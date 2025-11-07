BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bad Idea AI hari ini adalah 0.00000000223 USD. Lacak informasi harga aktual BAD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bad Idea AI hari ini adalah 0.00000000223 USD. Lacak informasi harga aktual BAD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BAD

Info Harga BAD

Penjelasan BAD

Whitepaper BAD

Situs Web Resmi BAD

Tokenomi BAD

Prakiraan Harga BAD

Riwayat BAD

Panduan Membeli BAD

Konverter BAD ke Mata Uang Fiat

Spot BAD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bad Idea AI

Harga Bad Idea AI(BAD)

Harga Live 1 BAD ke USD:

$0.00000000223
$0.00000000223$0.00000000223
+0.90%1D
USD
Grafik Harga Live Bad Idea AI (BAD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:11:48 (UTC+8)

Informasi Harga Bad Idea AI (BAD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000000218
$ 0.00000000218$ 0.00000000218
Low 24 Jam
$ 0.00000000233
$ 0.00000000233$ 0.00000000233
High 24 Jam

$ 0.00000000218
$ 0.00000000218$ 0.00000000218

$ 0.00000000233
$ 0.00000000233$ 0.00000000233

$ 0.00000019534950314
$ 0.00000019534950314$ 0.00000019534950314

$ 0.000000000065979197
$ 0.000000000065979197$ 0.000000000065979197

0.00%

+0.90%

-11.86%

-11.86%

Harga aktual Bad Idea AI (BAD) adalah $ 0.00000000223. Selama 24 jam terakhir, BAD diperdagangkan antara low $ 0.00000000218 dan high $ 0.00000000233, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAD adalah $ 0.00000019534950314, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000065979197.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAD telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.90% selama 24 jam, dan -11.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bad Idea AI (BAD)

No.1925

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 14.89K
$ 14.89K$ 14.89K

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

618.73T
618.73T 618.73T

831,041,059,897,327
831,041,059,897,327 831,041,059,897,327

829,489,818,339,148
829,489,818,339,148 829,489,818,339,148

74.45%

ETH

Kapitalisasi Pasar Bad Idea AI saat ini adalah $ 1.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.89K. Suplai beredar BAD adalah 618.73T, dan total suplainya sebesar 829489818339148. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.85M.

Riwayat Harga Bad Idea AI (BAD) USD

Pantau perubahan harga Bad Idea AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000000199+0.90%
30 Days$ -0.00000000086-27.84%
60 Hari$ -0.0000000051-69.58%
90 Hari$ -0.00000000681-75.34%
Perubahan Harga Bad Idea AI Hari Ini

Hari ini, BAD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000000199 (+0.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bad Idea AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000000086 (-27.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bad Idea AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAD terlihat mengalami perubahan $ -0.0000000051 (-69.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bad Idea AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000000681 (-75.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bad Idea AI (BAD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bad Idea AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Bad Idea AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bad Idea AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BAD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bad Idea AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bad Idea AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bad Idea AI (USD)

Berapa nilai Bad Idea AI (BAD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bad Idea AI (BAD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bad Idea AI.

Cek prediksi harga Bad Idea AI sekarang!

Tokenomi Bad Idea AI (BAD)

Memahami tokenomi Bad Idea AI (BAD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAD sekarang!

Cara membeli Bad Idea AI (BAD)

Ingin mengetahui cara membeli Bad Idea AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bad Idea AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAD ke Mata Uang Lokal

