BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BFIC hari ini adalah 0.85 USD. Lacak informasi harga aktual BFIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BFIC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BFIC hari ini adalah 0.85 USD. Lacak informasi harga aktual BFIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BFIC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BFIC

Info Harga BFIC

Penjelasan BFIC

Whitepaper BFIC

Situs Web Resmi BFIC

Tokenomi BFIC

Prakiraan Harga BFIC

Riwayat BFIC

Panduan Membeli BFIC

Konverter BFIC ke Mata Uang Fiat

Spot BFIC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BFIC

Harga BFIC(BFIC)

Harga Live 1 BFIC ke USD:

$0.85
$0.85$0.85
+2.90%1D
USD
Grafik Harga Live BFIC (BFIC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:28 (UTC+8)

Informasi Harga BFIC (BFIC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.7902
$ 0.7902$ 0.7902
Low 24 Jam
$ 0.899
$ 0.899$ 0.899
High 24 Jam

$ 0.7902
$ 0.7902$ 0.7902

$ 0.899
$ 0.899$ 0.899

$ 44.5205627668438
$ 44.5205627668438$ 44.5205627668438

$ 0.16099897458104975
$ 0.16099897458104975$ 0.16099897458104975

+2.90%

+2.90%

-29.18%

-29.18%

Harga aktual BFIC (BFIC) adalah $ 0.85. Selama 24 jam terakhir, BFIC diperdagangkan antara low $ 0.7902 dan high $ 0.899, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBFIC adalah $ 44.5205627668438, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.16099897458104975.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BFIC telah berubah sebesar +2.90% selama 1 jam terakhir, +2.90% selama 24 jam, dan -29.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BFIC (BFIC)

No.1144

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

$ 51.31K
$ 51.31K$ 51.31K

$ 17.85M
$ 17.85M$ 17.85M

10.58M
10.58M 10.58M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

50.37%

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

BFIC

Kapitalisasi Pasar BFIC saat ini adalah $ 8.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 51.31K. Suplai beredar BFIC adalah 10.58M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.85M.

Riwayat Harga BFIC (BFIC) USD

Pantau perubahan harga BFIC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.023955+2.90%
30 Days$ -0.35-29.17%
60 Hari$ +0.2702+46.60%
90 Hari$ +0.4111+93.66%
Perubahan Harga BFIC Hari Ini

Hari ini, BFIC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.023955 (+2.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BFIC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.35 (-29.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BFIC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BFIC terlihat mengalami perubahan $ +0.2702 (+46.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BFIC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.4111 (+93.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BFIC (BFIC)?

Lihat halaman Riwayat Harga BFIC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

BFIC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BFIC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BFIC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BFIC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BFIC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BFIC (USD)

Berapa nilai BFIC (BFIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BFIC (BFIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BFIC.

Cek prediksi harga BFIC sekarang!

Tokenomi BFIC (BFIC)

Memahami tokenomi BFIC (BFIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BFIC sekarang!

Cara membeli BFIC (BFIC)

Ingin mengetahui cara membeli BFIC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BFIC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BFIC ke Mata Uang Lokal

