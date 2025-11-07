BursaDEX+
Harga live BitcoinSV hari ini adalah 22.62 USD. Lacak informasi harga aktual BSV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BSV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BSV

Info Harga BSV

Penjelasan BSV

Situs Web Resmi BSV

Tokenomi BSV

Prakiraan Harga BSV

Riwayat BSV

Panduan Membeli BSV

Konverter BSV ke Mata Uang Fiat

Spot BSV

Futures Coin-M BSV

Futures USDT-M BSV

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BitcoinSV

Harga BitcoinSV(BSV)

Harga Live 1 BSV ke USD:

$22.59
+2.86%1D
USD
Grafik Harga Live BitcoinSV (BSV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:24:48 (UTC+8)

Informasi Harga BitcoinSV (BSV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 21.59
Low 24 Jam
$ 23.47
High 24 Jam

$ 21.59
$ 23.47
$ 491.6353891
$ 18.276101652416042
+0.93%

+2.86%

+6.79%

+6.79%

Harga aktual BitcoinSV (BSV) adalah $ 22.62. Selama 24 jam terakhir, BSV diperdagangkan antara low $ 21.59 dan high $ 23.47, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBSV adalah $ 491.6353891, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 18.276101652416042.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BSV telah berubah sebesar +0.93% selama 1 jam terakhir, +2.86% selama 24 jam, dan +6.79% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BitcoinSV (BSV)

No.113

$ 451.12M
$ 697.61K
$ 451.12M
19.94M
19,943,400
0.01%

2018-11-09 00:00:00

$ 88.3
BSV

Kapitalisasi Pasar BitcoinSV saat ini adalah $ 451.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 697.61K. Suplai beredar BSV adalah 19.94M, dan total suplainya sebesar 19943400. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 451.12M.

Riwayat Harga BitcoinSV (BSV) USD

Pantau perubahan harga BitcoinSV untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.6281+2.86%
30 Days$ -2.81-11.05%
60 Hari$ -2.95-11.54%
90 Hari$ -4.35-16.13%
Perubahan Harga BitcoinSV Hari Ini

Hari ini, BSV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.6281 (+2.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BitcoinSV 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.81 (-11.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BitcoinSV 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BSV terlihat mengalami perubahan $ -2.95 (-11.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BitcoinSV 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -4.35 (-16.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BitcoinSV (BSV)?

Lihat halaman Riwayat Harga BitcoinSV sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BitcoinSV Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BSV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BitcoinSV di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BitcoinSV dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BitcoinSV (USD)

Berapa nilai BitcoinSV (BSV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BitcoinSV (BSV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitcoinSV.

Cek prediksi harga BitcoinSV sekarang!

Tokenomi BitcoinSV (BSV)

Memahami tokenomi BitcoinSV (BSV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BSV sekarang!

Cara membeli BitcoinSV (BSV)

Ingin mengetahui cara membeli BitcoinSV? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BitcoinSV di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BSV ke Mata Uang Lokal

