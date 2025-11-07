Apa yang dimaksud dengan Carnomaly (CARR)

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Tokenomi Carnomaly (CARR)

Memahami tokenomi Carnomaly (CARR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CARR sekarang!

Sumber Daya Carnomaly

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Carnomaly, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Carnomaly Berapa nilai Carnomaly (CARR) hari ini? Harga live CARR dalam USD adalah 0.000741 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CARR ke USD saat ini? $ 0.000741 . Cobalah Harga CARR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Carnomaly? Kapitalisasi pasar CARR adalah $ 1.30M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CARR? Suplai beredar CARR adalah 1.75B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CARR? CARR mencapai harga ATH sebesar 0.00729951538592808 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CARR? CARR mencapai harga ATL 0.000106941883725881 USD . Berapa volume perdagangan CARR? Volume perdagangan 24 jam live CARR adalah $ 8.54K USD . Akankah harga CARR naik lebih tinggi tahun ini? CARR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CARR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Carnomaly (CARR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

