Apa yang dimaksud dengan Blur (BLUR)

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

Blur tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Blur Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Prediksi Harga Blur (USD)

Berapa nilai Blur (BLUR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blur (BLUR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blur.

Tokenomi Blur (BLUR)

Memahami tokenomi Blur (BLUR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLUR sekarang!

Cara membeli Blur (BLUR)

Ingin mengetahui cara membeli Blur? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Blur di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLUR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Blur

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blur, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blur Berapa nilai Blur (BLUR) hari ini? Harga live BLUR dalam USD adalah 0.04257 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BLUR ke USD saat ini? $ 0.04257 . Cobalah Harga BLUR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Blur? Kapitalisasi pasar BLUR adalah $ 110.19M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BLUR? Suplai beredar BLUR adalah 2.59B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BLUR? BLUR mencapai harga ATH sebesar 45.97859046830362 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BLUR? BLUR mencapai harga ATL 0.02470601154754849 USD . Berapa volume perdagangan BLUR? Volume perdagangan 24 jam live BLUR adalah $ 798.35K USD . Akankah harga BLUR naik lebih tinggi tahun ini? BLUR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLUR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Blur (BLUR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