1 BitcoinSV(BSV) ke VND
595,245.3
1 BitcoinSV(BSV) ke AUD
A$34.8348
1 BitcoinSV(BSV) ke GBP
17.1912
1 BitcoinSV(BSV) ke EUR
19.4532
1 BitcoinSV(BSV) ke USD
$22.62
1 BitcoinSV(BSV) ke MYR
RM94.5516
1 BitcoinSV(BSV) ke TRY
954.3378
1 BitcoinSV(BSV) ke JPY
¥3,438.24
1 BitcoinSV(BSV) ke ARS
ARS$32,829.9894
1 BitcoinSV(BSV) ke RUB
1,837.6488
1 BitcoinSV(BSV) ke INR
2,005.7154
1 BitcoinSV(BSV) ke IDR
Rp376,999.8492
1 BitcoinSV(BSV) ke PHP
1,332.9966
1 BitcoinSV(BSV) ke EGP
￡E.1,069.926
1 BitcoinSV(BSV) ke BRL
R$121.017
1 BitcoinSV(BSV) ke CAD
C$31.8942
1 BitcoinSV(BSV) ke BDT
2,759.8662
1 BitcoinSV(BSV) ke NGN
32,546.5608
1 BitcoinSV(BSV) ke COP
$86,666.4942
1 BitcoinSV(BSV) ke ZAR
R.392.9094
1 BitcoinSV(BSV) ke UAH
951.3972
1 BitcoinSV(BSV) ke TZS
T.Sh.55,577.34
1 BitcoinSV(BSV) ke VES
Bs5,134.74
1 BitcoinSV(BSV) ke CLP
$21,330.66
1 BitcoinSV(BSV) ke PKR
Rs6,393.3168
1 BitcoinSV(BSV) ke KZT
11,898.7986
1 BitcoinSV(BSV) ke THB
฿732.888
1 BitcoinSV(BSV) ke TWD
NT$700.9938
1 BitcoinSV(BSV) ke AED
د.إ83.0154
1 BitcoinSV(BSV) ke CHF
Fr18.096
1 BitcoinSV(BSV) ke HKD
HK$175.7574
1 BitcoinSV(BSV) ke AMD
֏8,649.888
1 BitcoinSV(BSV) ke MAD
.د.م210.366
1 BitcoinSV(BSV) ke MXN
$420.0534
1 BitcoinSV(BSV) ke SAR
ريال84.825
1 BitcoinSV(BSV) ke ETB
Br3,480.9918
1 BitcoinSV(BSV) ke KES
KSh2,921.5992
1 BitcoinSV(BSV) ke JOD
د.أ16.03758
1 BitcoinSV(BSV) ke PLN
83.2416
1 BitcoinSV(BSV) ke RON
лв99.528
1 BitcoinSV(BSV) ke SEK
kr216.4734
1 BitcoinSV(BSV) ke BGN
лв38.2278
1 BitcoinSV(BSV) ke HUF
Ft7,565.0328
1 BitcoinSV(BSV) ke CZK
476.6034
1 BitcoinSV(BSV) ke KWD
د.ك6.92172
1 BitcoinSV(BSV) ke ILS
73.9674
1 BitcoinSV(BSV) ke BOB
Bs156.078
1 BitcoinSV(BSV) ke AZN
38.454
1 BitcoinSV(BSV) ke TJS
SM208.5564
1 BitcoinSV(BSV) ke GEL
61.3002
1 BitcoinSV(BSV) ke AOA
Kz20,733.2658
1 BitcoinSV(BSV) ke BHD
.د.ب8.50512
1 BitcoinSV(BSV) ke BMD
$22.62
1 BitcoinSV(BSV) ke DKK
kr146.1252
1 BitcoinSV(BSV) ke HNL
L595.8108
1 BitcoinSV(BSV) ke MUR
1,040.52
1 BitcoinSV(BSV) ke NAD
$392.9094
1 BitcoinSV(BSV) ke NOK
kr230.4978
1 BitcoinSV(BSV) ke NZD
$40.0374
1 BitcoinSV(BSV) ke PAB
B/.22.62
1 BitcoinSV(BSV) ke PGK
K95.004
1 BitcoinSV(BSV) ke QAR
ر.ق82.3368
1 BitcoinSV(BSV) ke RSD
дин.2,296.3824
1 BitcoinSV(BSV) ke UZS
soʻm272,530.0578
1 BitcoinSV(BSV) ke ALL
L1,896.687
1 BitcoinSV(BSV) ke ANG
ƒ40.4898
1 BitcoinSV(BSV) ke AWG
ƒ40.716
1 BitcoinSV(BSV) ke BBD
$45.24
1 BitcoinSV(BSV) ke BAM
KM38.2278
1 BitcoinSV(BSV) ke BIF
Fr66,706.38
1 BitcoinSV(BSV) ke BND
$29.406
1 BitcoinSV(BSV) ke BSD
$22.62
1 BitcoinSV(BSV) ke JMD
$3,627.117
1 BitcoinSV(BSV) ke KHR
90,843.2772
1 BitcoinSV(BSV) ke KMF
Fr9,500.4
1 BitcoinSV(BSV) ke LAK
491,739.1206
1 BitcoinSV(BSV) ke LKR
රු6,896.1594
1 BitcoinSV(BSV) ke MDL
L384.54
1 BitcoinSV(BSV) ke MGA
Ar101,891.79
1 BitcoinSV(BSV) ke MOP
P180.96
1 BitcoinSV(BSV) ke MVR
348.348
1 BitcoinSV(BSV) ke MWK
MK39,270.8082
1 BitcoinSV(BSV) ke MZN
MT1,446.549
1 BitcoinSV(BSV) ke NPR
रु3,205.254
1 BitcoinSV(BSV) ke PYG
160,421.04
1 BitcoinSV(BSV) ke RWF
Fr32,821.62
1 BitcoinSV(BSV) ke SBD
$186.1626
1 BitcoinSV(BSV) ke SCR
326.4066
1 BitcoinSV(BSV) ke SRD
$870.87
1 BitcoinSV(BSV) ke SVC
$197.6988
1 BitcoinSV(BSV) ke SZL
L392.6832
1 BitcoinSV(BSV) ke TMT
m79.17
1 BitcoinSV(BSV) ke TND
د.ت66.93258
1 BitcoinSV(BSV) ke TTD
$153.1374
1 BitcoinSV(BSV) ke UGX
Sh79,079.52
1 BitcoinSV(BSV) ke XAF
Fr12,848.16
1 BitcoinSV(BSV) ke XCD
$61.074
1 BitcoinSV(BSV) ke XOF
Fr12,848.16
1 BitcoinSV(BSV) ke XPF
Fr2,329.86
1 BitcoinSV(BSV) ke BWP
P304.239
1 BitcoinSV(BSV) ke BZD
$45.4662
1 BitcoinSV(BSV) ke CVE
$2,167.9008
1 BitcoinSV(BSV) ke DJF
Fr4,003.74
1 BitcoinSV(BSV) ke DOP
$1,454.6922
1 BitcoinSV(BSV) ke DZD
د.ج2,953.2672
1 BitcoinSV(BSV) ke FJD
$51.5736
1 BitcoinSV(BSV) ke GNF
Fr196,680.9
1 BitcoinSV(BSV) ke GTQ
Q173.2692
1 BitcoinSV(BSV) ke GYD
$4,731.1992
1 BitcoinSV(BSV) ke ISK
kr2,850.12

Sumber Daya BitcoinSV

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BitcoinSV, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BitcoinSV
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BitcoinSV

Berapa nilai BitcoinSV (BSV) hari ini?
Harga live BSV dalam USD adalah 22.62 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BSV ke USD saat ini?
Harga BSV ke USD saat ini adalah $ 22.62. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BitcoinSV?
Kapitalisasi pasar BSV adalah $ 451.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BSV?
Suplai beredar BSV adalah 19.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BSV?
BSV mencapai harga ATH sebesar 491.6353891 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BSV?
BSV mencapai harga ATL 18.276101652416042 USD.
Berapa volume perdagangan BSV?
Volume perdagangan 24 jam live BSV adalah $ 697.61K USD.
Akankah harga BSV naik lebih tinggi tahun ini?
BSV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BSV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BitcoinSV (BSV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BSV ke USD

Jumlah

1 BSV = 22.62 USD

Perdagangkan BSV

BSV/USDT
$22.59
+2.91%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

