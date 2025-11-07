BursaDEX+
Harga live Blur hari ini adalah 0.04257 USD. Lacak informasi harga aktual BLUR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLUR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLUR

Info Harga BLUR

Penjelasan BLUR

Situs Web Resmi BLUR

Tokenomi BLUR

Prakiraan Harga BLUR

Riwayat BLUR

Panduan Membeli BLUR

Konverter BLUR ke Mata Uang Fiat

Spot BLUR

Futures USDT-M BLUR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Blur

Harga Blur(BLUR)

Harga Live 1 BLUR ke USD:

$0.04257
+3.07%1D
USD
Grafik Harga Live Blur (BLUR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:14:19 (UTC+8)

Informasi Harga Blur (BLUR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04073
Low 24 Jam
$ 0.04422
High 24 Jam

$ 0.04073
$ 0.04422
$ 45.97859046830362
$ 0.02470601154754849
-0.24%

+3.07%

-5.76%

-5.76%

Harga aktual Blur (BLUR) adalah $ 0.04257. Selama 24 jam terakhir, BLUR diperdagangkan antara low $ 0.04073 dan high $ 0.04422, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLUR adalah $ 45.97859046830362, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02470601154754849.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLUR telah berubah sebesar -0.24% selama 1 jam terakhir, +3.07% selama 24 jam, dan -5.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Blur (BLUR)

No.285

$ 110.19M
$ 798.35K
$ 127.71M
2.59B
3,000,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar Blur saat ini adalah $ 110.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 798.35K. Suplai beredar BLUR adalah 2.59B, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.71M.

Riwayat Harga Blur (BLUR) USD

Pantau perubahan harga Blur untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001268+3.07%
30 Days$ -0.02922-40.71%
60 Hari$ -0.03417-44.53%
90 Hari$ -0.04399-50.83%
Perubahan Harga Blur Hari Ini

Hari ini, BLUR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001268 (+3.07%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Blur 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02922 (-40.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Blur 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BLUR terlihat mengalami perubahan $ -0.03417 (-44.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Blur 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04399 (-50.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Blur (BLUR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Blur sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Blur (BLUR)

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

Blur tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Blur Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BLUR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Blur di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Blur dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Blur (USD)

Berapa nilai Blur (BLUR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blur (BLUR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blur.

Cek prediksi harga Blur sekarang!

Tokenomi Blur (BLUR)

Memahami tokenomi Blur (BLUR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLUR sekarang!

Cara membeli Blur (BLUR)

Ingin mengetahui cara membeli Blur? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Blur di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLUR ke Mata Uang Lokal

