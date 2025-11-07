BursaDEX+
Harga live balancer hari ini adalah 0.8039 USD. Lacak informasi harga aktual BAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live balancer hari ini adalah 0.8039 USD. Lacak informasi harga aktual BAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BAL

Info Harga BAL

Penjelasan BAL

Whitepaper BAL

Situs Web Resmi BAL

Tokenomi BAL

Prakiraan Harga BAL

Riwayat BAL

Panduan Membeli BAL

Konverter BAL ke Mata Uang Fiat

Spot BAL

Futures USDT-M BAL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo balancer

Harga balancer(BAL)

Harga Live 1 BAL ke USD:

$0.8039
$0.8039$0.8039
-2.87%1D
USD
Grafik Harga Live balancer (BAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:48 (UTC+8)

Informasi Harga balancer (BAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.8024
$ 0.8024$ 0.8024
Low 24 Jam
$ 0.8557
$ 0.8557$ 0.8557
High 24 Jam

$ 0.8024
$ 0.8024$ 0.8024

$ 0.8557
$ 0.8557$ 0.8557

$ 74.77226165
$ 74.77226165$ 74.77226165

$ 0.7530492732247144
$ 0.7530492732247144$ 0.7530492732247144

-0.57%

-2.87%

-15.51%

-15.51%

Harga aktual balancer (BAL) adalah $ 0.8039. Selama 24 jam terakhir, BAL diperdagangkan antara low $ 0.8024 dan high $ 0.8557, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAL adalah $ 74.77226165, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.7530492732247144.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAL telah berubah sebesar -0.57% selama 1 jam terakhir, -2.87% selama 24 jam, dan -15.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar balancer (BAL)

No.424

$ 54.55M
$ 54.55M$ 54.55M

$ 201.89K
$ 201.89K$ 201.89K

$ 77.30M
$ 77.30M$ 77.30M

67.86M
67.86M 67.86M

96,150,704
96,150,704 96,150,704

70,470,801.06035425
70,470,801.06035425 70,470,801.06035425

70.57%

2020-06-24 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar balancer saat ini adalah $ 54.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 201.89K. Suplai beredar BAL adalah 67.86M, dan total suplainya sebesar 70470801.06035425. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.30M.

Riwayat Harga balancer (BAL) USD

Pantau perubahan harga balancer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.023754-2.87%
30 Days$ -0.36-30.94%
60 Hari$ -0.4273-34.71%
90 Hari$ -0.5265-39.58%
Perubahan Harga balancer Hari Ini

Hari ini, BAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.023754 (-2.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga balancer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.36 (-30.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga balancer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAL terlihat mengalami perubahan $ -0.4273 (-34.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga balancer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.5265 (-39.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari balancer (BAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga balancer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan balancer (BAL)

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

balancer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi balancer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang balancer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli balancer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga balancer (USD)

Berapa nilai balancer (BAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda balancer (BAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk balancer.

Cek prediksi harga balancer sekarang!

Tokenomi balancer (BAL)

Memahami tokenomi balancer (BAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAL sekarang!

Cara membeli balancer (BAL)

Ingin mengetahui cara membeli balancer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli balancer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAL ke Mata Uang Lokal

