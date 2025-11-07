Apa yang dimaksud dengan balancer (BAL)

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

balancer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi balancer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang balancer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli balancer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga balancer (USD)

Berapa nilai balancer (BAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda balancer (BAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk balancer.

Cek prediksi harga balancer sekarang!

Tokenomi balancer (BAL)

Memahami tokenomi balancer (BAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAL sekarang!

Cara membeli balancer (BAL)

Ingin mengetahui cara membeli balancer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli balancer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAL ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya balancer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai balancer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang balancer Berapa nilai balancer (BAL) hari ini? Harga live BAL dalam USD adalah 0.8039 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BAL ke USD saat ini? $ 0.8039 . Cobalah Harga BAL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar balancer? Kapitalisasi pasar BAL adalah $ 54.55M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BAL? Suplai beredar BAL adalah 67.86M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BAL? BAL mencapai harga ATH sebesar 74.77226165 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BAL? BAL mencapai harga ATL 0.7530492732247144 USD . Berapa volume perdagangan BAL? Volume perdagangan 24 jam live BAL adalah $ 201.89K USD . Akankah harga BAL naik lebih tinggi tahun ini? BAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting balancer (BAL)

