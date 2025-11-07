BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bitget Token hari ini adalah 4.03767 USD. Lacak informasi harga aktual BGB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BGB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bitget Token hari ini adalah 4.03767 USD. Lacak informasi harga aktual BGB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BGB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BGB

Info Harga BGB

Penjelasan BGB

Whitepaper BGB

Situs Web Resmi BGB

Tokenomi BGB

Prakiraan Harga BGB

Riwayat BGB

Panduan Membeli BGB

Konverter BGB ke Mata Uang Fiat

Spot BGB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bitget Token

Harga Bitget Token(BGB)

Harga Live 1 BGB ke USD:

$4.04032
$4.04032$4.04032
-0.14%1D
USD
Grafik Harga Live Bitget Token (BGB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:29:07 (UTC+8)

Informasi Harga Bitget Token (BGB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 4.00495
$ 4.00495$ 4.00495
Low 24 Jam
$ 4.16
$ 4.16$ 4.16
High 24 Jam

$ 4.00495
$ 4.00495$ 4.00495

$ 4.16
$ 4.16$ 4.16

$ 8.48508718732009
$ 8.48508718732009$ 8.48508718732009

$ 0.05835925
$ 0.05835925$ 0.05835925

+0.31%

-0.13%

-11.28%

-11.28%

Harga aktual Bitget Token (BGB) adalah $ 4.03767. Selama 24 jam terakhir, BGB diperdagangkan antara low $ 4.00495 dan high $ 4.16, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBGB adalah $ 8.48508718732009, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05835925.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BGB telah berubah sebesar +0.31% selama 1 jam terakhir, -0.13% selama 24 jam, dan -11.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitget Token (BGB)

No.35

$ 2.82B
$ 2.82B$ 2.82B

$ 484.13K
$ 484.13K$ 484.13K

$ 3.71B
$ 3.71B$ 3.71B

697.65M
697.65M 697.65M

919,992,035.98
919,992,035.98 919,992,035.98

919,992,035.9787906
919,992,035.9787906 919,992,035.9787906

75.83%

0.08%

ETH

Kapitalisasi Pasar Bitget Token saat ini adalah $ 2.82B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 484.13K. Suplai beredar BGB adalah 697.65M, dan total suplainya sebesar 919992035.9787906. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.71B.

Riwayat Harga Bitget Token (BGB) USD

Pantau perubahan harga Bitget Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0056644-0.13%
30 Days$ -1.55913-27.86%
60 Hari$ -0.81095-16.73%
90 Hari$ -0.44223-9.88%
Perubahan Harga Bitget Token Hari Ini

Hari ini, BGB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0056644 (-0.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bitget Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.55913 (-27.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bitget Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BGB terlihat mengalami perubahan $ -0.81095 (-16.73%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bitget Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.44223 (-9.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bitget Token (BGB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bitget Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bitget Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BGB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bitget Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bitget Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bitget Token (USD)

Berapa nilai Bitget Token (BGB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitget Token (BGB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitget Token.

Cek prediksi harga Bitget Token sekarang!

Tokenomi Bitget Token (BGB)

Memahami tokenomi Bitget Token (BGB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BGB sekarang!

Cara membeli Bitget Token (BGB)

Ingin mengetahui cara membeli Bitget Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bitget Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BGB ke Mata Uang Lokal