1 balancer(BAL) ke VND
21,154.6285
1 balancer(BAL) ke AUD
A$1.238006
1 balancer(BAL) ke GBP
0.610964
1 balancer(BAL) ke EUR
0.691354
1 balancer(BAL) ke USD
$0.8039
1 balancer(BAL) ke MYR
RM3.360302
1 balancer(BAL) ke TRY
33.84419
1 balancer(BAL) ke JPY
¥122.9967
1 balancer(BAL) ke ARS
ARS$1,166.756343
1 balancer(BAL) ke RUB
65.308836
1 balancer(BAL) ke INR
71.273774
1 balancer(BAL) ke IDR
Rp13,398.327974
1 balancer(BAL) ke PHP
47.422061
1 balancer(BAL) ke EGP
￡E.38.02447
1 balancer(BAL) ke BRL
R$4.300865
1 balancer(BAL) ke CAD
C$1.133499
1 balancer(BAL) ke BDT
98.083839
1 balancer(BAL) ke NGN
1,156.683476
1 balancer(BAL) ke COP
$3,080.070499
1 balancer(BAL) ke ZAR
R.13.963743
1 balancer(BAL) ke UAH
33.812034
1 balancer(BAL) ke TZS
T.Sh.1,975.1823
1 balancer(BAL) ke VES
Bs179.2697
1 balancer(BAL) ke CLP
$757.2738
1 balancer(BAL) ke PKR
Rs227.214296
1 balancer(BAL) ke KZT
422.875517
1 balancer(BAL) ke THB
฿26.04636
1 balancer(BAL) ke TWD
NT$24.904822
1 balancer(BAL) ke AED
د.إ2.950313
1 balancer(BAL) ke CHF
Fr0.64312
1 balancer(BAL) ke HKD
HK$6.246303
1 balancer(BAL) ke AMD
֏307.41136
1 balancer(BAL) ke MAD
.د.م7.484309
1 balancer(BAL) ke MXN
$14.928423
1 balancer(BAL) ke SAR
ريال3.014625
1 balancer(BAL) ke ETB
Br123.390611
1 balancer(BAL) ke KES
KSh103.815646
1 balancer(BAL) ke JOD
د.أ0.5699651
1 balancer(BAL) ke PLN
2.958352
1 balancer(BAL) ke RON
лв3.53716
1 balancer(BAL) ke SEK
kr7.685284
1 balancer(BAL) ke BGN
лв1.358591
1 balancer(BAL) ke HUF
Ft268.767887
1 balancer(BAL) ke CZK
16.938173
1 balancer(BAL) ke KWD
د.ك0.2459934
1 balancer(BAL) ke ILS
2.628753
1 balancer(BAL) ke BOB
Bs5.54691
1 balancer(BAL) ke AZN
1.36663
1 balancer(BAL) ke TJS
SM7.411958
1 balancer(BAL) ke GEL
2.178569
1 balancer(BAL) ke AOA
Kz733.47836
1 balancer(BAL) ke BHD
.د.ب0.3022664
1 balancer(BAL) ke BMD
$0.8039
1 balancer(BAL) ke DKK
kr5.193194
1 balancer(BAL) ke HNL
L21.126492
1 balancer(BAL) ke MUR
36.9794
1 balancer(BAL) ke NAD
$13.963743
1 balancer(BAL) ke NOK
kr8.19978
1 balancer(BAL) ke NZD
$1.422903
1 balancer(BAL) ke PAB
B/.0.8039
1 balancer(BAL) ke PGK
K3.432653
1 balancer(BAL) ke QAR
ر.ق2.926196
1 balancer(BAL) ke RSD
дин.81.59585
1 balancer(BAL) ke UZS
soʻm9,570.236564
1 balancer(BAL) ke ALL
L67.423093
1 balancer(BAL) ke ANG
ƒ1.438981
1 balancer(BAL) ke AWG
ƒ1.44702
1 balancer(BAL) ke BBD
$1.6078
1 balancer(BAL) ke BAM
KM1.358591
1 balancer(BAL) ke BIF
Fr2,370.7011
1 balancer(BAL) ke BND
$1.04507
1 balancer(BAL) ke BSD
$0.8039
1 balancer(BAL) ke JMD
$128.905365
1 balancer(BAL) ke KHR
3,228.510634
1 balancer(BAL) ke KMF
Fr343.2653
1 balancer(BAL) ke LAK
17,476.086607
1 balancer(BAL) ke LKR
රු245.084993
1 balancer(BAL) ke MDL
L13.754729
1 balancer(BAL) ke MGA
Ar3,621.16755
1 balancer(BAL) ke MOP
P6.4312
1 balancer(BAL) ke MVR
12.38006
1 balancer(BAL) ke MWK
MK1,393.23909
1 balancer(BAL) ke MZN
MT51.409405
1 balancer(BAL) ke NPR
रु113.91263
1 balancer(BAL) ke PYG
5,701.2588
1 balancer(BAL) ke RWF
Fr1,168.0667
1 balancer(BAL) ke SBD
$6.608058
1 balancer(BAL) ke SCR
11.198327
1 balancer(BAL) ke SRD
$30.95015
1 balancer(BAL) ke SVC
$7.026086
1 balancer(BAL) ke SZL
L13.947665
1 balancer(BAL) ke TMT
m2.81365
1 balancer(BAL) ke TND
د.ت2.3787401
1 balancer(BAL) ke TTD
$5.442403
1 balancer(BAL) ke UGX
Sh2,810.4344
1 balancer(BAL) ke XAF
Fr456.6152
1 balancer(BAL) ke XCD
$2.17053
1 balancer(BAL) ke XOF
Fr456.6152
1 balancer(BAL) ke XPF
Fr82.8017
1 balancer(BAL) ke BWP
P10.812455
1 balancer(BAL) ke BZD
$1.615839
1 balancer(BAL) ke CVE
$77.045776
1 balancer(BAL) ke DJF
Fr143.0942
1 balancer(BAL) ke DOP
$51.69077
1 balancer(BAL) ke DZD
د.ج104.876794
1 balancer(BAL) ke FJD
$1.832892
1 balancer(BAL) ke GNF
Fr6,989.9105
1 balancer(BAL) ke GTQ
Q6.157874
1 balancer(BAL) ke GYD
$168.143724
1 balancer(BAL) ke ISK
kr101.2914

Sumber Daya balancer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai balancer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi balancer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang balancer

Berapa nilai balancer (BAL) hari ini?
Harga live BAL dalam USD adalah 0.8039 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAL ke USD saat ini?
Harga BAL ke USD saat ini adalah $ 0.8039. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar balancer?
Kapitalisasi pasar BAL adalah $ 54.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAL?
Suplai beredar BAL adalah 67.86M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAL?
BAL mencapai harga ATH sebesar 74.77226165 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAL?
BAL mencapai harga ATL 0.7530492732247144 USD.
Berapa volume perdagangan BAL?
Volume perdagangan 24 jam live BAL adalah $ 201.89K USD.
Akankah harga BAL naik lebih tinggi tahun ini?
BAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting balancer (BAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

