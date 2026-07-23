Harga Cheqd Hari Ini

Harga live Cheqd (CHEQ) hari ini adalah Rp 0.001946, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHEQ ke IDR saat ini adalah Rp 0.001946 per CHEQ.

Cheqd saat ini berada di peringkat #1556 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 1.25M, dengan suplai yang beredar 642.49M CHEQ. Selama 24 jam terakhir, CHEQ diperdagangkan antara Rp 0.00186 (low) dan Rp 0.001976 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 12,603.5696038067632394844, sementara all-time low aset ini adalah Rp 26.3841849297097358112.

Dalam kinerja jangka pendek, CHEQ bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +2.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 33.99K.

Informasi Pasar Cheqd (CHEQ)

Peringkat No.1556 Kapitalisasi Pasar Rp 1.25MRp 1.25M Rp 1.25M Volume (24 Jam) Rp 33.99KRp 33.99K Rp 33.99K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 2.42MRp 2.42M Rp 2.42M Suplai Peredaran 642.49M 642.49M 642.49M Suplai Maks. 1,243,225,903 1,243,225,903 1,243,225,903 Total Suplai 1,269,692,454 1,269,692,454 1,269,692,454 Tingkat Peredaran 51.67% Blockchain Publik CHEQ

Kapitalisasi Pasar Cheqd saat ini adalah Rp 1.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 33.99K. Suplai beredar CHEQ adalah 642.49M, dan total suplainya sebesar 1269692454. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 2.42M.