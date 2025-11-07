BursaDEX+
Harga live Calcify Tech hari ini adalah 0.02685 USD. Lacak informasi harga aktual CALCIFY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CALCIFY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 CALCIFY ke USD:

$0.02685
+0.97%1D
USD
Grafik Harga Live Calcify Tech (CALCIFY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:17:25 (UTC+8)

Informasi Harga Calcify Tech (CALCIFY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02639
Low 24 Jam
$ 0.02708
High 24 Jam

$ 0.02639
$ 0.02708
--
--
-0.34%

+0.97%

-5.16%

-5.16%

Harga aktual Calcify Tech (CALCIFY) adalah $ 0.02685. Selama 24 jam terakhir, CALCIFY diperdagangkan antara low $ 0.02639 dan high $ 0.02708, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCALCIFY adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CALCIFY telah berubah sebesar -0.34% selama 1 jam terakhir, +0.97% selama 24 jam, dan -5.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Calcify Tech (CALCIFY)

--
$ 29.01K
$ 56.39M
--
2,100,000,000
BASE

Kapitalisasi Pasar Calcify Tech saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 29.01K. Suplai beredar CALCIFY adalah --, dan total suplainya sebesar 2100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.39M.

Riwayat Harga Calcify Tech (CALCIFY) USD

Pantau perubahan harga Calcify Tech untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002579+0.97%
30 Days$ -0.00323-10.74%
60 Hari$ -0.00637-19.18%
90 Hari$ -0.00262-8.90%
Perubahan Harga Calcify Tech Hari Ini

Hari ini, CALCIFY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002579 (+0.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Calcify Tech 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00323 (-10.74%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Calcify Tech 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CALCIFY terlihat mengalami perubahan $ -0.00637 (-19.18%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Calcify Tech 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00262 (-8.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Calcify Tech (CALCIFY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Calcify Tech sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Calcify Tech tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Calcify Tech Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CALCIFY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Calcify Tech di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Calcify Tech dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Calcify Tech (USD)

Berapa nilai Calcify Tech (CALCIFY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Calcify Tech (CALCIFY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Calcify Tech.

Cek prediksi harga Calcify Tech sekarang!

Tokenomi Calcify Tech (CALCIFY)

Memahami tokenomi Calcify Tech (CALCIFY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CALCIFY sekarang!

Cara membeli Calcify Tech (CALCIFY)

Ingin mengetahui cara membeli Calcify Tech? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Calcify Tech di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CALCIFY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Calcify Tech

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Calcify Tech, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Calcify Tech
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Calcify Tech

Berapa nilai Calcify Tech (CALCIFY) hari ini?
Harga live CALCIFY dalam USD adalah 0.02685 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CALCIFY ke USD saat ini?
Harga CALCIFY ke USD saat ini adalah $ 0.02685. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Calcify Tech?
Kapitalisasi pasar CALCIFY adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CALCIFY?
Suplai beredar CALCIFY adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CALCIFY?
CALCIFY mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CALCIFY?
CALCIFY mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan CALCIFY?
Volume perdagangan 24 jam live CALCIFY adalah $ 29.01K USD.
Akankah harga CALCIFY naik lebih tinggi tahun ini?
CALCIFY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CALCIFY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Calcify Tech (CALCIFY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

