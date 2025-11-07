BursaDEX+
Harga live Openverse Network hari ini adalah 8.748 USD. Lacak informasi harga aktual BTG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTG dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Openverse Network

Harga Openverse Network(BTG)

Harga Live 1 BTG ke USD:

$8.753
+4.42%1D
USD
Grafik Harga Live Openverse Network (BTG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:25:02 (UTC+8)

Informasi Harga Openverse Network (BTG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 7.482
Low 24 Jam
$ 9.271
High 24 Jam

$ 7.482
$ 9.271
$ 18.80127296990911
$ 3.477213386513058
+5.08%

+4.42%

-42.99%

-42.99%

Harga aktual Openverse Network (BTG) adalah $ 8.748. Selama 24 jam terakhir, BTG diperdagangkan antara low $ 7.482 dan high $ 9.271, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBTG adalah $ 18.80127296990911, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3.477213386513058.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BTG telah berubah sebesar +5.08% selama 1 jam terakhir, +4.42% selama 24 jam, dan -42.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Openverse Network (BTG)

No.909

$ 16.62M
$ 163.10K
$ 174.96M
1.90M
20,000,000
20,000,000
9.50%

BSC

Kapitalisasi Pasar Openverse Network saat ini adalah $ 16.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 163.10K. Suplai beredar BTG adalah 1.90M, dan total suplainya sebesar 20000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 174.96M.

Riwayat Harga Openverse Network (BTG) USD

Pantau perubahan harga Openverse Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.37051+4.42%
30 Days$ +2.577+41.75%
60 Hari$ +7.248+483.20%
90 Hari$ +7.248+483.20%
Perubahan Harga Openverse Network Hari Ini

Hari ini, BTG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.37051 (+4.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Openverse Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +2.577 (+41.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Openverse Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BTG terlihat mengalami perubahan $ +7.248 (+483.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Openverse Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +7.248 (+483.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Openverse Network (BTG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Openverse Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Openverse Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BTG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Openverse Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Openverse Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Openverse Network (USD)

Berapa nilai Openverse Network (BTG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Openverse Network (BTG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Openverse Network.

Cek prediksi harga Openverse Network sekarang!

Tokenomi Openverse Network (BTG)

Memahami tokenomi Openverse Network (BTG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTG sekarang!

Cara membeli Openverse Network (BTG)

Ingin mengetahui cara membeli Openverse Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Openverse Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BTG ke Mata Uang Lokal

