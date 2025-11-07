Apa yang dimaksud dengan BULLS (BULLS)

Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BULLS Berapa nilai BULLS (BULLS) hari ini? Harga live BULLS dalam USD adalah 349.12 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BULLS ke USD saat ini? $ 349.12 . Cobalah Harga BULLS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BULLS? Kapitalisasi pasar BULLS adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BULLS? Suplai beredar BULLS adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BULLS? BULLS mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BULLS? BULLS mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan BULLS? Volume perdagangan 24 jam live BULLS adalah $ 69.47K USD . Akankah harga BULLS naik lebih tinggi tahun ini? BULLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BULLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BULLS (BULLS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

