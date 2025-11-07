BursaDEX+
Harga live Based Labs hari ini adalah 0.1231 USD. Lacak informasi harga aktual BASEDAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BASEDAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BASEDAI

Info Harga BASEDAI

Penjelasan BASEDAI

Whitepaper BASEDAI

Situs Web Resmi BASEDAI

Tokenomi BASEDAI

Prakiraan Harga BASEDAI

Riwayat BASEDAI

Panduan Membeli BASEDAI

Konverter BASEDAI ke Mata Uang Fiat

Spot BASEDAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Based Labs

Harga Based Labs(BASEDAI)

Harga Live 1 BASEDAI ke USD:

$0.1231
-3.45%1D
USD
Grafik Harga Live Based Labs (BASEDAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:17 (UTC+8)

Informasi Harga Based Labs (BASEDAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1177
Low 24 Jam
$ 0.1488
High 24 Jam

$ 0.1177
$ 0.1488
$ 10.751129650865769
$ 0.0912565896878594
-3.91%

-3.45%

-27.55%

-27.55%

Harga aktual Based Labs (BASEDAI) adalah $ 0.1231. Selama 24 jam terakhir, BASEDAI diperdagangkan antara low $ 0.1177 dan high $ 0.1488, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBASEDAI adalah $ 10.751129650865769, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0912565896878594.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BASEDAI telah berubah sebesar -3.91% selama 1 jam terakhir, -3.45% selama 24 jam, dan -27.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Based Labs (BASEDAI)

No.1394

$ 4.26M
$ 25.99K
$ 4.39M
34.60M
35,669,420
35,669,420
97.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Based Labs saat ini adalah $ 4.26M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 25.99K. Suplai beredar BASEDAI adalah 34.60M, dan total suplainya sebesar 35669420. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.39M.

Riwayat Harga Based Labs (BASEDAI) USD

Pantau perubahan harga Based Labs untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.004399-3.45%
30 Days$ -0.2047-62.45%
60 Hari$ -0.1807-59.48%
90 Hari$ -0.1578-56.18%
Perubahan Harga Based Labs Hari Ini

Hari ini, BASEDAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.004399 (-3.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Based Labs 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2047 (-62.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Based Labs 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BASEDAI terlihat mengalami perubahan $ -0.1807 (-59.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Based Labs 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1578 (-56.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Based Labs (BASEDAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Based Labs sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Based Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BASEDAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Based Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Based Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Based Labs (USD)

Berapa nilai Based Labs (BASEDAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Based Labs (BASEDAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Based Labs.

Cek prediksi harga Based Labs sekarang!

Tokenomi Based Labs (BASEDAI)

Memahami tokenomi Based Labs (BASEDAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BASEDAI sekarang!

Cara membeli Based Labs (BASEDAI)

Ingin mengetahui cara membeli Based Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Based Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BASEDAI ke Mata Uang Lokal

