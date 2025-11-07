Apa yang dimaksud dengan BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution. BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Prediksi Harga BFIC (USD)

Berapa nilai BFIC (BFIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BFIC (BFIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BFIC.

Tokenomi BFIC (BFIC)

Cara membeli BFIC (BFIC)

BFIC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya BFIC

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BFIC Berapa nilai BFIC (BFIC) hari ini? Harga live BFIC dalam USD adalah 0.85 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BFIC ke USD saat ini? $ 0.85 . Cobalah Harga BFIC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BFIC? Kapitalisasi pasar BFIC adalah $ 8.99M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BFIC? Suplai beredar BFIC adalah 10.58M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BFIC? BFIC mencapai harga ATH sebesar 44.5205627668438 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BFIC? BFIC mencapai harga ATL 0.16099897458104975 USD . Berapa volume perdagangan BFIC? Volume perdagangan 24 jam live BFIC adalah $ 51.31K USD . Akankah harga BFIC naik lebih tinggi tahun ini? BFIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BFIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BFIC (BFIC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

