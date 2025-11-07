BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bakery hari ini adalah 0.01016 USD. Lacak informasi harga aktual BAKE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAKE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bakery hari ini adalah 0.01016 USD. Lacak informasi harga aktual BAKE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAKE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BAKE

Info Harga BAKE

Penjelasan BAKE

Situs Web Resmi BAKE

Tokenomi BAKE

Prakiraan Harga BAKE

Riwayat BAKE

Panduan Membeli BAKE

Konverter BAKE ke Mata Uang Fiat

Spot BAKE

Futures USDT-M BAKE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bakery

Harga Bakery(BAKE)

Harga Live 1 BAKE ke USD:

$0.01008
$0.01008$0.01008
+2.96%1D
USD
Grafik Harga Live Bakery (BAKE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:41 (UTC+8)

Informasi Harga Bakery (BAKE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0092
$ 0.0092$ 0.0092
Low 24 Jam
$ 0.0111
$ 0.0111$ 0.0111
High 24 Jam

$ 0.0092
$ 0.0092$ 0.0092

$ 0.0111
$ 0.0111$ 0.0111

$ 8.47949809
$ 8.47949809$ 8.47949809

$ 0.00756707
$ 0.00756707$ 0.00756707

-0.69%

+2.96%

-5.76%

-5.76%

Harga aktual Bakery (BAKE) adalah $ 0.01016. Selama 24 jam terakhir, BAKE diperdagangkan antara low $ 0.0092 dan high $ 0.0111, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAKE adalah $ 8.47949809, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00756707.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAKE telah berubah sebesar -0.69% selama 1 jam terakhir, +2.96% selama 24 jam, dan -5.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bakery (BAKE)

No.1559

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

$ 105.21K
$ 105.21K$ 105.21K

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

289.77M
289.77M 289.77M

289,770,497.6233005
289,770,497.6233005 289,770,497.6233005

BSC

Kapitalisasi Pasar Bakery saat ini adalah $ 2.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 105.21K. Suplai beredar BAKE adalah 289.77M, dan total suplainya sebesar 289770497.6233005. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.94M.

Riwayat Harga Bakery (BAKE) USD

Pantau perubahan harga Bakery untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002898+2.96%
30 Days$ -0.01241-54.99%
60 Hari$ -0.02916-74.17%
90 Hari$ -0.07719-88.37%
Perubahan Harga Bakery Hari Ini

Hari ini, BAKE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002898 (+2.96%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bakery 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01241 (-54.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bakery 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAKE terlihat mengalami perubahan $ -0.02916 (-74.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bakery 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07719 (-88.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bakery (BAKE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bakery sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bakery (BAKE)

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Bakery tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bakery Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BAKE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bakery di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bakery dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bakery (USD)

Berapa nilai Bakery (BAKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bakery (BAKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bakery.

Cek prediksi harga Bakery sekarang!

Tokenomi Bakery (BAKE)

Memahami tokenomi Bakery (BAKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAKE sekarang!

Cara membeli Bakery (BAKE)

Ingin mengetahui cara membeli Bakery? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bakery di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAKE ke Mata Uang Lokal

