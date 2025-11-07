Apa yang dimaksud dengan Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token tersedia di MEXC



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BGB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Bitget Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bitget Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bitget Token (USD)

Berapa nilai Bitget Token (BGB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitget Token (BGB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitget Token.

Cek prediksi harga Bitget Token sekarang!

Tokenomi Bitget Token (BGB)

Memahami tokenomi Bitget Token (BGB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BGB sekarang!

Cara membeli Bitget Token (BGB)

Ingin mengetahui cara membeli Bitget Token? Prosesnya mudah dan tidak repot!

BGB ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Bitget Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitget Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitget Token Berapa nilai Bitget Token (BGB) hari ini? Harga live BGB dalam USD adalah 4.03767 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BGB ke USD saat ini? $ 4.03767 . Cobalah Harga BGB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bitget Token? Kapitalisasi pasar BGB adalah $ 2.82B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BGB? Suplai beredar BGB adalah 697.65M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BGB? BGB mencapai harga ATH sebesar 8.48508718732009 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BGB? BGB mencapai harga ATL 0.05835925 USD . Berapa volume perdagangan BGB? Volume perdagangan 24 jam live BGB adalah $ 484.13K USD . Akankah harga BGB naik lebih tinggi tahun ini? BGB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BGB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Bitget Token (BGB)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

