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Harga live Cheqd hari ini adalah 0.001946 IDR. Kapitalisasi pasar CHEQ adalah 1,250,291.01799 IDR. Lacak informasi harga aktual CHEQ ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Cheqd hari ini adalah 0.001946 IDR. Kapitalisasi pasar CHEQ adalah 1,250,291.01799 IDR. Lacak informasi harga aktual CHEQ ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Cheqd(CHEQ)

Harga Live 1 CHEQ ke IDR:

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1D
IDR
Grafik Harga Live Cheqd (CHEQ)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:29:34 (UTC+8)

Harga Cheqd Hari Ini

Harga live Cheqd (CHEQ) hari ini adalah Rp 0.001946, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHEQ ke IDR saat ini adalah Rp 0.001946 per CHEQ.

Cheqd saat ini berada di peringkat #1556 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 1.25M, dengan suplai yang beredar 642.49M CHEQ. Selama 24 jam terakhir, CHEQ diperdagangkan antara Rp 0.00186 (low) dan Rp 0.001976 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 12,603.5696038067632394844, sementara all-time low aset ini adalah Rp 26.3841849297097358112.

Dalam kinerja jangka pendek, CHEQ bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +2.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 33.99K.

Informasi Pasar Cheqd (CHEQ)

No.1556

Rp 1.25M
Rp 1.25MRp 1.25M

Rp 33.99K
Rp 33.99KRp 33.99K

Rp 2.42M
Rp 2.42MRp 2.42M

642.49M
642.49M 642.49M

1,243,225,903
1,243,225,903 1,243,225,903

1,269,692,454
1,269,692,454 1,269,692,454

51.67%

CHEQ

Kapitalisasi Pasar Cheqd saat ini adalah Rp 1.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 33.99K. Suplai beredar CHEQ adalah 642.49M, dan total suplainya sebesar 1269692454. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 2.42M.

Riwayat Harga Cheqd IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.00186
Rp 0.00186Rp 0.00186
Low 24 Jam
Rp 0.001976
Rp 0.001976Rp 0.001976
High 24 Jam

Rp 0.00186
Rp 0.00186Rp 0.00186

Rp 0.001976
Rp 0.001976Rp 0.001976

Rp 12,603.5696038067632394844
Rp 12,603.5696038067632394844Rp 12,603.5696038067632394844

Rp 26.3841849297097358112
Rp 26.3841849297097358112Rp 26.3841849297097358112

0.00%

--

+2.47%

+2.47%

Riwayat Harga Cheqd (CHEQ) IDR

Pantau perubahan harga Cheqd untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.001019-34.37%
60 HariRp +0.000435+28.78%
90 HariRp -0.000873-30.97%
Perubahan Harga Cheqd Hari Ini

Hari ini, CHEQ tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cheqd 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.001019 (-34.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cheqd 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CHEQ terlihat mengalami perubahan Rp +0.000435 (+28.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cheqd 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.000873 (-30.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cheqd (CHEQ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cheqd sekarang.

Analisis untuk Cheqd

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Cheqd terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Cheqd?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token CHEQ:

1. Adopsi solusi identitas terdesentralisasi – Permintaan yang terus meningkat untuk identitas mandiri mendorong utilitas
2. Penggunaan jaringan dan transaksi – Semakin banyak verifikasi identitas yang dilakukan, semakin tinggi permintaan token
3. Pengumuman kemitraan – Kolaborasi dengan perusahaan dan lembaga meningkatkan kepercayaan
4. Kepastian regulasi – Regulasi identitas digital yang jelas berdampak positif pada harga
5. Sentimen pasar – Tren pasar kripto secara keseluruhan memengaruhi CHEQ
6. Perluasan utilitas token – Kasus penggunaan baru dalam ekosistem Cheqd
7. Persaingan – Kinerja relatif terhadap proyek blockchain identitas lainnya

Mengapa orang ingin tahu harga Cheqd hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Cheqd (CHEQ) hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, analisis pasar, dan penentuan waktu investasi. CHEQ adalah token identitas terdesentralisasi, sehingga pergerakan harganya mencerminkan adopsi solusi identitas berdaulat diri. Para pedagang memerlukan harga terkini untuk melakukan pembelian/penjualan, sementara para investor memantau kinerja dan tren pasar guna mengambil keputusan yang tepat terhadap proyek infrastruktur Web3 yang sedang berkembang ini.

Prediksi Harga untuk Cheqd

Prediksi Harga Cheqd (CHEQ) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CHEQ pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Cheqd (CHEQ) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Cheqd berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Cheqd yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CHEQ pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Cheqd.

Tentang Cheqd

CHEQ adalah aset digital yang beroperasi di platform Ethereum. Ini adalah token utilitas yang digunakan dalam ekosistem Checq.io, sebuah platform yang bertujuan untuk menyediakan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh industri restoran. Token CHEQ digunakan untuk transaksi dalam platform, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran untuk layanan, tip, dan hadiah. Token ini beroperasi pada model deflasi, dengan sebagian token dibakar setiap transaksi, mengurangi jumlah pasokan seiring waktu. Model ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara pasokan dan permintaan, menjaga nilai token. Token CHEQ memainkan peran penting dalam ekosistem platform, memfasilitasi transaksi yang lancar dan mendorong keterlibatan pengguna.

Cara membeli & berinvestasi Cheqd di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Cheqd? Pembelian CHEQ dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Cheqd. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Cheqd (CHEQ) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Cheqd akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Cheqd (CHEQ)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Cheqd

Dengan memiliki Cheqd, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

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    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

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  • Launchpool MEXC

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    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Cheqd (CHEQ) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Cheqd (CHEQ)

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

Sumber Daya Cheqd

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cheqd, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cheqd
Explorer Blok

Kategori :

Ethereum EcosystemDecentralized Identifier (DID)Osmosis Ecosystem

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cheqd

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:29:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cheqd (CHEQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Cheqd Selengkapnya

CHEQ USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada CHEQ dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CHEQ USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Cheqd (CHEQ) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Cheqd secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CHEQ/USDT
Rp33.82142316
Rp33.82142316Rp33.82142316
0.00%
0.00% (USDT)

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Rp903.7498554Rp903.7498554

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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