1 Based Labs(BASEDAI) ke VND
3,239.3765
1 Based Labs(BASEDAI) ke AUD
A$0.189574
1 Based Labs(BASEDAI) ke GBP
0.093556
1 Based Labs(BASEDAI) ke EUR
0.105866
1 Based Labs(BASEDAI) ke USD
$0.1231
1 Based Labs(BASEDAI) ke MYR
RM0.514558
1 Based Labs(BASEDAI) ke TRY
5.18251
1 Based Labs(BASEDAI) ke JPY
¥18.8343
1 Based Labs(BASEDAI) ke ARS
ARS$178.663647
1 Based Labs(BASEDAI) ke RUB
10.000644
1 Based Labs(BASEDAI) ke INR
10.914046
1 Based Labs(BASEDAI) ke IDR
Rp2,051.665846
1 Based Labs(BASEDAI) ke PHP
7.261669
1 Based Labs(BASEDAI) ke EGP
￡E.5.82263
1 Based Labs(BASEDAI) ke BRL
R$0.658585
1 Based Labs(BASEDAI) ke CAD
C$0.173571
1 Based Labs(BASEDAI) ke BDT
15.019431
1 Based Labs(BASEDAI) ke NGN
177.121204
1 Based Labs(BASEDAI) ke COP
$471.646571
1 Based Labs(BASEDAI) ke ZAR
R.2.138247
1 Based Labs(BASEDAI) ke UAH
5.177586
1 Based Labs(BASEDAI) ke TZS
T.Sh.302.4567
1 Based Labs(BASEDAI) ke VES
Bs27.4513
1 Based Labs(BASEDAI) ke CLP
$115.9602
1 Based Labs(BASEDAI) ke PKR
Rs34.792984
1 Based Labs(BASEDAI) ke KZT
64.754293
1 Based Labs(BASEDAI) ke THB
฿3.98844
1 Based Labs(BASEDAI) ke TWD
NT$3.813638
1 Based Labs(BASEDAI) ke AED
د.إ0.451777
1 Based Labs(BASEDAI) ke CHF
Fr0.09848
1 Based Labs(BASEDAI) ke HKD
HK$0.956487
1 Based Labs(BASEDAI) ke AMD
֏47.07344
1 Based Labs(BASEDAI) ke MAD
.د.م1.146061
1 Based Labs(BASEDAI) ke MXN
$2.285967
1 Based Labs(BASEDAI) ke SAR
ريال0.461625
1 Based Labs(BASEDAI) ke ETB
Br18.894619
1 Based Labs(BASEDAI) ke KES
KSh15.897134
1 Based Labs(BASEDAI) ke JOD
د.أ0.0872779
1 Based Labs(BASEDAI) ke PLN
0.453008
1 Based Labs(BASEDAI) ke RON
лв0.54164
1 Based Labs(BASEDAI) ke SEK
kr1.176836
1 Based Labs(BASEDAI) ke BGN
лв0.208039
1 Based Labs(BASEDAI) ke HUF
Ft41.156023
1 Based Labs(BASEDAI) ke CZK
2.593717
1 Based Labs(BASEDAI) ke KWD
د.ك0.0376686
1 Based Labs(BASEDAI) ke ILS
0.402537
1 Based Labs(BASEDAI) ke BOB
Bs0.84939
1 Based Labs(BASEDAI) ke AZN
0.20927
1 Based Labs(BASEDAI) ke TJS
SM1.134982
1 Based Labs(BASEDAI) ke GEL
0.333601
1 Based Labs(BASEDAI) ke AOA
Kz112.31644
1 Based Labs(BASEDAI) ke BHD
.د.ب0.0462856
1 Based Labs(BASEDAI) ke BMD
$0.1231
1 Based Labs(BASEDAI) ke DKK
kr0.795226
1 Based Labs(BASEDAI) ke HNL
L3.235068
1 Based Labs(BASEDAI) ke MUR
5.6626
1 Based Labs(BASEDAI) ke NAD
$2.138247
1 Based Labs(BASEDAI) ke NOK
kr1.25562
1 Based Labs(BASEDAI) ke NZD
$0.217887
1 Based Labs(BASEDAI) ke PAB
B/.0.1231
1 Based Labs(BASEDAI) ke PGK
K0.525637
1 Based Labs(BASEDAI) ke QAR
ر.ق0.448084
1 Based Labs(BASEDAI) ke RSD
дин.12.49465
1 Based Labs(BASEDAI) ke UZS
soʻm1,465.475956
1 Based Labs(BASEDAI) ke ALL
L10.324397
1 Based Labs(BASEDAI) ke ANG
ƒ0.220349
1 Based Labs(BASEDAI) ke AWG
ƒ0.22158
1 Based Labs(BASEDAI) ke BBD
$0.2462
1 Based Labs(BASEDAI) ke BAM
KM0.208039
1 Based Labs(BASEDAI) ke BIF
Fr363.0219
1 Based Labs(BASEDAI) ke BND
$0.16003
1 Based Labs(BASEDAI) ke BSD
$0.1231
1 Based Labs(BASEDAI) ke JMD
$19.739085
1 Based Labs(BASEDAI) ke KHR
494.376986
1 Based Labs(BASEDAI) ke KMF
Fr52.5637
1 Based Labs(BASEDAI) ke LAK
2,676.086903
1 Based Labs(BASEDAI) ke LKR
රු37.529497
1 Based Labs(BASEDAI) ke MDL
L2.106241
1 Based Labs(BASEDAI) ke MGA
Ar554.50395
1 Based Labs(BASEDAI) ke MOP
P0.9848
1 Based Labs(BASEDAI) ke MVR
1.89574
1 Based Labs(BASEDAI) ke MWK
MK213.34461
1 Based Labs(BASEDAI) ke MZN
MT7.872245
1 Based Labs(BASEDAI) ke NPR
रु17.44327
1 Based Labs(BASEDAI) ke PYG
873.0252
1 Based Labs(BASEDAI) ke RWF
Fr178.8643
1 Based Labs(BASEDAI) ke SBD
$1.011882
1 Based Labs(BASEDAI) ke SCR
1.714783
1 Based Labs(BASEDAI) ke SRD
$4.73935
1 Based Labs(BASEDAI) ke SVC
$1.075894
1 Based Labs(BASEDAI) ke SZL
L2.135785
1 Based Labs(BASEDAI) ke TMT
m0.43085
1 Based Labs(BASEDAI) ke TND
د.ت0.3642529
1 Based Labs(BASEDAI) ke TTD
$0.833387
1 Based Labs(BASEDAI) ke UGX
Sh430.3576
1 Based Labs(BASEDAI) ke XAF
Fr69.9208
1 Based Labs(BASEDAI) ke XCD
$0.33237
1 Based Labs(BASEDAI) ke XOF
Fr69.9208
1 Based Labs(BASEDAI) ke XPF
Fr12.6793
1 Based Labs(BASEDAI) ke BWP
P1.655695
1 Based Labs(BASEDAI) ke BZD
$0.247431
1 Based Labs(BASEDAI) ke CVE
$11.797904
1 Based Labs(BASEDAI) ke DJF
Fr21.9118
1 Based Labs(BASEDAI) ke DOP
$7.91533
1 Based Labs(BASEDAI) ke DZD
د.ج16.059626
1 Based Labs(BASEDAI) ke FJD
$0.280668
1 Based Labs(BASEDAI) ke GNF
Fr1,070.3545
1 Based Labs(BASEDAI) ke GTQ
Q0.942946
1 Based Labs(BASEDAI) ke GYD
$25.747596
1 Based Labs(BASEDAI) ke ISK
kr15.5106

Sumber Daya Based Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Based Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Based Labs
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Based Labs

Berapa nilai Based Labs (BASEDAI) hari ini?
Harga live BASEDAI dalam USD adalah 0.1231 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BASEDAI ke USD saat ini?
Harga BASEDAI ke USD saat ini adalah $ 0.1231. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Based Labs?
Kapitalisasi pasar BASEDAI adalah $ 4.26M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BASEDAI?
Suplai beredar BASEDAI adalah 34.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BASEDAI?
BASEDAI mencapai harga ATH sebesar 10.751129650865769 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BASEDAI?
BASEDAI mencapai harga ATL 0.0912565896878594 USD.
Berapa volume perdagangan BASEDAI?
Volume perdagangan 24 jam live BASEDAI adalah $ 25.99K USD.
Akankah harga BASEDAI naik lebih tinggi tahun ini?
BASEDAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BASEDAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Based Labs (BASEDAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