1 Bakery(BAKE) ke VND
267.3604
1 Bakery(BAKE) ke AUD
A$0.0156464
1 Bakery(BAKE) ke GBP
0.0077216
1 Bakery(BAKE) ke EUR
0.0087376
1 Bakery(BAKE) ke USD
$0.01016
1 Bakery(BAKE) ke MYR
RM0.0424688
1 Bakery(BAKE) ke TRY
0.427736
1 Bakery(BAKE) ke JPY
¥1.55448
1 Bakery(BAKE) ke ARS
ARS$14.7459192
1 Bakery(BAKE) ke RUB
0.8253984
1 Bakery(BAKE) ke INR
0.9007856
1 Bakery(BAKE) ke IDR
Rp169.3332656
1 Bakery(BAKE) ke PHP
0.5993384
1 Bakery(BAKE) ke EGP
￡E.0.480568
1 Bakery(BAKE) ke BRL
R$0.054356
1 Bakery(BAKE) ke CAD
C$0.0143256
1 Bakery(BAKE) ke BDT
1.2396216
1 Bakery(BAKE) ke NGN
14.6186144
1 Bakery(BAKE) ke COP
$38.9271256
1 Bakery(BAKE) ke ZAR
R.0.1764792
1 Bakery(BAKE) ke UAH
0.4273296
1 Bakery(BAKE) ke TZS
T.Sh.24.96312
1 Bakery(BAKE) ke VES
Bs2.26568
1 Bakery(BAKE) ke CLP
$9.57072
1 Bakery(BAKE) ke PKR
Rs2.8716224
1 Bakery(BAKE) ke KZT
5.3444648
1 Bakery(BAKE) ke THB
฿0.329184
1 Bakery(BAKE) ke TWD
NT$0.3147568
1 Bakery(BAKE) ke AED
د.إ0.0372872
1 Bakery(BAKE) ke CHF
Fr0.008128
1 Bakery(BAKE) ke HKD
HK$0.0789432
1 Bakery(BAKE) ke AMD
֏3.885184
1 Bakery(BAKE) ke MAD
.د.م0.0945896
1 Bakery(BAKE) ke MXN
$0.1886712
1 Bakery(BAKE) ke SAR
ريال0.0381
1 Bakery(BAKE) ke ETB
Br1.5594584
1 Bakery(BAKE) ke KES
KSh1.3120624
1 Bakery(BAKE) ke JOD
د.أ0.00720344
1 Bakery(BAKE) ke PLN
0.0373888
1 Bakery(BAKE) ke RON
лв0.044704
1 Bakery(BAKE) ke SEK
kr0.0971296
1 Bakery(BAKE) ke BGN
лв0.0171704
1 Bakery(BAKE) ke HUF
Ft3.3967928
1 Bakery(BAKE) ke CZK
0.2140712
1 Bakery(BAKE) ke KWD
د.ك0.00310896
1 Bakery(BAKE) ke ILS
0.0332232
1 Bakery(BAKE) ke BOB
Bs0.070104
1 Bakery(BAKE) ke AZN
0.017272
1 Bakery(BAKE) ke TJS
SM0.0936752
1 Bakery(BAKE) ke GEL
0.0275336
1 Bakery(BAKE) ke AOA
Kz9.269984
1 Bakery(BAKE) ke BHD
.د.ب0.00382016
1 Bakery(BAKE) ke BMD
$0.01016
1 Bakery(BAKE) ke DKK
kr0.0656336
1 Bakery(BAKE) ke HNL
L0.2670048
1 Bakery(BAKE) ke MUR
0.46736
1 Bakery(BAKE) ke NAD
$0.1764792
1 Bakery(BAKE) ke NOK
kr0.103632
1 Bakery(BAKE) ke NZD
$0.0179832
1 Bakery(BAKE) ke PAB
B/.0.01016
1 Bakery(BAKE) ke PGK
K0.0433832
1 Bakery(BAKE) ke QAR
ر.ق0.0369824
1 Bakery(BAKE) ke RSD
дин.1.03124
1 Bakery(BAKE) ke UZS
soʻm120.9523616
1 Bakery(BAKE) ke ALL
L0.8521192
1 Bakery(BAKE) ke ANG
ƒ0.0181864
1 Bakery(BAKE) ke AWG
ƒ0.018288
1 Bakery(BAKE) ke BBD
$0.02032
1 Bakery(BAKE) ke BAM
KM0.0171704
1 Bakery(BAKE) ke BIF
Fr29.96184
1 Bakery(BAKE) ke BND
$0.013208
1 Bakery(BAKE) ke BSD
$0.01016
1 Bakery(BAKE) ke JMD
$1.629156
1 Bakery(BAKE) ke KHR
40.8031696
1 Bakery(BAKE) ke KMF
Fr4.33832
1 Bakery(BAKE) ke LAK
220.8695608
1 Bakery(BAKE) ke LKR
රු3.0974792
1 Bakery(BAKE) ke MDL
L0.1738376
1 Bakery(BAKE) ke MGA
Ar45.76572
1 Bakery(BAKE) ke MOP
P0.08128
1 Bakery(BAKE) ke MVR
0.156464
1 Bakery(BAKE) ke MWK
MK17.608296
1 Bakery(BAKE) ke MZN
MT0.649732
1 Bakery(BAKE) ke NPR
रु1.439672
1 Bakery(BAKE) ke PYG
72.05472
1 Bakery(BAKE) ke RWF
Fr14.76248
1 Bakery(BAKE) ke SBD
$0.0835152
1 Bakery(BAKE) ke SCR
0.1415288
1 Bakery(BAKE) ke SRD
$0.39116
1 Bakery(BAKE) ke SVC
$0.0887984
1 Bakery(BAKE) ke SZL
L0.176276
1 Bakery(BAKE) ke TMT
m0.03556
1 Bakery(BAKE) ke TND
د.ت0.03006344
1 Bakery(BAKE) ke TTD
$0.0687832
1 Bakery(BAKE) ke UGX
Sh35.51936
1 Bakery(BAKE) ke XAF
Fr5.77088
1 Bakery(BAKE) ke XCD
$0.027432
1 Bakery(BAKE) ke XOF
Fr5.77088
1 Bakery(BAKE) ke XPF
Fr1.04648
1 Bakery(BAKE) ke BWP
P0.136652
1 Bakery(BAKE) ke BZD
$0.0204216
1 Bakery(BAKE) ke CVE
$0.9737344
1 Bakery(BAKE) ke DJF
Fr1.80848
1 Bakery(BAKE) ke DOP
$0.653288
1 Bakery(BAKE) ke DZD
د.ج1.3254736
1 Bakery(BAKE) ke FJD
$0.0231648
1 Bakery(BAKE) ke GNF
Fr88.3412
1 Bakery(BAKE) ke GTQ
Q0.0778256
1 Bakery(BAKE) ke GYD
$2.1250656
1 Bakery(BAKE) ke ISK
kr1.28016