1 Bitget Token(BGB) ke VND
106,251.28605
1 Bitget Token(BGB) ke AUD
A$6.2180118
1 Bitget Token(BGB) ke GBP
3.0686292
1 Bitget Token(BGB) ke EUR
3.4723962
1 Bitget Token(BGB) ke USD
$4.03767
1 Bitget Token(BGB) ke MYR
RM16.8774606
1 Bitget Token(BGB) ke TRY
170.3492973
1 Bitget Token(BGB) ke JPY
¥617.76351
1 Bitget Token(BGB) ke ARS
ARS$5,860.1531079
1 Bitget Token(BGB) ke RUB
328.0606875
1 Bitget Token(BGB) ke INR
358.0201989
1 Bitget Token(BGB) ke IDR
Rp67,294.4730822
1 Bitget Token(BGB) ke PHP
237.9802698
1 Bitget Token(BGB) ke EGP
￡E.190.9414143
1 Bitget Token(BGB) ke BRL
R$21.5611578
1 Bitget Token(BGB) ke CAD
C$5.6931147
1 Bitget Token(BGB) ke BDT
492.6361167
1 Bitget Token(BGB) ke NGN
5,809.5611028
1 Bitget Token(BGB) ke COP
$15,469.9692147
1 Bitget Token(BGB) ke ZAR
R.70.1343279
1 Bitget Token(BGB) ke UAH
169.8244002
1 Bitget Token(BGB) ke TZS
T.Sh.9,920.55519
1 Bitget Token(BGB) ke VES
Bs916.55109
1 Bitget Token(BGB) ke CLP
$3,807.52281
1 Bitget Token(BGB) ke PKR
Rs1,141.2070488
1 Bitget Token(BGB) ke KZT
2,123.9355501
1 Bitget Token(BGB) ke THB
฿130.7397546
1 Bitget Token(BGB) ke TWD
NT$125.0870166
1 Bitget Token(BGB) ke AED
د.إ14.8182489
1 Bitget Token(BGB) ke CHF
Fr3.230136
1 Bitget Token(BGB) ke HKD
HK$31.3726959
1 Bitget Token(BGB) ke AMD
֏1,544.005008
1 Bitget Token(BGB) ke MAD
.د.م37.550331
1 Bitget Token(BGB) ke MXN
$74.9795319
1 Bitget Token(BGB) ke SAR
ريال15.1412625
1 Bitget Token(BGB) ke ETB
Br621.3570363
1 Bitget Token(BGB) ke KES
KSh521.4247038
1 Bitget Token(BGB) ke JOD
د.أ2.86270803
1 Bitget Token(BGB) ke PLN
14.8586256
1 Bitget Token(BGB) ke RON
лв17.765748
1 Bitget Token(BGB) ke SEK
kr38.6405019
1 Bitget Token(BGB) ke BGN
лв6.8236623
1 Bitget Token(BGB) ke HUF
Ft1,351.7311626
1 Bitget Token(BGB) ke CZK
85.1544603
1 Bitget Token(BGB) ke KWD
د.ك1.23552702
1 Bitget Token(BGB) ke ILS
13.2031809
1 Bitget Token(BGB) ke BOB
Bs27.859923
1 Bitget Token(BGB) ke AZN
6.864039
1 Bitget Token(BGB) ke TJS
SM37.2273174
1 Bitget Token(BGB) ke GEL
10.9420857
1 Bitget Token(BGB) ke AOA
Kz3,700.8879453
1 Bitget Token(BGB) ke BHD
.د.ب1.52220159
1 Bitget Token(BGB) ke BMD
$4.03767
1 Bitget Token(BGB) ke DKK
kr26.1237249
1 Bitget Token(BGB) ke HNL
L106.3522278
1 Bitget Token(BGB) ke MUR
185.4905598
1 Bitget Token(BGB) ke NAD
$70.1343279
1 Bitget Token(BGB) ke NOK
kr41.1438573
1 Bitget Token(BGB) ke NZD
$7.1466759
1 Bitget Token(BGB) ke PAB
B/.4.03767
1 Bitget Token(BGB) ke PGK
K16.958214
1 Bitget Token(BGB) ke QAR
ر.ق14.6971188
1 Bitget Token(BGB) ke RSD
дин.410.1465186
1 Bitget Token(BGB) ke UZS
soʻm48,646.6153173
1 Bitget Token(BGB) ke ALL
L338.5586295
1 Bitget Token(BGB) ke ANG
ƒ7.2274293
1 Bitget Token(BGB) ke AWG
ƒ7.267806
1 Bitget Token(BGB) ke BBD
$8.07534
1 Bitget Token(BGB) ke BAM
KM6.8236623
1 Bitget Token(BGB) ke BIF
Fr11,907.08883
1 Bitget Token(BGB) ke BND
$5.248971
1 Bitget Token(BGB) ke BSD
$4.03767
1 Bitget Token(BGB) ke JMD
$647.4403845
1 Bitget Token(BGB) ke KHR
16,215.5249802
1 Bitget Token(BGB) ke KMF
Fr1,695.8214
1 Bitget Token(BGB) ke LAK
87,775.4330271
1 Bitget Token(BGB) ke LKR
රු1,230.9644529
1 Bitget Token(BGB) ke MDL
L68.64039
1 Bitget Token(BGB) ke MGA
Ar18,187.684515
1 Bitget Token(BGB) ke MOP
P32.30136
1 Bitget Token(BGB) ke MVR
62.180118
1 Bitget Token(BGB) ke MWK
MK7,009.8392637
1 Bitget Token(BGB) ke MZN
MT258.2089965
1 Bitget Token(BGB) ke NPR
रु572.137839
1 Bitget Token(BGB) ke PYG
28,635.15564
1 Bitget Token(BGB) ke RWF
Fr5,858.65917
1 Bitget Token(BGB) ke SBD
$33.2300241
1 Bitget Token(BGB) ke SCR
56.52738
1 Bitget Token(BGB) ke SRD
$155.450295
1 Bitget Token(BGB) ke SVC
$35.2892358
1 Bitget Token(BGB) ke SZL
L70.0939512
1 Bitget Token(BGB) ke TMT
m14.131845
1 Bitget Token(BGB) ke TND
د.ت11.94746553
1 Bitget Token(BGB) ke TTD
$27.3350259
1 Bitget Token(BGB) ke UGX
Sh14,115.69432
1 Bitget Token(BGB) ke XAF
Fr2,293.39656
1 Bitget Token(BGB) ke XCD
$10.901709
1 Bitget Token(BGB) ke XOF
Fr2,293.39656
1 Bitget Token(BGB) ke XPF
Fr415.88001
1 Bitget Token(BGB) ke BWP
P54.3066615
1 Bitget Token(BGB) ke BZD
$8.1157167
1 Bitget Token(BGB) ke CVE
$386.9702928
1 Bitget Token(BGB) ke DJF
Fr714.66759
1 Bitget Token(BGB) ke DOP
$259.6625577
1 Bitget Token(BGB) ke DZD
د.ج526.7544282
1 Bitget Token(BGB) ke FJD
$9.2058876
1 Bitget Token(BGB) ke GNF
Fr35,107.54065
1 Bitget Token(BGB) ke GTQ
Q30.9285522
1 Bitget Token(BGB) ke GYD
$844.5190572
1 Bitget Token(BGB) ke ISK
kr508.74642

