BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bistroo hari ini adalah 0.00515 USD. Lacak informasi harga aktual BIST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIST dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bistroo hari ini adalah 0.00515 USD. Lacak informasi harga aktual BIST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BIST

Info Harga BIST

Penjelasan BIST

Whitepaper BIST

Situs Web Resmi BIST

Tokenomi BIST

Prakiraan Harga BIST

Riwayat BIST

Panduan Membeli BIST

Konverter BIST ke Mata Uang Fiat

Spot BIST

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bistroo

Harga Bistroo(BIST)

Harga Live 1 BIST ke USD:

$0.00515
$0.00515$0.00515
+0.19%1D
USD
Grafik Harga Live Bistroo (BIST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:16 (UTC+8)

Informasi Harga Bistroo (BIST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00507
$ 0.00507$ 0.00507
Low 24 Jam
$ 0.00524
$ 0.00524$ 0.00524
High 24 Jam

$ 0.00507
$ 0.00507$ 0.00507

$ 0.00524
$ 0.00524$ 0.00524

$ 0.36994173
$ 0.36994173$ 0.36994173

$ 0.004729055606684382
$ 0.004729055606684382$ 0.004729055606684382

+0.19%

+0.19%

-12.12%

-12.12%

Harga aktual Bistroo (BIST) adalah $ 0.00515. Selama 24 jam terakhir, BIST diperdagangkan antara low $ 0.00507 dan high $ 0.00524, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBIST adalah $ 0.36994173, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004729055606684382.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BIST telah berubah sebesar +0.19% selama 1 jam terakhir, +0.19% selama 24 jam, dan -12.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bistroo (BIST)

No.2710

$ 285.70K
$ 285.70K$ 285.70K

$ 103.59K
$ 103.59K$ 103.59K

$ 493.09K
$ 493.09K$ 493.09K

55.48M
55.48M 55.48M

95,745,081
95,745,081 95,745,081

94,642,461
94,642,461 94,642,461

57.94%

ETH

Kapitalisasi Pasar Bistroo saat ini adalah $ 285.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.59K. Suplai beredar BIST adalah 55.48M, dan total suplainya sebesar 94642461. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 493.09K.

Riwayat Harga Bistroo (BIST) USD

Pantau perubahan harga Bistroo untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000098+0.19%
30 Days$ -0.00195-27.47%
60 Hari$ -0.0026-33.55%
90 Hari$ -0.00418-44.81%
Perubahan Harga Bistroo Hari Ini

Hari ini, BIST tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000098 (+0.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bistroo 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00195 (-27.47%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bistroo 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BIST terlihat mengalami perubahan $ -0.0026 (-33.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bistroo 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00418 (-44.81%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bistroo (BIST)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bistroo sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bistroo (BIST)

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Bistroo tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bistroo Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BIST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bistroo di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bistroo dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bistroo (USD)

Berapa nilai Bistroo (BIST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bistroo (BIST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bistroo.

Cek prediksi harga Bistroo sekarang!

Tokenomi Bistroo (BIST)

Memahami tokenomi Bistroo (BIST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BIST sekarang!

Cara membeli Bistroo (BIST)

Ingin mengetahui cara membeli Bistroo? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bistroo di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BIST ke Mata Uang Lokal

