Kalender unlock Januari sangat padat, dengan empat proyek besar a

TRUMP, ONDO, BGB, HYPE, memimpin pembukaan kunci token senilai $5,5 miliar di bulan Januari

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/05 17:04
Kalender unlock Januari sangat terkonsentrasi, dengan empat proyek besar menyumbang lebih dari sepertiga dari semua token yang akan memasuki sirkulasi.

Lebih dari $5,5 miliar cryptocurrency dijadwalkan untuk unlock pada Januari, dengan token ONDO, BGB, HYPE, dan TRUMP menyumbang beberapa rilis terbesar bulan ini. 

Menurut pelacak data token unlocks Tokenomist, Januari akan melihat lebih dari $5,5 miliar dalam token unlocks. Sekitar $2,5 miliar akan dirilis melalui cliff unlock, yang berarti token dibuka sekaligus. $3 miliar lainnya akan memasuki sirkulasi melalui rilis linear, mendistribusikan token secara bertahap dari waktu ke waktu, menciptakan peningkatan pasokan yang kurang mendadak. 

Crypto vesting adalah proses mengunci alokasi token dan merilisnya dari waktu ke waktu untuk mencegah peningkatan awal atau mendadak dalam pasokan yang beredar. Jadwal ini sering mencakup lockup awal diikuti oleh unlock berkala, menyelaraskan insentif jangka panjang sambil mengelola dampak pasar. 

Peluang Pasar