Sumber Daya Bitget Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitget Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bitget Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitget Token

Berapa nilai Bitget Token (BGB) hari ini?
Harga live BGB dalam USD adalah 4.03767 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BGB ke USD saat ini?
Harga BGB ke USD saat ini adalah $ 4.03767. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitget Token?
Kapitalisasi pasar BGB adalah $ 2.82B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BGB?
Suplai beredar BGB adalah 697.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BGB?
BGB mencapai harga ATH sebesar 8.48508718732009 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BGB?
BGB mencapai harga ATL 0.05835925 USD.
Berapa volume perdagangan BGB?
Volume perdagangan 24 jam live BGB adalah $ 484.13K USD.
Akankah harga BGB naik lebih tinggi tahun ini?
BGB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BGB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:29:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bitget Token (BGB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BGB ke USD

Jumlah

BGB
BGB
USD
USD

1 BGB = 4.03767 USD

Perdagangkan BGB

BGB/USDT
$4.04032
$4.04032$4.04032
-0.13%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,763.36
$101,763.36$101,763.36

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.89
$3,324.89$3,324.89

+0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.86
$156.86$156.86

+0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0489
$1.0489$1.0489

+22.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,763.36
$101,763.36$101,763.36

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.89
$3,324.89$3,324.89

+0.75%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2192
$2.2192$2.2192

-0.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.86
$156.86$156.86

+0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0237
$1.0237$1.0237

+0.74%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0895
$0.0895$0.0895

+79.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012431
$0.012431$0.012431

+1,143.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009745
$0.009745$0.009745

+356.65%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.322
$4.322$4.322

+332.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0895
$0.0895$0.0895

+79.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002361
$0.0000002361$0.0000002361

+57.40%