Sumber Daya Bakery

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bakery, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Bakery
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bakery

Berapa nilai Bakery (BAKE) hari ini?
Harga live BAKE dalam USD adalah 0.01016 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAKE ke USD saat ini?
Harga BAKE ke USD saat ini adalah $ 0.01016. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bakery?
Kapitalisasi pasar BAKE adalah $ 2.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAKE?
Suplai beredar BAKE adalah 289.77M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAKE?
BAKE mencapai harga ATH sebesar 8.47949809 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAKE?
BAKE mencapai harga ATL 0.00756707 USD.
Berapa volume perdagangan BAKE?
Volume perdagangan 24 jam live BAKE adalah $ 105.21K USD.
Akankah harga BAKE naik lebih tinggi tahun ini?
BAKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bakery (BAKE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BAKE ke USD

Jumlah

BAKE
BAKE
USD
USD

1 BAKE = 0.01016 USD

Perdagangkan BAKE

BAKE/USDT
$0.01008
$0.01008$0.01008
+2.85%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,841.58
$100,841.58$100,841.58

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.79
$3,306.79$3,306.79

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-0.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0385
$1.0385$1.0385

+21.03%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,841.58
$100,841.58$100,841.58

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.79
$3,306.79$3,306.79

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1959
$2.1959$2.1959

-1.72%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0006
$1.0006$1.0006

-1.52%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1168
$0.1168$0.1168

+133.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004050
$0.0004050$0.0004050

+170.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017427
$0.017427$0.017427

+1,642.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.701
$4.701$4.701

+370.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1168
$0.1168$0.1168

+133.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001635
$0.001635$0.001635

+50.27%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002132
$0.0000002132$0.0000002132

+42.13%