1 BFIC(BFIC) ke VND
22,367.75
1 BFIC(BFIC) ke AUD
A$1.309
1 BFIC(BFIC) ke GBP
0.646
1 BFIC(BFIC) ke EUR
0.731
1 BFIC(BFIC) ke USD
$0.85
1 BFIC(BFIC) ke MYR
RM3.553
1 BFIC(BFIC) ke TRY
35.785
1 BFIC(BFIC) ke JPY
¥130.05
1 BFIC(BFIC) ke ARS
ARS$1,233.6645
1 BFIC(BFIC) ke RUB
69.054
1 BFIC(BFIC) ke INR
75.361
1 BFIC(BFIC) ke IDR
Rp14,166.661
1 BFIC(BFIC) ke PHP
50.1415
1 BFIC(BFIC) ke EGP
￡E.40.205
1 BFIC(BFIC) ke BRL
R$4.5475
1 BFIC(BFIC) ke CAD
C$1.1985
1 BFIC(BFIC) ke BDT
103.7085
1 BFIC(BFIC) ke NGN
1,223.014
1 BFIC(BFIC) ke COP
$3,256.6985
1 BFIC(BFIC) ke ZAR
R.14.7645
1 BFIC(BFIC) ke UAH
35.751
1 BFIC(BFIC) ke TZS
T.Sh.2,088.45
1 BFIC(BFIC) ke VES
Bs189.55
1 BFIC(BFIC) ke CLP
$800.7
1 BFIC(BFIC) ke PKR
Rs240.244
1 BFIC(BFIC) ke KZT
447.1255
1 BFIC(BFIC) ke THB
฿27.54
1 BFIC(BFIC) ke TWD
NT$26.333
1 BFIC(BFIC) ke AED
د.إ3.1195
1 BFIC(BFIC) ke CHF
Fr0.68
1 BFIC(BFIC) ke HKD
HK$6.6045
1 BFIC(BFIC) ke AMD
֏325.04
1 BFIC(BFIC) ke MAD
.د.م7.9135
1 BFIC(BFIC) ke MXN
$15.7845
1 BFIC(BFIC) ke SAR
ريال3.1875
1 BFIC(BFIC) ke ETB
Br130.4665
1 BFIC(BFIC) ke KES
KSh109.769
1 BFIC(BFIC) ke JOD
د.أ0.60265
1 BFIC(BFIC) ke PLN
3.128
1 BFIC(BFIC) ke RON
лв3.74
1 BFIC(BFIC) ke SEK
kr8.126
1 BFIC(BFIC) ke BGN
лв1.4365
1 BFIC(BFIC) ke HUF
Ft284.1805
1 BFIC(BFIC) ke CZK
17.9095
1 BFIC(BFIC) ke KWD
د.ك0.2601
1 BFIC(BFIC) ke ILS
2.7795
1 BFIC(BFIC) ke BOB
Bs5.865
1 BFIC(BFIC) ke AZN
1.445
1 BFIC(BFIC) ke TJS
SM7.837
1 BFIC(BFIC) ke GEL
2.3035
1 BFIC(BFIC) ke AOA
Kz775.54
1 BFIC(BFIC) ke BHD
.د.ب0.3196
1 BFIC(BFIC) ke BMD
$0.85
1 BFIC(BFIC) ke DKK
kr5.491
1 BFIC(BFIC) ke HNL
L22.338
1 BFIC(BFIC) ke MUR
39.1
1 BFIC(BFIC) ke NAD
$14.7645
1 BFIC(BFIC) ke NOK
kr8.67
1 BFIC(BFIC) ke NZD
$1.5045
1 BFIC(BFIC) ke PAB
B/.0.85
1 BFIC(BFIC) ke PGK
K3.6295
1 BFIC(BFIC) ke QAR
ر.ق3.094
1 BFIC(BFIC) ke RSD
дин.86.275
1 BFIC(BFIC) ke UZS
soʻm10,119.046
1 BFIC(BFIC) ke ALL
L71.2895
1 BFIC(BFIC) ke ANG
ƒ1.5215
1 BFIC(BFIC) ke AWG
ƒ1.53
1 BFIC(BFIC) ke BBD
$1.7
1 BFIC(BFIC) ke BAM
KM1.4365
1 BFIC(BFIC) ke BIF
Fr2,506.65
1 BFIC(BFIC) ke BND
$1.105
1 BFIC(BFIC) ke BSD
$0.85
1 BFIC(BFIC) ke JMD
$136.2975
1 BFIC(BFIC) ke KHR
3,413.651
1 BFIC(BFIC) ke KMF
Fr362.95
1 BFIC(BFIC) ke LAK
18,478.2605
1 BFIC(BFIC) ke LKR
රු259.1395
1 BFIC(BFIC) ke MDL
L14.5435
1 BFIC(BFIC) ke MGA
Ar3,828.825
1 BFIC(BFIC) ke MOP
P6.8
1 BFIC(BFIC) ke MVR
13.09
1 BFIC(BFIC) ke MWK
MK1,473.135
1 BFIC(BFIC) ke MZN
MT54.3575
1 BFIC(BFIC) ke NPR
रु120.445
1 BFIC(BFIC) ke PYG
6,028.2
1 BFIC(BFIC) ke RWF
Fr1,235.05
1 BFIC(BFIC) ke SBD
$6.987
1 BFIC(BFIC) ke SCR
11.8405
1 BFIC(BFIC) ke SRD
$32.725
1 BFIC(BFIC) ke SVC
$7.429
1 BFIC(BFIC) ke SZL
L14.7475
1 BFIC(BFIC) ke TMT
m2.975
1 BFIC(BFIC) ke TND
د.ت2.51515
1 BFIC(BFIC) ke TTD
$5.7545
1 BFIC(BFIC) ke UGX
Sh2,971.6
1 BFIC(BFIC) ke XAF
Fr482.8
1 BFIC(BFIC) ke XCD
$2.295
1 BFIC(BFIC) ke XOF
Fr482.8
1 BFIC(BFIC) ke XPF
Fr87.55
1 BFIC(BFIC) ke BWP
P11.4325
1 BFIC(BFIC) ke BZD
$1.7085
1 BFIC(BFIC) ke CVE
$81.464
1 BFIC(BFIC) ke DJF
Fr151.3
1 BFIC(BFIC) ke DOP
$54.655
1 BFIC(BFIC) ke DZD
د.ج110.891
1 BFIC(BFIC) ke FJD
$1.938
1 BFIC(BFIC) ke GNF
Fr7,390.75
1 BFIC(BFIC) ke GTQ
Q6.511
1 BFIC(BFIC) ke GYD
$177.786
1 BFIC(BFIC) ke ISK
kr107.1

Sumber Daya BFIC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BFIC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BFIC
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BFIC

Berapa nilai BFIC (BFIC) hari ini?
Harga live BFIC dalam USD adalah 0.85 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BFIC ke USD saat ini?
Harga BFIC ke USD saat ini adalah $ 0.85. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BFIC?
Kapitalisasi pasar BFIC adalah $ 8.99M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BFIC?
Suplai beredar BFIC adalah 10.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BFIC?
BFIC mencapai harga ATH sebesar 44.5205627668438 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BFIC?
BFIC mencapai harga ATL 0.16099897458104975 USD.
Berapa volume perdagangan BFIC?
Volume perdagangan 24 jam live BFIC adalah $ 51.31K USD.
Akankah harga BFIC naik lebih tinggi tahun ini?
BFIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BFIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:13:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BFIC (BFIC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BFIC ke USD

Jumlah

BFIC
BFIC
USD
USD

1 BFIC = 0.85 USD

Perdagangkan BFIC

BFIC/USDT
$0.85
$0.85$0.85
+2.90%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,836.66
$100,836.66$100,836.66

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.03
$3,304.03$3,304.03

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0319
$1.0319$1.0319

+20.26%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,836.66
$100,836.66$100,836.66

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.03
$3,304.03$3,304.03

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1984
$2.1984$2.1984

-1.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0010
$1.0010$1.0010

-1.48%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004063
$0.0004063$0.0004063

+170.86%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017885
$0.017885$0.017885

+1,688.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.670
$4.670$4.670

+367.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001633
$0.001633$0.001633

+50.09%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002175
$0.0000002175$0.0000002175

+45.00%