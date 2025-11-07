Apa yang dimaksud dengan Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Based Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BASEDAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Based Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Based Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Based Labs (USD)

Berapa nilai Based Labs (BASEDAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Based Labs (BASEDAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Based Labs.

Tokenomi Based Labs (BASEDAI)

Memahami tokenomi Based Labs (BASEDAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BASEDAI sekarang!

Cara membeli Based Labs (BASEDAI)

Ingin mengetahui cara membeli Based Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Based Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BASEDAI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Based Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Based Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Based Labs Berapa nilai Based Labs (BASEDAI) hari ini? Harga live BASEDAI dalam USD adalah 0.1231 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BASEDAI ke USD saat ini? $ 0.1231 . Cobalah Harga BASEDAI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Based Labs? Kapitalisasi pasar BASEDAI adalah $ 4.26M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BASEDAI? Suplai beredar BASEDAI adalah 34.60M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BASEDAI? BASEDAI mencapai harga ATH sebesar 10.751129650865769 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BASEDAI? BASEDAI mencapai harga ATL 0.0912565896878594 USD . Berapa volume perdagangan BASEDAI? Volume perdagangan 24 jam live BASEDAI adalah $ 25.99K USD . Akankah harga BASEDAI naik lebih tinggi tahun ini? BASEDAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BASEDAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