1 Blur(BLUR) ke VND
1,120.22955
1 Blur(BLUR) ke AUD
A$0.0655578
1 Blur(BLUR) ke GBP
0.0323532
1 Blur(BLUR) ke EUR
0.0366102
1 Blur(BLUR) ke USD
$0.04257
1 Blur(BLUR) ke MYR
RM0.1779426
1 Blur(BLUR) ke TRY
1.7960283
1 Blur(BLUR) ke JPY
¥6.47064
1 Blur(BLUR) ke ARS
ARS$61.7848209
1 Blur(BLUR) ke RUB
3.4583868
1 Blur(BLUR) ke INR
3.7746819
1 Blur(BLUR) ke IDR
Rp709.4997162
1 Blur(BLUR) ke PHP
2.5124814
1 Blur(BLUR) ke EGP
￡E.2.013561
1 Blur(BLUR) ke BRL
R$0.2277495
1 Blur(BLUR) ke CAD
C$0.0600237
1 Blur(BLUR) ke BDT
5.1939657
1 Blur(BLUR) ke NGN
61.2514188
1 Blur(BLUR) ke COP
$163.1031237
1 Blur(BLUR) ke ZAR
R.0.7398666
1 Blur(BLUR) ke UAH
1.7904942
1 Blur(BLUR) ke TZS
T.Sh.104.59449
1 Blur(BLUR) ke VES
Bs9.66339
1 Blur(BLUR) ke CLP
$40.14351
1 Blur(BLUR) ke PKR
Rs12.0319848
1 Blur(BLUR) ke KZT
22.3930971
1 Blur(BLUR) ke THB
฿1.3788423
1 Blur(BLUR) ke TWD
NT$1.3192443
1 Blur(BLUR) ke AED
د.إ0.1562319
1 Blur(BLUR) ke CHF
Fr0.034056
1 Blur(BLUR) ke HKD
HK$0.3307689
1 Blur(BLUR) ke AMD
֏16.278768
1 Blur(BLUR) ke MAD
.د.م0.395901
1 Blur(BLUR) ke MXN
$0.7909506
1 Blur(BLUR) ke SAR
ريال0.1596375
1 Blur(BLUR) ke ETB
Br6.5510973
1 Blur(BLUR) ke KES
KSh5.4983412
1 Blur(BLUR) ke JOD
د.أ0.03018213
1 Blur(BLUR) ke PLN
0.1566576
1 Blur(BLUR) ke RON
лв0.187308
1 Blur(BLUR) ke SEK
kr0.4069692
1 Blur(BLUR) ke BGN
лв0.0719433
1 Blur(BLUR) ke HUF
Ft14.2324281
1 Blur(BLUR) ke CZK
0.8969499
1 Blur(BLUR) ke KWD
د.ك0.01302642
1 Blur(BLUR) ke ILS
0.1392039
1 Blur(BLUR) ke BOB
Bs0.293733
1 Blur(BLUR) ke AZN
0.072369
1 Blur(BLUR) ke TJS
SM0.3924954
1 Blur(BLUR) ke GEL
0.1153647
1 Blur(BLUR) ke AOA
Kz39.0192363
1 Blur(BLUR) ke BHD
.د.ب0.01604889
1 Blur(BLUR) ke BMD
$0.04257
1 Blur(BLUR) ke DKK
kr0.2750022
1 Blur(BLUR) ke HNL
L1.1212938
1 Blur(BLUR) ke MUR
1.95822
1 Blur(BLUR) ke NAD
$0.7394409
1 Blur(BLUR) ke NOK
kr0.4337883
1 Blur(BLUR) ke NZD
$0.0753489
1 Blur(BLUR) ke PAB
B/.0.04257
1 Blur(BLUR) ke PGK
K0.178794
1 Blur(BLUR) ke QAR
ر.ق0.1549548
1 Blur(BLUR) ke RSD
дин.4.320855
1 Blur(BLUR) ke UZS
soʻm512.8914483
1 Blur(BLUR) ke ALL
L3.5694945
1 Blur(BLUR) ke ANG
ƒ0.0762003
1 Blur(BLUR) ke AWG
ƒ0.076626
1 Blur(BLUR) ke BBD
$0.08514
1 Blur(BLUR) ke BAM
KM0.0719433
1 Blur(BLUR) ke BIF
Fr125.53893
1 Blur(BLUR) ke BND
$0.055341
1 Blur(BLUR) ke BSD
$0.04257
1 Blur(BLUR) ke JMD
$6.8260995
1 Blur(BLUR) ke KHR
170.9636742
1 Blur(BLUR) ke KMF
Fr17.8794
1 Blur(BLUR) ke LAK
925.4347641
1 Blur(BLUR) ke LKR
රු12.9783159
1 Blur(BLUR) ke MDL
L0.72369
1 Blur(BLUR) ke MGA
Ar191.756565
1 Blur(BLUR) ke MOP
P0.34056
1 Blur(BLUR) ke MVR
0.655578
1 Blur(BLUR) ke MWK
MK73.9062027
1 Blur(BLUR) ke MZN
MT2.7223515
1 Blur(BLUR) ke NPR
रु6.032169
1 Blur(BLUR) ke PYG
301.90644
1 Blur(BLUR) ke RWF
Fr61.76907
1 Blur(BLUR) ke SBD
$0.3503511
1 Blur(BLUR) ke SCR
0.6406785
1 Blur(BLUR) ke SRD
$1.638945
1 Blur(BLUR) ke SVC
$0.3720618
1 Blur(BLUR) ke SZL
L0.7390152
1 Blur(BLUR) ke TMT
m0.148995
1 Blur(BLUR) ke TND
د.ت0.12596463
1 Blur(BLUR) ke TTD
$0.2881989
1 Blur(BLUR) ke UGX
Sh148.82472
1 Blur(BLUR) ke XAF
Fr24.13719
1 Blur(BLUR) ke XCD
$0.114939
1 Blur(BLUR) ke XOF
Fr24.13719
1 Blur(BLUR) ke XPF
Fr4.38471
1 Blur(BLUR) ke BWP
P0.5725665
1 Blur(BLUR) ke BZD
$0.0855657
1 Blur(BLUR) ke CVE
$4.0799088
1 Blur(BLUR) ke DJF
Fr7.53489
1 Blur(BLUR) ke DOP
$2.7376767
1 Blur(BLUR) ke DZD
د.ج5.5545336
1 Blur(BLUR) ke FJD
$0.0970596
1 Blur(BLUR) ke GNF
Fr370.14615
1 Blur(BLUR) ke GTQ
Q0.3260862
1 Blur(BLUR) ke GYD
$8.9039412
1 Blur(BLUR) ke ISK
kr5.36382

Sumber Daya Blur

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blur, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Blur
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blur

Berapa nilai Blur (BLUR) hari ini?
Harga live BLUR dalam USD adalah 0.04257 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLUR ke USD saat ini?
Harga BLUR ke USD saat ini adalah $ 0.04257. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Blur?
Kapitalisasi pasar BLUR adalah $ 110.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLUR?
Suplai beredar BLUR adalah 2.59B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLUR?
BLUR mencapai harga ATH sebesar 45.97859046830362 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLUR?
BLUR mencapai harga ATL 0.02470601154754849 USD.
Berapa volume perdagangan BLUR?
Volume perdagangan 24 jam live BLUR adalah $ 798.35K USD.
Akankah harga BLUR naik lebih tinggi tahun ini?
BLUR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLUR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Blur (BLUR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