1 Bad Idea AI(BAD) ke VND
0.00005868245
1 Bad Idea AI(BAD) ke AUD
A$0.0000000034342
1 Bad Idea AI(BAD) ke GBP
0.0000000016948
1 Bad Idea AI(BAD) ke EUR
0.0000000019178
1 Bad Idea AI(BAD) ke USD
$0.00000000223
1 Bad Idea AI(BAD) ke MYR
RM0.0000000093214
1 Bad Idea AI(BAD) ke TRY
0.0000000940837
1 Bad Idea AI(BAD) ke JPY
¥0.00000033896
1 Bad Idea AI(BAD) ke ARS
ARS$0.0000032365551
1 Bad Idea AI(BAD) ke RUB
0.0000001811652
1 Bad Idea AI(BAD) ke INR
0.0000001977341
1 Bad Idea AI(BAD) ke IDR
Rp0.0000371666518
1 Bad Idea AI(BAD) ke PHP
0.0000001316146
1 Bad Idea AI(BAD) ke EGP
￡E.0.000000105479
1 Bad Idea AI(BAD) ke BRL
R$0.0000000119305
1 Bad Idea AI(BAD) ke CAD
C$0.0000000031443
1 Bad Idea AI(BAD) ke BDT
0.0000002720823
1 Bad Idea AI(BAD) ke NGN
0.0000032086132
1 Bad Idea AI(BAD) ke COP
$0.0000085440443
1 Bad Idea AI(BAD) ke ZAR
R.0.0000000387574
1 Bad Idea AI(BAD) ke UAH
0.0000000937938
1 Bad Idea AI(BAD) ke TZS
T.Sh.0.00000547911
1 Bad Idea AI(BAD) ke VES
Bs0.00000050621
1 Bad Idea AI(BAD) ke CLP
$0.00000210289
1 Bad Idea AI(BAD) ke PKR
Rs0.0000006302872
1 Bad Idea AI(BAD) ke KZT
0.0000011730469
1 Bad Idea AI(BAD) ke THB
฿0.0000000722297
1 Bad Idea AI(BAD) ke TWD
NT$0.0000000691077
1 Bad Idea AI(BAD) ke AED
د.إ0.0000000081841
1 Bad Idea AI(BAD) ke CHF
Fr0.000000001784
1 Bad Idea AI(BAD) ke HKD
HK$0.0000000173271
1 Bad Idea AI(BAD) ke AMD
֏0.000000852752
1 Bad Idea AI(BAD) ke MAD
.د.م0.000000020739
1 Bad Idea AI(BAD) ke MXN
$0.0000000414334
1 Bad Idea AI(BAD) ke SAR
ريال0.0000000083625
1 Bad Idea AI(BAD) ke ETB
Br0.0000003431747
1 Bad Idea AI(BAD) ke KES
KSh0.0000002880268
1 Bad Idea AI(BAD) ke JOD
د.أ0.00000000158107
1 Bad Idea AI(BAD) ke PLN
0.0000000082064
1 Bad Idea AI(BAD) ke RON
лв0.000000009812
1 Bad Idea AI(BAD) ke SEK
kr0.0000000213188
1 Bad Idea AI(BAD) ke BGN
лв0.0000000037687
1 Bad Idea AI(BAD) ke HUF
Ft0.0000007455559
1 Bad Idea AI(BAD) ke CZK
0.0000000469861
1 Bad Idea AI(BAD) ke KWD
د.ك0.00000000068238
1 Bad Idea AI(BAD) ke ILS
0.0000000072921
1 Bad Idea AI(BAD) ke BOB
Bs0.000000015387
1 Bad Idea AI(BAD) ke AZN
0.000000003791
1 Bad Idea AI(BAD) ke TJS
SM0.0000000205606
1 Bad Idea AI(BAD) ke GEL
0.0000000060433
1 Bad Idea AI(BAD) ke AOA
Kz0.0000020439957
1 Bad Idea AI(BAD) ke BHD
.د.ب0.00000000084071
1 Bad Idea AI(BAD) ke BMD
$0.00000000223
1 Bad Idea AI(BAD) ke DKK
kr0.0000000144058
1 Bad Idea AI(BAD) ke HNL
L0.0000000587382
1 Bad Idea AI(BAD) ke MUR
0.00000010258
1 Bad Idea AI(BAD) ke NAD
$0.0000000387351
1 Bad Idea AI(BAD) ke NOK
kr0.0000000227237
1 Bad Idea AI(BAD) ke NZD
$0.0000000039471
1 Bad Idea AI(BAD) ke PAB
B/.0.00000000223
1 Bad Idea AI(BAD) ke PGK
K0.000000009366
1 Bad Idea AI(BAD) ke QAR
ر.ق0.0000000081172
1 Bad Idea AI(BAD) ke RSD
дин.0.000000226345
1 Bad Idea AI(BAD) ke UZS
soʻm0.0000268674637
1 Bad Idea AI(BAD) ke ALL
L0.0000001869855
1 Bad Idea AI(BAD) ke ANG
ƒ0.0000000039917
1 Bad Idea AI(BAD) ke AWG
ƒ0.000000004014
1 Bad Idea AI(BAD) ke BBD
$0.00000000446
1 Bad Idea AI(BAD) ke BAM
KM0.0000000037687
1 Bad Idea AI(BAD) ke BIF
Fr0.00000657627
1 Bad Idea AI(BAD) ke BND
$0.000000002899
1 Bad Idea AI(BAD) ke BSD
$0.00000000223
1 Bad Idea AI(BAD) ke JMD
$0.0000003575805
1 Bad Idea AI(BAD) ke KHR
0.0000089558138
1 Bad Idea AI(BAD) ke KMF
Fr0.0000009366
1 Bad Idea AI(BAD) ke LAK
0.0000484782599
1 Bad Idea AI(BAD) ke LKR
රු0.0000006798601
1 Bad Idea AI(BAD) ke MDL
L0.00000003791
1 Bad Idea AI(BAD) ke MGA
Ar0.000010045035
1 Bad Idea AI(BAD) ke MOP
P0.00000001784
1 Bad Idea AI(BAD) ke MVR
0.000000034342
1 Bad Idea AI(BAD) ke MWK
MK0.0000038715253
1 Bad Idea AI(BAD) ke MZN
MT0.0000001426085
1 Bad Idea AI(BAD) ke NPR
रु0.000000315991
1 Bad Idea AI(BAD) ke PYG
0.00001581516
1 Bad Idea AI(BAD) ke RWF
Fr0.00000323573
1 Bad Idea AI(BAD) ke SBD
$0.0000000183529
1 Bad Idea AI(BAD) ke SCR
0.0000000335615
1 Bad Idea AI(BAD) ke SRD
$0.000000085855
1 Bad Idea AI(BAD) ke SVC
$0.0000000194902
1 Bad Idea AI(BAD) ke SZL
L0.0000000387128
1 Bad Idea AI(BAD) ke TMT
m0.000000007805
1 Bad Idea AI(BAD) ke TND
د.ت0.00000000659857
1 Bad Idea AI(BAD) ke TTD
$0.0000000150971
1 Bad Idea AI(BAD) ke UGX
Sh0.00000779608
1 Bad Idea AI(BAD) ke XAF
Fr0.00000126441
1 Bad Idea AI(BAD) ke XCD
$0.000000006021
1 Bad Idea AI(BAD) ke XOF
Fr0.00000126441
1 Bad Idea AI(BAD) ke XPF
Fr0.00000022969
1 Bad Idea AI(BAD) ke BWP
P0.0000000299935
1 Bad Idea AI(BAD) ke BZD
$0.0000000044823
1 Bad Idea AI(BAD) ke CVE
$0.0000002137232
1 Bad Idea AI(BAD) ke DJF
Fr0.00000039471
1 Bad Idea AI(BAD) ke DOP
$0.0000001434113
1 Bad Idea AI(BAD) ke DZD
د.ج0.0000002909704
1 Bad Idea AI(BAD) ke FJD
$0.0000000050844
1 Bad Idea AI(BAD) ke GNF
Fr0.00001938985
1 Bad Idea AI(BAD) ke GTQ
Q0.0000000170818
1 Bad Idea AI(BAD) ke GYD
$0.0000004664268
1 Bad Idea AI(BAD) ke ISK
kr0.00000028098

