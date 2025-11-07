BursaDEX+
Harga live Bert hari ini adalah 0.028671 USD. Lacak informasi harga aktual BERT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BERT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BERT

Info Harga BERT

Penjelasan BERT

Situs Web Resmi BERT

Tokenomi BERT

Prakiraan Harga BERT

Riwayat BERT

Panduan Membeli BERT

Konverter BERT ke Mata Uang Fiat

Spot BERT

Futures USDT-M BERT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bert

Harga Bert(BERT)

Harga Live 1 BERT ke USD:

$0.028672
$0.028672
-6.71%1D
USD
Grafik Harga Live Bert (BERT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:21 (UTC+8)

Informasi Harga Bert (BERT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.028025
$ 0.028025
Low 24 Jam
$ 0.032962
$ 0.032962
High 24 Jam

$ 0.028025
$ 0.028025

$ 0.032962
$ 0.032962

$ 0.19060749447150313
$ 0.19060749447150313

$ 0.000009527614947582
$ 0.000009527614947582

-4.81%

-6.71%

-25.01%

-25.01%

Harga aktual Bert (BERT) adalah $ 0.028671. Selama 24 jam terakhir, BERT diperdagangkan antara low $ 0.028025 dan high $ 0.032962, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBERT adalah $ 0.19060749447150313, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000009527614947582.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BERT telah berubah sebesar -4.81% selama 1 jam terakhir, -6.71% selama 24 jam, dan -25.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bert (BERT)

No.660

$ 27.72M
$ 27.72M

$ 265.29K
$ 265.29K

$ 28.10M
$ 28.10M

966.75M
966.75M

979,947,881
979,947,881

979,946,262.03
979,946,262.03

98.65%

SOL

Kapitalisasi Pasar Bert saat ini adalah $ 27.72M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 265.29K. Suplai beredar BERT adalah 966.75M, dan total suplainya sebesar 979946262.03. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.10M.

Riwayat Harga Bert (BERT) USD

Pantau perubahan harga Bert untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00206227-6.71%
30 Days$ -0.04867-62.93%
60 Hari$ -0.046704-61.97%
90 Hari$ -0.011058-27.84%
Perubahan Harga Bert Hari Ini

Hari ini, BERT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00206227 (-6.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bert 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04867 (-62.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bert 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BERT terlihat mengalami perubahan $ -0.046704 (-61.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bert 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.011058 (-27.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bert (BERT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bert sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bert (BERT)

Bert is a meme coin on the Solana chain.

Bert tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bert Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BERT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bert di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bert dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bert (USD)

Berapa nilai Bert (BERT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bert (BERT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bert.

Cek prediksi harga Bert sekarang!

Tokenomi Bert (BERT)

Memahami tokenomi Bert (BERT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BERT sekarang!

Cara membeli Bert (BERT)

Ingin mengetahui cara membeli Bert? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bert di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BERT ke Mata Uang Lokal

