNT) ke RSD
дин.50.617314
1 Avantis(AVNT) ke UZS
soʻm6,003.613077
1 Avantis(AVNT) ke ALL
L41.782455
1 Avantis(AVNT) ke ANG
ƒ0.891957
1 Avantis(AVNT) ke AWG
ƒ0.89694
1 Avantis(AVNT) ke BBD
$0.9966
1 Avantis(AVNT) ke BAM
KM0.842127
1 Avantis(AVNT) ke BIF
Fr1,469.4867
1 Avantis(AVNT) ke BND
$0.64779
1 Avantis(AVNT) ke BSD
$0.4983
1 Avantis(AVNT) ke JMD
$79.902405
1 Avantis(AVNT) ke KHR
2,001.202698
1 Avantis(AVNT) ke KMF
Fr209.286
1 Avantis(AVNT) ke LAK
10,832.608479
1 Avantis(AVNT) ke LKR
රු151.916721
1 Avantis(AVNT) ke MDL
L8.4711
1 Avantis(AVNT) ke MGA
Ar2,244.59235
1 Avantis(AVNT) ke MOP
P3.9864
1 Avantis(AVNT) ke MVR
7.67382
1 Avantis(AVNT) ke MWK
MK865.103613
1 Avantis(AVNT) ke MZN
MT31.866285
1 Avantis(AVNT) ke NPR
रु70.60911
1 Avantis(AVNT) ke PYG
3,533.9436
1 Avantis(AVNT) ke RWF
Fr723.0333
1 Avantis(AVNT) ke SBD
$4.101009
1 Avantis(AVNT) ke SCR
6.9762
1 Avantis(AVNT) ke SRD
$19.18455
1 Avantis(AVNT) ke SVC
$4.355142
1 Avantis(AVNT) ke SZL
L8.650488
1 Avantis(AVNT) ke TMT
m1.74405
1 Avantis(AVNT) ke TND
د.ت1.4744697
1 Avantis(AVNT) ke TTD
$3.373491
1 Avantis(AVNT) ke UGX
Sh1,742.0568
1 Avantis(AVNT) ke XAF
Fr283.0344
1 Avantis(AVNT) ke XCD
$1.34541
1 Avantis(AVNT) ke XOF
Fr283.0344
1 Avantis(AVNT) ke XPF
Fr51.3249
1 Avantis(AVNT) ke BWP
P6.702135
1 Avantis(AVNT) ke BZD
$1.001583
1 Avantis(AVNT) ke CVE
$47.757072
1 Avantis(AVNT) ke DJF
Fr88.1991
1 Avantis(AVNT) ke DOP
$32.045673
1 Avantis(AVNT) ke DZD
د.ج65.008218
1 Avantis(AVNT) ke FJD
$1.136124
1 Avantis(AVNT) ke GNF
Fr4,332.7185
1 Avantis(AVNT) ke GTQ
Q3.816978
1 Avantis(AVNT) ke GYD
$104.224428
1 Avantis(AVNT) ke ISK
kr62.7858

Sumber Daya Avantis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Avantis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Avantis
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Avantis

Berapa nilai Avantis (AVNT) hari ini?
Harga live AVNT dalam USD adalah 0.4983 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVNT ke USD saat ini?
Harga AVNT ke USD saat ini adalah $ 0.4983. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Avantis?
Kapitalisasi pasar AVNT adalah $ 128.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVNT?
Suplai beredar AVNT adalah 258.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVNT?
AVNT mencapai harga ATH sebesar 2.662191408541985 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVNT?
AVNT mencapai harga ATL 0.17956381875221758 USD.
Berapa volume perdagangan AVNT?
Volume perdagangan 24 jam live AVNT adalah $ 745.54K USD.
Akankah harga AVNT naik lebih tinggi tahun ini?
AVNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:26:18 (UTC+8)

