Apa yang dimaksud dengan Bubb (BUBB)

$BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs. $BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs.

Bubb tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bubb Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BUBB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Bubb di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bubb dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bubb (USD)

Berapa nilai Bubb (BUBB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bubb (BUBB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bubb.

Cek prediksi harga Bubb sekarang!

Tokenomi Bubb (BUBB)

Memahami tokenomi Bubb (BUBB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUBB sekarang!

Cara membeli Bubb (BUBB)

Ingin mengetahui cara membeli Bubb? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bubb di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BUBB ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Bubb

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bubb, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bubb Berapa nilai Bubb (BUBB) hari ini? Harga live BUBB dalam USD adalah 0.0006997 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BUBB ke USD saat ini? $ 0.0006997 . Cobalah Harga BUBB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bubb? Kapitalisasi pasar BUBB adalah $ 699.70K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BUBB? Suplai beredar BUBB adalah 1.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BUBB? BUBB mencapai harga ATH sebesar 0.04382047486914326 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BUBB? BUBB mencapai harga ATL 0.000175048316618067 USD . Berapa volume perdagangan BUBB? Volume perdagangan 24 jam live BUBB adalah $ 55.82K USD . Akankah harga BUBB naik lebih tinggi tahun ini? BUBB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUBB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Bubb (BUBB)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi