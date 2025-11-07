BursaDEX+
Harga live BULLS hari ini adalah 349.12 USD. Lacak informasi harga aktual BULLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BULLS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BULLS(BULLS)

Harga Live 1 BULLS ke USD:

$349.12
$349.12$349.12
-0.99%1D
USD
Grafik Harga Live BULLS (BULLS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:42 (UTC+8)

Informasi Harga BULLS (BULLS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 312.01
$ 312.01$ 312.01
Low 24 Jam
$ 389.42
$ 389.42$ 389.42
High 24 Jam

$ 312.01
$ 312.01$ 312.01

$ 389.42
$ 389.42$ 389.42

--
----

--
----

-0.38%

-0.99%

-0.55%

-0.55%

Harga aktual BULLS (BULLS) adalah $ 349.12. Selama 24 jam terakhir, BULLS diperdagangkan antara low $ 312.01 dan high $ 389.42, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBULLS adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BULLS telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, -0.99% selama 24 jam, dan -0.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BULLS (BULLS)

--
----

$ 69.47K
$ 69.47K$ 69.47K

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

3,138.7788224
3,138.7788224 3,138.7788224

SMART

Kapitalisasi Pasar BULLS saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 69.47K. Suplai beredar BULLS adalah --, dan total suplainya sebesar 3138.7788224. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.10M.

Riwayat Harga BULLS (BULLS) USD

Pantau perubahan harga BULLS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.4908-0.99%
30 Days$ -401.58-53.50%
60 Hari$ -195.83-35.94%
90 Hari$ +166.98+91.67%
Perubahan Harga BULLS Hari Ini

Hari ini, BULLS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -3.4908 (-0.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BULLS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -401.58 (-53.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BULLS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BULLS terlihat mengalami perubahan $ -195.83 (-35.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BULLS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +166.98 (+91.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BULLS (BULLS)?

Lihat halaman Riwayat Harga BULLS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BULLS (BULLS)

Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal.

BULLS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BULLS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BULLS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BULLS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BULLS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BULLS (USD)

Berapa nilai BULLS (BULLS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BULLS (BULLS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BULLS.

Cek prediksi harga BULLS sekarang!

Tokenomi BULLS (BULLS)

Memahami tokenomi BULLS (BULLS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BULLS sekarang!

Cara membeli BULLS (BULLS)

Ingin mengetahui cara membeli BULLS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BULLS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BULLS ke Mata Uang Lokal

1 BULLS(BULLS) ke VND
9,187,092.8
1 BULLS(BULLS) ke AUD
A$537.6448
1 BULLS(BULLS) ke GBP
265.3312
1 BULLS(BULLS) ke EUR
300.2432
1 BULLS(BULLS) ke USD
$349.12
1 BULLS(BULLS) ke MYR
RM1,459.3216
1 BULLS(BULLS) ke TRY
14,729.3728
1 BULLS(BULLS) ke JPY
¥53,066.24
1 BULLS(BULLS) ke ARS
ARS$506,702.2944
1 BULLS(BULLS) ke RUB
28,362.5088
1 BULLS(BULLS) ke INR
30,956.4704
1 BULLS(BULLS) ke IDR
Rp5,818,664.3392
1 BULLS(BULLS) ke PHP
20,605.0624
1 BULLS(BULLS) ke EGP
￡E.16,513.376
1 BULLS(BULLS) ke BRL
R$1,867.792
1 BULLS(BULLS) ke CAD
C$492.2592
1 BULLS(BULLS) ke BDT
42,596.1312
1 BULLS(BULLS) ke NGN
502,327.8208
1 BULLS(BULLS) ke COP
$1,337,621.8592
1 BULLS(BULLS) ke ZAR
R.6,067.7056
1 BULLS(BULLS) ke UAH
14,683.9872
1 BULLS(BULLS) ke TZS
T.Sh.857,787.84
1 BULLS(BULLS) ke VES
Bs79,250.24
1 BULLS(BULLS) ke CLP
$329,220.16
1 BULLS(BULLS) ke PKR
Rs98,675.2768
1 BULLS(BULLS) ke KZT
183,647.5936
1 BULLS(BULLS) ke THB
฿11,307.9968
1 BULLS(BULLS) ke TWD
NT$10,819.2288
1 BULLS(BULLS) ke AED
د.إ1,281.2704
1 BULLS(BULLS) ke CHF
Fr279.296
1 BULLS(BULLS) ke HKD
HK$2,712.6624
1 BULLS(BULLS) ke AMD
֏133,503.488
1 BULLS(BULLS) ke MAD
.د.م3,246.816
1 BULLS(BULLS) ke MXN
$6,486.6496
1 BULLS(BULLS) ke SAR
ريال1,309.2
1 BULLS(BULLS) ke ETB
Br53,726.0768
1 BULLS(BULLS) ke KES
KSh45,092.3392
1 BULLS(BULLS) ke JOD
د.أ247.52608
1 BULLS(BULLS) ke PLN
1,284.7616
1 BULLS(BULLS) ke RON
лв1,536.128
1 BULLS(BULLS) ke SEK
kr3,337.5872
1 BULLS(BULLS) ke BGN
лв590.0128
1 BULLS(BULLS) ke HUF
Ft116,721.2896
1 BULLS(BULLS) ke CZK
7,355.9584
1 BULLS(BULLS) ke KWD
د.ك106.83072
1 BULLS(BULLS) ke ILS
1,141.6224
1 BULLS(BULLS) ke BOB
Bs2,408.928
1 BULLS(BULLS) ke AZN
593.504
1 BULLS(BULLS) ke TJS
SM3,218.8864
1 BULLS(BULLS) ke GEL
946.1152
1 BULLS(BULLS) ke AOA
Kz319,999.9008
1 BULLS(BULLS) ke BHD
.د.ب131.61824
1 BULLS(BULLS) ke BMD
$349.12
1 BULLS(BULLS) ke DKK
kr2,255.3152
1 BULLS(BULLS) ke HNL
L9,195.8208
1 BULLS(BULLS) ke MUR
16,059.52
1 BULLS(BULLS) ke NAD
$6,064.2144
1 BULLS(BULLS) ke NOK
kr3,557.5328
1 BULLS(BULLS) ke NZD
$617.9424
1 BULLS(BULLS) ke PAB
B/.349.12
1 BULLS(BULLS) ke PGK
K1,466.304
1 BULLS(BULLS) ke QAR
ر.ق1,270.7968
1 BULLS(BULLS) ke RSD
дин.35,435.68
1 BULLS(BULLS) ke UZS
soʻm4,206,264.0928
1 BULLS(BULLS) ke ALL
L29,273.712
1 BULLS(BULLS) ke ANG
ƒ624.9248
1 BULLS(BULLS) ke AWG
ƒ628.416
1 BULLS(BULLS) ke BBD
$698.24
1 BULLS(BULLS) ke BAM
KM590.0128
1 BULLS(BULLS) ke BIF
Fr1,029,554.88
1 BULLS(BULLS) ke BND
$453.856
1 BULLS(BULLS) ke BSD
$349.12
1 BULLS(BULLS) ke JMD
$55,981.392
1 BULLS(BULLS) ke KHR
1,402,086.8672
1 BULLS(BULLS) ke KMF
Fr146,630.4
1 BULLS(BULLS) ke LAK
7,589,565.0656
1 BULLS(BULLS) ke LKR
රු106,436.2144
1 BULLS(BULLS) ke MDL
L5,935.04
1 BULLS(BULLS) ke MGA
Ar1,572,611.04
1 BULLS(BULLS) ke MOP
P2,792.96
1 BULLS(BULLS) ke MVR
5,376.448
1 BULLS(BULLS) ke MWK
MK606,110.7232
1 BULLS(BULLS) ke MZN
MT22,326.224
1 BULLS(BULLS) ke NPR
रु49,470.304
1 BULLS(BULLS) ke PYG
2,475,959.04
1 BULLS(BULLS) ke RWF
Fr506,573.12
1 BULLS(BULLS) ke SBD
$2,873.2576
1 BULLS(BULLS) ke SCR
5,254.256
1 BULLS(BULLS) ke SRD
$13,441.12
1 BULLS(BULLS) ke SVC
$3,051.3088
1 BULLS(BULLS) ke SZL
L6,060.7232
1 BULLS(BULLS) ke TMT
m1,221.92
1 BULLS(BULLS) ke TND
د.ت1,033.04608
1 BULLS(BULLS) ke TTD
$2,363.5424
1 BULLS(BULLS) ke UGX
Sh1,220,523.52
1 BULLS(BULLS) ke XAF
Fr197,951.04
1 BULLS(BULLS) ke XCD
$942.624
1 BULLS(BULLS) ke XOF
Fr197,951.04
1 BULLS(BULLS) ke XPF
Fr35,959.36
1 BULLS(BULLS) ke BWP
P4,695.664
1 BULLS(BULLS) ke BZD
$701.7312
1 BULLS(BULLS) ke CVE
$33,459.6608
1 BULLS(BULLS) ke DJF
Fr61,794.24
1 BULLS(BULLS) ke DOP
$22,451.9072
1 BULLS(BULLS) ke DZD
د.ج45,553.1776
1 BULLS(BULLS) ke FJD
$795.9936
1 BULLS(BULLS) ke GNF
Fr3,035,598.4
1 BULLS(BULLS) ke GTQ
Q2,674.2592
1 BULLS(BULLS) ke GYD
$73,021.9392
1 BULLS(BULLS) ke ISK
kr43,989.12

Sumber Daya BULLS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BULLS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BULLS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BULLS

Berapa nilai BULLS (BULLS) hari ini?
Harga live BULLS dalam USD adalah 349.12 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BULLS ke USD saat ini?
Harga BULLS ke USD saat ini adalah $ 349.12. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BULLS?
Kapitalisasi pasar BULLS adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BULLS?
Suplai beredar BULLS adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BULLS?
BULLS mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BULLS?
BULLS mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BULLS?
Volume perdagangan 24 jam live BULLS adalah $ 69.47K USD.
Akankah harga BULLS naik lebih tinggi tahun ini?
BULLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BULLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BULLS (BULLS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