1 Bistroo(BIST) ke VND
135.52225
1 Bistroo(BIST) ke AUD
A$0.007931
1 Bistroo(BIST) ke GBP
0.003914
1 Bistroo(BIST) ke EUR
0.004429
1 Bistroo(BIST) ke USD
$0.00515
1 Bistroo(BIST) ke MYR
RM0.021527
1 Bistroo(BIST) ke TRY
0.2172785
1 Bistroo(BIST) ke JPY
¥0.7828
1 Bistroo(BIST) ke ARS
ARS$7.4745555
1 Bistroo(BIST) ke RUB
0.418386
1 Bistroo(BIST) ke INR
0.4566505
1 Bistroo(BIST) ke IDR
Rp85.833299
1 Bistroo(BIST) ke PHP
0.3034895
1 Bistroo(BIST) ke EGP
￡E.0.243595
1 Bistroo(BIST) ke BRL
R$0.0275525
1 Bistroo(BIST) ke CAD
C$0.0072615
1 Bistroo(BIST) ke BDT
0.6283515
1 Bistroo(BIST) ke NGN
7.410026
1 Bistroo(BIST) ke COP
$19.7317615
1 Bistroo(BIST) ke ZAR
R.0.0894555
1 Bistroo(BIST) ke UAH
0.216609
1 Bistroo(BIST) ke TZS
T.Sh.12.65355
1 Bistroo(BIST) ke VES
Bs1.16905
1 Bistroo(BIST) ke CLP
$4.85645
1 Bistroo(BIST) ke PKR
Rs1.455596
1 Bistroo(BIST) ke KZT
2.7090545
1 Bistroo(BIST) ke THB
฿0.16686
1 Bistroo(BIST) ke TWD
NT$0.1595985
1 Bistroo(BIST) ke AED
د.إ0.0189005
1 Bistroo(BIST) ke CHF
Fr0.00412
1 Bistroo(BIST) ke HKD
HK$0.0400155
1 Bistroo(BIST) ke AMD
֏1.96936
1 Bistroo(BIST) ke MAD
.د.م0.047895
1 Bistroo(BIST) ke MXN
$0.0956355
1 Bistroo(BIST) ke SAR
ريال0.0193125
1 Bistroo(BIST) ke ETB
Br0.7925335
1 Bistroo(BIST) ke KES
KSh0.665174
1 Bistroo(BIST) ke JOD
د.أ0.00365135
1 Bistroo(BIST) ke PLN
0.018952
1 Bistroo(BIST) ke RON
лв0.02266
1 Bistroo(BIST) ke SEK
kr0.0492855
1 Bistroo(BIST) ke BGN
лв0.0087035
1 Bistroo(BIST) ke HUF
Ft1.722366
1 Bistroo(BIST) ke CZK
0.1085105
1 Bistroo(BIST) ke KWD
د.ك0.0015759
1 Bistroo(BIST) ke ILS
0.0168405
1 Bistroo(BIST) ke BOB
Bs0.035535
1 Bistroo(BIST) ke AZN
0.008755
1 Bistroo(BIST) ke TJS
SM0.047483
1 Bistroo(BIST) ke GEL
0.0139565
1 Bistroo(BIST) ke AOA
Kz4.7204385
1 Bistroo(BIST) ke BHD
.د.ب0.0019364
1 Bistroo(BIST) ke BMD
$0.00515
1 Bistroo(BIST) ke DKK
kr0.033269
1 Bistroo(BIST) ke HNL
L0.135651
1 Bistroo(BIST) ke MUR
0.2369
1 Bistroo(BIST) ke NAD
$0.0894555
1 Bistroo(BIST) ke NOK
kr0.0524785
1 Bistroo(BIST) ke NZD
$0.0091155
1 Bistroo(BIST) ke PAB
B/.0.00515
1 Bistroo(BIST) ke PGK
K0.02163
1 Bistroo(BIST) ke QAR
ر.ق0.018746
1 Bistroo(BIST) ke RSD
дин.0.522828
1 Bistroo(BIST) ke UZS
soʻm62.0481785
1 Bistroo(BIST) ke ALL
L0.4318275
1 Bistroo(BIST) ke ANG
ƒ0.0092185
1 Bistroo(BIST) ke AWG
ƒ0.00927
1 Bistroo(BIST) ke BBD
$0.0103
1 Bistroo(BIST) ke BAM
KM0.0087035
1 Bistroo(BIST) ke BIF
Fr15.18735
1 Bistroo(BIST) ke BND
$0.006695
1 Bistroo(BIST) ke BSD
$0.00515
1 Bistroo(BIST) ke JMD
$0.8258025
1 Bistroo(BIST) ke KHR
20.682709
1 Bistroo(BIST) ke KMF
Fr2.163
1 Bistroo(BIST) ke LAK
111.9565195
1 Bistroo(BIST) ke LKR
රු1.5700805
1 Bistroo(BIST) ke MDL
L0.08755
1 Bistroo(BIST) ke MGA
Ar23.198175
1 Bistroo(BIST) ke MOP
P0.0412
1 Bistroo(BIST) ke MVR
0.07931
1 Bistroo(BIST) ke MWK
MK8.9409665
1 Bistroo(BIST) ke MZN
MT0.3293425
1 Bistroo(BIST) ke NPR
रु0.729755
1 Bistroo(BIST) ke PYG
36.5238
1 Bistroo(BIST) ke RWF
Fr7.47265
1 Bistroo(BIST) ke SBD
$0.0423845
1 Bistroo(BIST) ke SCR
0.0743145
1 Bistroo(BIST) ke SRD
$0.198275
1 Bistroo(BIST) ke SVC
$0.045011
1 Bistroo(BIST) ke SZL
L0.089404
1 Bistroo(BIST) ke TMT
m0.018025
1 Bistroo(BIST) ke TND
د.ت0.01523885
1 Bistroo(BIST) ke TTD
$0.0348655
1 Bistroo(BIST) ke UGX
Sh18.0044
1 Bistroo(BIST) ke XAF
Fr2.9252
1 Bistroo(BIST) ke XCD
$0.013905
1 Bistroo(BIST) ke XOF
Fr2.9252
1 Bistroo(BIST) ke XPF
Fr0.53045
1 Bistroo(BIST) ke BWP
P0.0692675
1 Bistroo(BIST) ke BZD
$0.0103515
1 Bistroo(BIST) ke CVE
$0.493576
1 Bistroo(BIST) ke DJF
Fr0.91155
1 Bistroo(BIST) ke DOP
$0.3311965
1 Bistroo(BIST) ke DZD
د.ج0.672384
1 Bistroo(BIST) ke FJD
$0.011742
1 Bistroo(BIST) ke GNF
Fr44.77925
1 Bistroo(BIST) ke GTQ
Q0.039449
1 Bistroo(BIST) ke GYD
$1.077174
1 Bistroo(BIST) ke ISK
kr0.6489

Sumber Daya Bistroo

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bistroo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bistroo
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bistroo

Berapa nilai Bistroo (BIST) hari ini?
Harga live BIST dalam USD adalah 0.00515 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BIST ke USD saat ini?
Harga BIST ke USD saat ini adalah $ 0.00515. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bistroo?
Kapitalisasi pasar BIST adalah $ 285.70K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BIST?
Suplai beredar BIST adalah 55.48M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BIST?
BIST mencapai harga ATH sebesar 0.36994173 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BIST?
BIST mencapai harga ATL 0.004729055606684382 USD.
Berapa volume perdagangan BIST?
Volume perdagangan 24 jam live BIST adalah $ 103.59K USD.
Akankah harga BIST naik lebih tinggi tahun ini?
BIST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BIST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bistroo (BIST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BIST ke USD

Jumlah

BIST
BIST
USD
USD

1 BIST = 0.00515 USD

Perdagangkan BIST

BIST/USDT
$0.00515
$0.00515$0.00515
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,057.09
$101,057.09$101,057.09

-0.93%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.62
$3,306.62$3,306.62

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.72
$155.72$155.72

-0.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0240
$1.0240$1.0240

+19.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,057.09
$101,057.09$101,057.09

-0.93%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.62
$3,306.62$3,306.62

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.72
$155.72$155.72

-0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2100
$2.2100$2.2100

-1.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0182
$1.0182$1.0182

+0.20%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1073
$0.1073$0.1073

+114.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.023000
$0.023000$0.023000

+2,200.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009855
$0.009855$0.009855

+361.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.955
$3.955$3.955

+295.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1073
$0.1073$0.1073

+114.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002415
$0.0000002415$0.0000002415

+61.00%