1 Bert(BERT) ke VND
754.477365
1 Bert(BERT) ke AUD
A$0.04415334
1 Bert(BERT) ke GBP
0.02178996
1 Bert(BERT) ke EUR
0.02465706
1 Bert(BERT) ke USD
$0.028671
1 Bert(BERT) ke MYR
RM0.11984478
1 Bert(BERT) ke TRY
1.2070491
1 Bert(BERT) ke JPY
¥4.386663
1 Bert(BERT) ke ARS
ARS$41.61222927
1 Bert(BERT) ke RUB
2.32923204
1 Bert(BERT) ke INR
2.54197086
1 Bert(BERT) ke IDR
Rp477.84980886
1 Bert(BERT) ke PHP
1.69130229
1 Bert(BERT) ke EGP
￡E.1.3561383
1 Bert(BERT) ke BRL
R$0.15338985
1 Bert(BERT) ke CAD
C$0.04042611
1 Bert(BERT) ke BDT
3.49814871
1 Bert(BERT) ke NGN
41.25298164
1 Bert(BERT) ke COP
$109.85035611
1 Bert(BERT) ke ZAR
R.0.49801527
1 Bert(BERT) ke UAH
1.20590226
1 Bert(BERT) ke TZS
T.Sh.70.444647
1 Bert(BERT) ke VES
Bs6.393633
1 Bert(BERT) ke CLP
$27.008082
1 Bert(BERT) ke PKR
Rs8.10357144
1 Bert(BERT) ke KZT
15.08180613
1 Bert(BERT) ke THB
฿0.9289404
1 Bert(BERT) ke TWD
NT$0.88822758
1 Bert(BERT) ke AED
د.إ0.10522257
1 Bert(BERT) ke CHF
Fr0.0229368
1 Bert(BERT) ke HKD
HK$0.22277367
1 Bert(BERT) ke AMD
֏10.9637904
1 Bert(BERT) ke MAD
.د.م0.26692701
1 Bert(BERT) ke MXN
$0.53242047
1 Bert(BERT) ke SAR
ريال0.10751625
1 Bert(BERT) ke ETB
Br4.40071179
1 Bert(BERT) ke KES
KSh3.70257294
1 Bert(BERT) ke JOD
د.أ0.020327739
1 Bert(BERT) ke PLN
0.10550928
1 Bert(BERT) ke RON
лв0.1261524
1 Bert(BERT) ke SEK
kr0.27409476
1 Bert(BERT) ke BGN
лв0.04845399
1 Bert(BERT) ke HUF
Ft9.58557543
1 Bert(BERT) ke CZK
0.60409797
1 Bert(BERT) ke KWD
د.ك0.008773326
1 Bert(BERT) ke ILS
0.09375417
1 Bert(BERT) ke BOB
Bs0.1978299
1 Bert(BERT) ke AZN
0.0487407
1 Bert(BERT) ke TJS
SM0.26434662
1 Bert(BERT) ke GEL
0.07769841
1 Bert(BERT) ke AOA
Kz26.1594204
1 Bert(BERT) ke BHD
.د.ب0.010780296
1 Bert(BERT) ke BMD
$0.028671
1 Bert(BERT) ke DKK
kr0.18521466
1 Bert(BERT) ke HNL
L0.75347388
1 Bert(BERT) ke MUR
1.318866
1 Bert(BERT) ke NAD
$0.49801527
1 Bert(BERT) ke NOK
kr0.2924442
1 Bert(BERT) ke NZD
$0.05074767
1 Bert(BERT) ke PAB
B/.0.028671
1 Bert(BERT) ke PGK
K0.12242517
1 Bert(BERT) ke QAR
ر.ق0.10436244
1 Bert(BERT) ke RSD
дин.2.9101065
1 Bert(BERT) ke UZS
soʻm341.32137396
1 Bert(BERT) ke ALL
L2.40463677
1 Bert(BERT) ke ANG
ƒ0.05132109
1 Bert(BERT) ke AWG
ƒ0.0516078
1 Bert(BERT) ke BBD
$0.057342
1 Bert(BERT) ke BAM
KM0.04845399
1 Bert(BERT) ke BIF
Fr84.550779
1 Bert(BERT) ke BND
$0.0372723
1 Bert(BERT) ke BSD
$0.028671
1 Bert(BERT) ke JMD
$4.59739485
1 Bert(BERT) ke KHR
115.14445626
1 Bert(BERT) ke KMF
Fr12.242517
1 Bert(BERT) ke LAK
623.28259623
1 Bert(BERT) ke LKR
රු8.74092777
1 Bert(BERT) ke MDL
L0.49056081
1 Bert(BERT) ke MGA
Ar129.1485195
1 Bert(BERT) ke MOP
P0.229368
1 Bert(BERT) ke MVR
0.4415334
1 Bert(BERT) ke MWK
MK49.6897101
1 Bert(BERT) ke MZN
MT1.83351045
1 Bert(BERT) ke NPR
रु4.0626807
1 Bert(BERT) ke PYG
203.334732
1 Bert(BERT) ke RWF
Fr41.658963
1 Bert(BERT) ke SBD
$0.23567562
1 Bert(BERT) ke SCR
0.39938703
1 Bert(BERT) ke SRD
$1.1038335
1 Bert(BERT) ke SVC
$0.25058454
1 Bert(BERT) ke SZL
L0.49744185
1 Bert(BERT) ke TMT
m0.1003485
1 Bert(BERT) ke TND
د.ت0.084837489
1 Bert(BERT) ke TTD
$0.19410267
1 Bert(BERT) ke UGX
Sh100.233816
1 Bert(BERT) ke XAF
Fr16.285128
1 Bert(BERT) ke XCD
$0.0774117
1 Bert(BERT) ke XOF
Fr16.285128
1 Bert(BERT) ke XPF
Fr2.953113
1 Bert(BERT) ke BWP
P0.38562495
1 Bert(BERT) ke BZD
$0.05762871
1 Bert(BERT) ke CVE
$2.74782864
1 Bert(BERT) ke DJF
Fr5.103438
1 Bert(BERT) ke DOP
$1.8435453
1 Bert(BERT) ke DZD
د.ج3.74041866
1 Bert(BERT) ke FJD
$0.06536988
1 Bert(BERT) ke GNF
Fr249.294345
1 Bert(BERT) ke GTQ
Q0.21961986
1 Bert(BERT) ke GYD
$5.99682636
1 Bert(BERT) ke ISK
kr3.612546

Sumber Daya Bert

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bert, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Bert
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bert

Berapa nilai Bert (BERT) hari ini?
Harga live BERT dalam USD adalah 0.028671 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BERT ke USD saat ini?
Harga BERT ke USD saat ini adalah $ 0.028671. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bert?
Kapitalisasi pasar BERT adalah $ 27.72M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BERT?
Suplai beredar BERT adalah 966.75M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BERT?
BERT mencapai harga ATH sebesar 0.19060749447150313 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BERT?
BERT mencapai harga ATL 0.000009527614947582 USD.
Berapa volume perdagangan BERT?
Volume perdagangan 24 jam live BERT adalah $ 265.29K USD.
Akankah harga BERT naik lebih tinggi tahun ini?
BERT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BERT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:21 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BERT ke USD

Jumlah

BERT
BERT
USD
USD

1 BERT = 0.028671 USD

Perdagangkan BERT

BERT/USDT
$0.028672
$0.028672
-6.71%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$100,810.36

$3,302.89

$155.21

$1.0003

$1.0315

$100,810.36

$3,302.89

$155.21

$2.1958

$0.9995

$0.00000

$0.00000

$31.07

$0.1155

$0.0004056

$0.017898

$4.670

$0.1155

$0.001632

$0.0000002175