Sumber Daya Bad Idea AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bad Idea AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bad Idea AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bad Idea AI

Berapa nilai Bad Idea AI (BAD) hari ini?
Harga live BAD dalam USD adalah 0.00000000223 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAD ke USD saat ini?
Harga BAD ke USD saat ini adalah $ 0.00000000223. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bad Idea AI?
Kapitalisasi pasar BAD adalah $ 1.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAD?
Suplai beredar BAD adalah 618.73T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAD?
BAD mencapai harga ATH sebesar 0.00000019534950314 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAD?
BAD mencapai harga ATL 0.000000000065979197 USD.
Berapa volume perdagangan BAD?
Volume perdagangan 24 jam live BAD adalah $ 14.89K USD.
Akankah harga BAD naik lebih tinggi tahun ini?
BAD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:11:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bad Idea AI (BAD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BAD ke USD

Jumlah

BAD
BAD
USD
USD

1 BAD = 0.0000 USD

Perdagangkan BAD

BAD/USDT
$0.00000000223
$0.00000000223$0.00000000223
+0.90%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,368.01
$101,368.01$101,368.01

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.52
$3,310.52$3,310.52

+0.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-0.65%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0423
$1.0423$1.0423

+21.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,368.01
$101,368.01$101,368.01

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.52
$3,310.52$3,310.52

+0.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2100
$2.2100$2.2100

-1.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0122
$1.0122$1.0122

-0.38%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0382
$0.0382$0.0382

-23.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004013
$0.0004013$0.0004013

+167.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.979
$3.979$3.979

+297.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007366
$0.007366$0.007366

+245.17%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001997
$0.001997$0.001997

+83.54%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002253
$0.0000002253$0.0000002253

+50.20%