1 Openverse Network(BTG) ke VND
230,203.62
1 Openverse Network(BTG) ke AUD
A$13.47192
1 Openverse Network(BTG) ke GBP
6.64848
1 Openverse Network(BTG) ke EUR
7.52328
1 Openverse Network(BTG) ke USD
$8.748
1 Openverse Network(BTG) ke MYR
RM36.56664
1 Openverse Network(BTG) ke TRY
369.07812
1 Openverse Network(BTG) ke JPY
¥1,329.696
1 Openverse Network(BTG) ke ARS
ARS$12,696.58476
1 Openverse Network(BTG) ke RUB
710.68752
1 Openverse Network(BTG) ke INR
775.68516
1 Openverse Network(BTG) ke IDR
Rp145,799.94168
1 Openverse Network(BTG) ke PHP
515.51964
1 Openverse Network(BTG) ke EGP
￡E.413.7804
1 Openverse Network(BTG) ke BRL
R$46.8018
1 Openverse Network(BTG) ke CAD
C$12.33468
1 Openverse Network(BTG) ke BDT
1,067.34348
1 Openverse Network(BTG) ke NGN
12,586.97232
1 Openverse Network(BTG) ke COP
$33,517.17468
1 Openverse Network(BTG) ke ZAR
R.151.95276
1 Openverse Network(BTG) ke UAH
367.94088
1 Openverse Network(BTG) ke TZS
T.Sh.21,493.836
1 Openverse Network(BTG) ke VES
Bs1,985.796
1 Openverse Network(BTG) ke CLP
$8,249.364
1 Openverse Network(BTG) ke PKR
Rs2,472.53472
1 Openverse Network(BTG) ke KZT
4,601.71044
1 Openverse Network(BTG) ke THB
฿283.4352
1 Openverse Network(BTG) ke TWD
NT$271.10052
1 Openverse Network(BTG) ke AED
د.إ32.10516
1 Openverse Network(BTG) ke CHF
Fr6.9984
1 Openverse Network(BTG) ke HKD
HK$67.97196
1 Openverse Network(BTG) ke AMD
֏3,345.2352
1 Openverse Network(BTG) ke MAD
.د.م81.3564
1 Openverse Network(BTG) ke MXN
$162.45036
1 Openverse Network(BTG) ke SAR
ريال32.805
1 Openverse Network(BTG) ke ETB
Br1,346.22972
1 Openverse Network(BTG) ke KES
KSh1,129.89168
1 Openverse Network(BTG) ke JOD
د.أ6.202332
1 Openverse Network(BTG) ke PLN
32.19264
1 Openverse Network(BTG) ke RON
лв38.4912
1 Openverse Network(BTG) ke SEK
kr83.71836
1 Openverse Network(BTG) ke BGN
лв14.78412
1 Openverse Network(BTG) ke HUF
Ft2,925.68112
1 Openverse Network(BTG) ke CZK
184.32036
1 Openverse Network(BTG) ke KWD
د.ك2.676888
1 Openverse Network(BTG) ke ILS
28.60596
1 Openverse Network(BTG) ke BOB
Bs60.3612
1 Openverse Network(BTG) ke AZN
14.8716
1 Openverse Network(BTG) ke TJS
SM80.65656
1 Openverse Network(BTG) ke GEL
23.70708
1 Openverse Network(BTG) ke AOA
Kz8,018.32932
1 Openverse Network(BTG) ke BHD
.د.ب3.289248
1 Openverse Network(BTG) ke BMD
$8.748
1 Openverse Network(BTG) ke DKK
kr56.51208
1 Openverse Network(BTG) ke HNL
L230.42232
1 Openverse Network(BTG) ke MUR
402.408
1 Openverse Network(BTG) ke NAD
$151.95276
1 Openverse Network(BTG) ke NOK
kr89.14212
1 Openverse Network(BTG) ke NZD
$15.48396
1 Openverse Network(BTG) ke PAB
B/.8.748
1 Openverse Network(BTG) ke PGK
K36.7416
1 Openverse Network(BTG) ke QAR
ر.ق31.84272
1 Openverse Network(BTG) ke RSD
дин.888.09696
1 Openverse Network(BTG) ke UZS
soʻm105,397.56612
1 Openverse Network(BTG) ke ALL
L733.5198
1 Openverse Network(BTG) ke ANG
ƒ15.65892
1 Openverse Network(BTG) ke AWG
ƒ15.7464
1 Openverse Network(BTG) ke BBD
$17.496
1 Openverse Network(BTG) ke BAM
KM14.78412
1 Openverse Network(BTG) ke BIF
Fr25,797.852
1 Openverse Network(BTG) ke BND
$11.3724
1 Openverse Network(BTG) ke BSD
$8.748
1 Openverse Network(BTG) ke JMD
$1,402.7418
1 Openverse Network(BTG) ke KHR
35,132.49288
1 Openverse Network(BTG) ke KMF
Fr3,674.16
1 Openverse Network(BTG) ke LAK
190,173.90924
1 Openverse Network(BTG) ke LKR
රු2,667.00276
1 Openverse Network(BTG) ke MDL
L148.716
1 Openverse Network(BTG) ke MGA
Ar39,405.366
1 Openverse Network(BTG) ke MOP
P69.984
1 Openverse Network(BTG) ke MVR
134.7192
1 Openverse Network(BTG) ke MWK
MK15,187.49028
1 Openverse Network(BTG) ke MZN
MT559.4346
1 Openverse Network(BTG) ke NPR
रु1,239.5916
1 Openverse Network(BTG) ke PYG
62,040.816
1 Openverse Network(BTG) ke RWF
Fr12,693.348
1 Openverse Network(BTG) ke SBD
$71.99604
1 Openverse Network(BTG) ke SCR
126.23364
1 Openverse Network(BTG) ke SRD
$336.798
1 Openverse Network(BTG) ke SVC
$76.45752
1 Openverse Network(BTG) ke SZL
L151.86528
1 Openverse Network(BTG) ke TMT
m30.618
1 Openverse Network(BTG) ke TND
د.ت25.885332
1 Openverse Network(BTG) ke TTD
$59.22396
1 Openverse Network(BTG) ke UGX
Sh30,583.008
1 Openverse Network(BTG) ke XAF
Fr4,968.864
1 Openverse Network(BTG) ke XCD
$23.6196
1 Openverse Network(BTG) ke XOF
Fr4,968.864
1 Openverse Network(BTG) ke XPF
Fr901.044
1 Openverse Network(BTG) ke BWP
P117.6606
1 Openverse Network(BTG) ke BZD
$17.58348
1 Openverse Network(BTG) ke CVE
$838.40832
1 Openverse Network(BTG) ke DJF
Fr1,548.396
1 Openverse Network(BTG) ke DOP
$562.58388
1 Openverse Network(BTG) ke DZD
د.ج1,142.13888
1 Openverse Network(BTG) ke FJD
$19.94544
1 Openverse Network(BTG) ke GNF
Fr76,063.86
1 Openverse Network(BTG) ke GTQ
Q67.00968
1 Openverse Network(BTG) ke GYD
$1,829.73168
1 Openverse Network(BTG) ke ISK
kr1,102.248

Sumber Daya Openverse Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Openverse Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Openverse Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Openverse Network

Berapa nilai Openverse Network (BTG) hari ini?
Harga live BTG dalam USD adalah 8.748 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BTG ke USD saat ini?
Harga BTG ke USD saat ini adalah $ 8.748. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Openverse Network?
Kapitalisasi pasar BTG adalah $ 16.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BTG?
Suplai beredar BTG adalah 1.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BTG?
BTG mencapai harga ATH sebesar 18.80127296990911 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BTG?
BTG mencapai harga ATL 3.477213386513058 USD.
Berapa volume perdagangan BTG?
Volume perdagangan 24 jam live BTG adalah $ 163.10K USD.
Akankah harga BTG naik lebih tinggi tahun ini?
BTG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BTG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Openverse Network (BTG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 BTG = 8.748 USD

Perdagangkan BTG

BTG/USDT
$8.753
+4.31%

